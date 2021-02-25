Все почти решено. Аякс - Лилль. Анонс и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

25 февраля. Амстердам. "Арена Йохана Кройфа"

"Аякс " 19:55 "Лилль"

Арбитр: Вильям Коллум (Шотландия)

Трансляция: MEGOGO

После гостевой победы со счетом 2:1, добытой на последних минутах, шансы "Аякса" на проход в следующую стадию резко повысились. Теперь команде Эрика тен Хага достаточно просто не провалиться - и дело в шляпе.

"Лилль" откровенно плохо сыграл неделю назад. Команда Кристофа Гальтье рассчитывала сыграть на контратаках, но их не было. Голландцы перекусили центр поля, доминировали на флангах и, возможно, наиграли даже на более крупный счет, но им не повезло с привозом от Николаса Тальяфико - аргентинец подарил "Догам" гол, коряво отпасовав назад.

Сегодня он, к слову, не сыграет - у Тальяфико травма. Это вынудит вспомнить молодость и отправиться на фланг Дейли Блинда, который давным-давно перебрался в среднюю зону. И, конечно, в этом шанс для Жонатана Иконе. Вингер "Лилля" на 8 лет моложе и в разы быстрее экс-игрока "МЮ". Будет странно, если он этим не воспользуется.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Иконе на выходных провел сильный матч против "Лорьяна" (4:1), отметившись помимо прочего эффектным голом со штрафного. "Лиллю" эта победа позволила укрепить лидерство в таблице Лиги 1. Мало кто сомневается, что именно чемпионат сейчас для команды на первом месте.

В Лиге Европы французы, конечно, сливаться не станут, но и костьми ложиться ради победы тоже. Не так уж много стоит на кону, если сравнивать с возможностью впервые с 2011 года взять золото Лиги 1. Ближайший конкурент - "Лион" - отстает только на три очка. "ПСЖ" - на 4. Концовка сезона во Франции будет жаркой, как никогда.

У "Аякса" ситуация совсем другая. Команда тен Хага оторвалась от ПСВ на 6 баллов и имеет матч в запасе. То есть, нервозности и страха потерять первую строчку нет, что создает подспорье для успеха и в Европе тоже. Форма у "Аякса" просто шикарная - 15 матчей без поражений! На выходных красно-белые в очередной раз доказали класс, не заметив сопротивления "Спарты" из Роттердама (4:2).

С "Лиллем", конечно, придется сложнее, но, опять же, все будет зависеть от сценария встречи. Если у "Догов" получится забить первыми и пошатнуть уверенность "Аякса" в своих силах, они вцепятся в свой шанс, такова природа команды Гальтье. Ну а если нет - то нет, и тогда нас ждет типичный матч "Аякса" в Эредивизи, то есть - без интриги и с наперед известным результатом.

Цифры и факты

"Аякс" последний раз проигрывал во всех турнирах 9 декабря "Аталанте" (0:1). С тех пор у команды тен Хага 13 побед и 2 ничьи

"Лилль" проиграл 2 раза в 15 последних матчах. Одно поражение - от "Анже" (1:2), другое - недельной давности от "Аякса" (1:2)

На выходных обе команды добились побед, забив по 4 гола - "Аякс" разбил "Спарту", а "Лилль" - "Лорьян"

"Лилль" выиграл все 8 гостевых матчей подряд во всех турнирах. Это лучшая серия в истории клуба

"Лилль" еще ни разу не обыграл "Аякс" в 21 веке (+0=0-3)

Ориентировочные составы

У "Аякса" под большим вопросом фланговые защитники Тальяфико и Мазрауи, зато возвращается в строй мотор центральной зоны Райан Гравенберх. Про отсутствие Онаны и Алле, наверное, напоминать не нужно - это давняя история.

У "Лилля" вернутся на поле после дисквалификаций центрхавы Шека и Бенжамен Андре. А вот Бурак Йылмаз никак не залечит травму лодыжки, из-за которой уже пропустил полтора месяца вместо ожидаемых трех недель.

"Аякс": Стекеленбург - Ренш, Схюрс, Мартинес, Блинд - Альварес, Гравенберх, Клаасен - Антони, Тадич, Нерес

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо - Иконе, Андре, Ренату Санчеш, Бамба - Языджи, Дэвид

Прогноз на матч "Аякс" - "Лилль"

Рискнем предположить, что "Аякс" на своем поле продлит победную серию и добьет раненного неделю назад соперника. Эта команда просто не умеет забивать мало. Поставим на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 1,8-1,9.