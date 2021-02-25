Арсенал - Бенфика. Прогноз на матч Лиги Европы

Для "канониров" Лига Европы последний турнир, в котором можно спасти сезон 2020/21. В чемпионате дела у "Арсенала" идут ужасно, как и в других внутренних соревнованиях. Год назад удалось выиграть Кубок Англии, поэтому Артета и сохранил свой пост, сейчас необходимо делать ставку на еврокубки. Ничья в первом матче с "Бенфикой" 1:1 дает лондонцам вполне приемлемые шансы на выход в следующую стадию, но этими шансами еще необходимо воспользоваться.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция)

Главный судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Арсенал Лондон 19:55 Бенфика Лиссабон

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"Арсенал" проиграл в своем последнем матче, по всем статьям уступив в АПЛ "Манчестер Сити". Впрочем, с минимальным счетом проиграли "канониры" 0:1, сохранив лицо. Другое дело, что очень неубедительную игру показывает лондонская команда, если взять во внимание последние пять матчей, то всего одна победа у подопечных Артеты, при трех поражениях.

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"Бенфика", как и "Арсенал", в этом сезоне выступает не лучшим образом. Всего четвертая позиция в чемпионате Португалии, отсутствие стабильности и необходимых результатов. В трех последних матчах у "орлов" три ничьи, не удалось переиграть скромного соперника "Фаренсе" в воскресенье в чемпионате. Один из аутсайдеров турнира отстоял нулевую ничью в битве с грандом.

Вряд ли можно ожидать зрелищного противостояния на греческой земле. На своем поле "Арсенал" далеко не всегда может собраться, а на выезде и подавно. "Бенфика" в гостях выступает еще более неуверенно, например, недавно случились поражения от "Спортинга" и "Браги" (оба раза 0:1). Скорее всего и в этот раз всего один гол решит судьбу путевки в 1/8 финала ЛЕ. Прогноз: победа "канониров" 1:0.