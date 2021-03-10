В гости к Фонсеке. Прогноз на матч Рома - Шахтер

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы подготовила для "Шахтера", титульным партнером которого является компания Parimatch, встречу с бывшим тренером команды. После того как Паулу Фонсека оставил горняков, он перебрался в "Рому", где, кстати, выступает экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян.

По всем показателям нас ждет интересное противостояние и, что самое главное - голевое. Аналитики Parimatch дают 59% на то, что мы увидим минимум три забитых мяча. Относительно шансов на победу, то пока определенное преимущество у итальянцев, которые будут хозяевами поля".

"Рома" хорошо знакома чемпиону Украины. Это уже в седьмой раз команды встретятся в еврокубковом турнире и только впервые в рамках именно Лиги Европы. Статистика на стороне дончан, которые побеждали четыре раза и лишь дважды уступали римлянам. Одна из поражений было в последнем матче, который состоялся еще в 2018 году в рамках 1/8 Лиги Чемпионов, где благодаря голу Джеко именно "Рома" попала в четвертьфинал, а команда тогда еще Паулу Фонсеки завершила свой путь в еврокубках. Тогда "волкам" помог выездной гол на стадионе "Металлист" и фантастическая игра Алисона Беккера в обеих встречах.

Римляне набрали довольно неплохую форму, в последних 7 матчах уступили только "Милану". На предыдущем этапе Лиги Европы была пройдена еще одна команда, которая хорошо знакома Фонсеке, - португальская Брага. 5:1 по сумме двух противостояний. "Рома" не много забивает в последних встречах, но, что самое важное, пропускает еще меньше. Лучшими бомбардирами команды в Серии А являются Джордан Вретище и Генрих Мхитарян с 10 и 9 голами соответственно.

Что касается "Шахтера", то предварительные результаты команды во внутренних соревнованиях несколько вызывают беспокойство. Горняки уступили "Зари", вылетела из Кубка Украины проиграв представителю первой лиги "Агробизнесу". И недавняя победа над "Олимпиком" вышла непростой. Но в еврокубках в этом сезоне "Шахтер" выступает мощно. В Риме у команды обязательно будут возможности провести результативные контратаки. В общем, "Шахтер" имеет неплохие шансы на попадание в стадии 1/4, но многое зависит именно от первого матча.