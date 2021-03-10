Динамо - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

У "Вильярреала" бюджет больше, чем у "Динамо". "Вильярреал" представляет более сильный чемпионат, обладает лучшим подбором игроков, тренер более титулованный в еврокубках, чем Мирча Луческу. Букмекеры отдают испанской команде однозначный перевес в плоскости этого противостояния. И все же у "Динамо" есть козырь.

В отличие от "Вильярреала", на киевлян не давит результат матчей Лиги Европы. Со слов Мирчи Луческу можно понять, что задача на евросезон уже перевыполнена и акцентировать внимание смело можно на матчах внутренних турниров. Тогда как "Вильярреалу" нужна Лига чемпионов. А достичь ее сейчас проще через победу в Лиге Европы, чем через чемпионат. Унаи Эмери говорит, что готов отважно бороться за пятое-шестое места Примеры, но с такими приземленными целями разрушается весь смысл приглашения этого тренера. Поэтому "субмарина" будет яростно биться с "Динамо". Без права на ошибку. А значит – с тяжелым грузом ответственности на плечах.

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Лига Европы. 1/8-я финала. Первый матч

Украина. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Майкл Оливер (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) 19:55 "Вильярреал" (Испания)

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Аудио-трансляция - YouTube-канал UA-Футбол >>>

Телетрансляция - "Футбол 1", Oll.tv, MEGOGO, Воля ТВ

Не сыграют:

Денис Попов, Никита Бурда, Владимир Костевич, Тудор Белуцэ, Беньямин Вербич (все - "Динамо") - Висенте Иборра, Альберто Морено (все - "Вильярреал")

Под вопросом:

Виктор Цыганков, Денис Гармаш (все - "Динамо") – Франсис Коклен, Рубен Пенья, Йереми Пино (все - "Вильярреал")

Ставка на Лигу Европы со стороны испанского клуба может быть вполне оправдана и обоснована. И здесь дело не только в том, что "субмарину" возглавляет тренер, который уже трижды выигрывал турнир и еще один раз был в финале. Дело в том, что команда действительно уверенно чувствует себя в этом турнире: из последних восьми матчей не выиграла только в одном (ничья 1:1 против "Маккаби" Тель-Авив). А тем, кто уверен, как известно, сопутствует и удача.

В чемпионате же Испании "Вильярреал" и не уверен, и безуспешен. В последнем поединке Примеры "субмарина" сыграла слабо, но перед тем показала довольно сильную игру, но все равно проиграла. Не кому-нибудь, а "Атлетико", однако от этого легче не становится. Серия из восьми поединков без побед отражается не только на моральном, но и на материальном состоянии команды. Ведь это практически делает невозможным финиш в зоне Лиги чемпионов, к чему стремится "Вильярреал".

У "Динамо" ситуация совершенно противоположная. Даже "Янг Бойз" и "Динамо" (Загреб) в их парах отводят больше шансов на успех, чем киевлянам. Перспектив, шансов и предпосылок к успеху больше в чемпионате. Но практически аналогичной ситуация была и три недели назад, когда "Динамо" противостояло "Брюгге". И боролось без экономии сил. Бороться будет и сейчас.

Для Мирчи Луческу, возможно, это будет даже принципиальная дуэль. Ведь именно Унаи Эмери он проиграл свое последнее еврокубковое противостояние как тренер "Шахтера" (полуфинал Лиги Европы 2015/16). Визави после того успел поработать в ПСЖ и "Арсенале", а самого Луческу уже почти списали со счетов, пока не поступило предложение от Суркисов возглавить "Динамо". И вот такой поворот судьбы.

Что касается противостояния не тренера против тренера, а клуба против клуба, то "Вильярреал" и здесь впереди. В сезоне 2004/05 "субмарина" прошла "Динамо" в 1/16-й финала Кубка УЕФА 0:0 и 2:0. Интересно, что "Вильярреал" тогда возглавлял Мануэль Пеллегрини, который и сейчас работает в Примере, но с другой командой. А тогдашний тренер киевлян Йожеф Сабо сейчас эксперт на ТВ и один из самых рьяных критиканов "Динамо".

Ориентировочные составы

Во вторник врачебную выписку о выздоровлении получил Альберто Морено. Он отсутствовал более полгода из-за травмы связок колена. Но Эмери не будет сразу бросать его в бой.

Висенте Иборра точно не сыграет из-за травмы, а вот повреждения Пино, Коклена и Пенья, судя по всему, оказались несерьезными. По крайней мере, все они готовятся к матчу.

У тренера "Вильярреала" большой выбор практически на каждой позиции. В защите должны сыграть Фойт, Торрес, Альбиоль и Педраса / Эступинан. Парехо и Этьен Капу сформируют центральную ось, а позиция Ману Тригероса зависит от выбранной тренером тактики. Он может действовать и в центре при 4-3-3 или 4-2-3-1, и на фланге при 4-4-2. Эмери является гибким тренером, поэтому может выбрать любой вариант.

Самуэль Чуквезе наверняка появится в основе. Также на место среди стартовых одиннадцати претендует Мой Гомес. Херард Морено – центральный нападающий. Выйдет ли со старта Пако Алькасер – тоже зависит от выбранной на игру тактики.

Ориентировочный состав "Вильярреала":

Рульи - Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Эступинан - Тригерос, Капу, Парехо - Чуквезе, Мой Гомес - Морено

"Динамо" продолжает играть без Попова. Но тренер уже адаптировался к этой потере, имея несколько вариантов для ее компенсации. Вероятно, в отчетном матче будет использован классический – Сирота и Забарный. Караваев, как и в последнем матче чемпионата, может сыграть в полузащите, хотя даже при отсутствии Цыганкова и Вербича фланги средней линии могут закрыть профильные Карлос Де Пена и Жерсон Родригес.

В центре поля оптимальным является сочетание Сидорчук-Шапаренко-Буяльский. Беседин, скорее всего, снова сыграет в центре нападения.

Ориентировочный состав "Динамо":

Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Родригес - Буяльский - Беседин

Прогноз - ничья 1:1

После поражения от "Валенсии" (в последнем туре Примеры) лидеры раздевалки вместе с тренером искали пути выхода из кризиса, о котором не говорят громко, но который есть. Приняли решение, что надо действовать агрессивно, смело, интенсивно в каждом из ближайших поединков. Поэтому на поле "Динамо" "Вильярреал" попытается диктовать свои правила, а не как "Брюгге", ждать ходов от соперника. Поэтому матч будет однозначно интереснее. С шансами "Динамо" на контратаки. Трудно будет сдержать мощную атаку "субмарины", но и свой шанс на чужой половине поля киевляне должны получить. Поэтому обе забьют.