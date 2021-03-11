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Гранада - Мольде. Прогноз с анонсом на первый матч 1/8 финала ЛЕ

Лига Европы
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В четверг 11-го марта на поле стадиона "Нуэво Лос Карменес" в Гранаде состоится матч одноименной команды против норвежского "Мольде" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00

Гранада - Мольде. Прогноз с анонсом на первый матч 1/8 финала ЛЕ

Фото - Getty Images

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Слабейшая пара стадии по именам участников, но весьма любопытное противостояние с точки зрения интриги. Букмекеры точно серьезно поломали голову при составлении линии, а значит есть шанс на хорошие ставки.

Лига Европы, 1/8 финала (первый матч)

Стадион: "Нуэво Лос Карменес" (Гранада)

Арбитр: Павел Рачковски (Польша)

Гранада 22:00 Мольде

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Испанский клуб многое потерял в дуэли с "Наполи" (2:0 дома и 1:2 на выезде), прежде всего по части кадров. В лазарете сейчас находятся защитники Хесус Вальехо и Карлос Нева, а также хавбек Максим Гоналон и атакующий полузащитник Дарвин Мачис. Все эти футболисты присоединились к восьмерым игрокам "Гранады", которые были на больничном ранее. И все же главной своей звезде, Кеннеди, Диего Мартинес предоставил отдых в прошедший уик-энд, не выпустив его в основе против "Атлетика" (1:2).

Ориентировочный состав Гранады (4-2-3-1): Силва - Фульке, Дуарте, Санчес, Руис - Эррера, Монторо - Феде, Кина, Кеннеди - Молина.

Норвежцы сенсационно прошли "Хоффенхайм", несмотря на то, что проигрывали в первом матче дома со счетом 0:2 по ходу первого тайма. И все же "Мольде" не может считаться фаворитом даже на фоне переломанной "Гранады" просто потому, что команда Эрлинга Мо сейчас не в игровом тонусе. Национальный чемпионат стартует в Норвегии лишь в начале апреля.

Ориентировочный состав Мольде (4-3-2-1): Линде - Педерсен, Синьян, Риса, Хауген - Кнудтсон, Орснес, Элингсен - Айкрем, Олланд-Андерсен - Сигурдарссон.

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Прогноз

И все же уверен, что БК грубо ошибаются на счет перспектив "Мольде" как в целом в дуэли с "Гранадой", так и в отдельно взятом выездном матче. Подопечные Мартинеса лишились ключевых игроков и на одних "рабонах" Кеннеди вряд ли далеко уедут. Поэтому домой на ответный поединок норвежцы уедут с приемлемым исходом.

Ставка: "Мольде" не проиграет за 2.65

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В статье: Лига Европы Мольде Гранада (Испания)
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