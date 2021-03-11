Манчестер Юнайтед - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Самая интересная пара в 1/8 финала ЛЕ, которая достойна большего, как минимум плей-офф Лиги Чемпионов. В своих чемпионатах и "МЮ", и "Милан" находятся среди лидеров и борются за самые высокие позиции, но это не значит, что они готовы пожертвовать еврокубками. Скорее даже наоборот, английский и итальянский гранды давно ничего не выигрывали в Европе, поэтому в нынешнем состоянии вполне способны замахнуться на почетный титул.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

Ман Юнайтед 19:55 Милан

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Команда Сульшера на прошлых выходных добыла важную победу в психологическом плане. "МЮ" удалось обыграть лидера АПЛ "Ман Сити" 2:0, что может возродить интригу за чемпионство. До победы в манчестерском дерби у "красных дьяволов" было три ничьи подряд, и все три нулевых.

В Лиге Европы в 1/16 финала манкунианцы прошли "Реал Сосьедад", в гостях удалось добыть крупную и уверенную победу 4:0, а вот на своем поле скромная ничья 0:0 оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны, хорошо, что не пропускает "МЮ", но при этом очень пугает слабая реализация голевых моментов.

"Милан" на прошлых выходных в гостях справился с "Вероной" 2:0. Как и "Ман Юнайтед", россонери в своем чемпионате идут на втором месте, не оставляя надежд догнать лидера. Для "Милана" это "Интер". Можно утверждать, что в хорошей форме находятся подопечные Пиоли.

Предыдущим соперником россонери в еврокубках была "Црвена Звезда". Белградский клуб миланцы так и не обыграли, но в гостях расписали ничью 2:2, а на своем поле довольствовались миром 1:1. За счет гола на чужом поле "Милан" и прошел дальше. Сейчас очевидно одно – со следующим соперником будет еще сложнее.

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"Ман Юнайтед" и "Милан" имеют богатую историю взаимоотношений. В 2019-м и 2018-м годах команды встречались в товарищеских турнирах и оба раза сыграли вничью. А вот последняя официальная встреча соперников завершилась уверенной победой команды из Манчестера – 4:0. Было это еще в 2010-м году в 1/8 финала Лиги Чемпионов, еще Алекс Фергюссон руководил "красными дьяволами", а голы тогда забивали Флетчер, Пак Чжи Сун и дважды Руни.

Однако если брать общую статистику матчей этих соперников, то нет преимущество ни у одного из них. Отметим только, что в официальных поединках "Милан" и "МЮ" показывают бескомпромиссные результаты.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 12 матчей

5 побед МЮ, 2 ничьих, 5 побед Милана

Общий счет – 16:19

ПРОГНОЗ

Есть серьезные кадровые проблемы и у манчестерской, и у миланской команд. Сульшер не может рассчитывать на Погба, Де Хеа, Рашфорда, Джонса, Мату, Кавани. Все они травмированы. У Пиоли в лазарете находятся Ибрагимович, Манджукич, Мальдини, Баннасера, Ребича и Чалханоглу. Интересно посмотреть, как из этого сложного положения выйдут тренеры.

Больше шансов на победу в первом матче имеют хозяева. Есть вероятность, что гостей даже может устроить минимальное поражение, а если получится забить гол на "Олд Траффорд", тогда точно все будет решаться в Милане. Вот только забить команде Сульшера может оказаться непосильной задачей для россонери. Прогноз: победа "Манчестер Юнайтед" 1:0.