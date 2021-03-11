Олимпиакос - Арсенал: Прогноз и анонс матча Лиги Европы

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

11 марта, 22:00. "Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Второй год подряд эта пара встречается в плей-офф Лиги Европы, однако уже на этап позже, и каждая в других кондициях. Пирейцы уверенно лидируют в своем чемпионате, в то время как лондонцы болтаются в середине турнирки АПЛ с неважными результатами. Но "канонирам" во втором по силе клубном еврокубке пока нет равных. Мести быть?

История противостояния

Оба клуба играли между собой 10 раз. К прошлогоднему матчу в плей-офф Лиги Европы все предыдущие разы команды встречались на групповом этапе Лиги Чемпионов. Всего за победами 5:5, ни одной зафиксированной ничьи.

В феврале 2020-го победитель в противостоянии определился только в экстра-тайме. Оба матча 1/16 финала ЛЕ завершились гостевыми победами со счетом 0:1, однако именно "Олимпиакос" сумел дожать соперника и забить на 120-й минуте второго поединка.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Кадры

Обе команды подходят к поединку в почти оптимальных составах. Хозяевам не помогут Врусай, Пападопулос и Семеду. Если первые два - незначительная потеря для пирейцев, то последний является основным центральным защитником и игроком сборной Португалии, что может ударить по оборонному потенциалу подопечных Педру Мартинша.

У гостей с лазаретом дела еще лучше. Там сейчас находится только Эмиль Смит-Роу, который накануне провел первую тренировку после повреждения. Вряд ли Микель Артета его бросит сразу в такой важный бой.

"Арсеналу" будет противостоять их бывший игрок Сократис Папастатопулос, который два предыдущих сезона провел в стане "канониров". При отсутствии Рубена Семеду именно он должен выйти в основном составе на месте центрального защитника.

???? "He was loved by everybody and it was a pleasure to work with him. I'm sure he'll try his best tomorrow. We will do the same."@m8arteta ???? @SokratisPapa5#UEL pic.twitter.com/rRq2uS6w0E — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2021

Цифры, факты и шансы

"Олимпиакос" победил в последних девяти из десяти домашних матчей, однажды сыграв вничью.

В последних семи встречах в гостях "Арсенал" пропускает.

"Арсенал" в этом розыгрыше ЛЕ взял верх в семи из восьми поединков (1Н).

С июля прошлого года пиренейцы дома не забили только "Порту" и "Манчестер Сити".

"Олимпиакос" лидирует в чемпионате Греции и имеет 16 очков преимущества над вторым "Арисом".

В это же время "Арсеналу" к зоне вылета в АПЛ 10 зачетных пунктов.

Ни одна из команд не побеждала в Лиге Европы/Кубке УЕФА. "Канониры" дважды уступали в финале: в 2000 г. и 2019 г.

Оба матча 1/16 Лиги Европы "Арсенал" провел не в Лондоне. Один из них был именно на "Георгиосе Караискакисе" в Пирее. Здесь решающий поединок против "Бенфики" завершился победой подопечных Микель Артета со счетом 3:2. Тогда Обамеянг (который не реализовал год назад против "Олимпиакоса" неистовый момент в компенсированное ко второму экстратайму время) наконец продемонстрировал почему именно он носит капитанскую повязку и дублем помог своей команде пройти в следующий этап.

???? A rollercoaster of a tie...



Two dramatic legs. Four minutes ⏱



⏩ ???????????????? ???????????????????????????? | #UEL pic.twitter.com/FjOqGFss5l — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2021

Микель Артета, такое ощущение, хочет именно из Лиги Европы попасть в Лигу Чемпионов. Обычно, английские команды имеют ресурсы на полтора достойных состава, чтобы соревноваться с такими соперниками, как "Олимпиакос". Но вот испанский тренер выпускает боевую одиннадцатку, которую часто можно увидеть именно в играх АПЛ. Однако впереди "канониров" ожидают два лондонских дерби подряд: против "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" и там важно не упасть лицом в грязь.

Пирейцы в этот раунд прошли благодаря голу Коки на 88-й минуте встречи против "ПСВ" в Эйндховене, хотя с 44-й минуты именно голландцы готовы были представлять эту пару в 1/8 финала ЛЕ. Домашние стены - это сила греков, жаль для подопечных Педру Мартинша, что сейчас без безумных болельщиков.

Первый матч 1/16 финала "Арсенал" провел в эконом-режиме, поэтому, учитывая еще и возможную ротацию, в этом противостоянии в "Олимпиакоса" будет шанс сделать себе хоть какое-то преимущество перед поединком-встречей.

Прогноз на матч: 1Х+Обе забьют.