Олимпиакос - Арсенал: Прогноз и анонс матча Лиги Европы

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

11 марта, 22:00. "Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Второй год подряд эта пара встречается в плей-офф Лиги Европы, однако уже на этап позже, и каждая в других кондициях. Пирейцы уверенно лидируют в своем чемпионате, в то время как лондонцы болтаются в середине турнирки АПЛ с неважными результатами. Но "канонирам" во втором по силе клубном еврокубке пока нет равных. Мести быть?

История противостояния

Оба клуба играли между собой 10 раз. К прошлогоднему матчу в плей-офф Лиги Европы все предыдущие разы команды встречались на групповом этапе Лиги Чемпионов. Всего за победами 5:5, ни одной зафиксированной ничьи.

В феврале 2020-го победитель в противостоянии определился только в экстра-тайме. Оба матча 1/16 финала ЛЕ завершились гостевыми победами со счетом 0:1, однако именно "Олимпиакос" сумел дожать соперника и забить на 120-й минуте второго поединка.

Кадры

Обе команды подходят к поединку в почти оптимальных составах. Хозяевам не помогут Врусай, Пападопулос и Семеду. Если первые два - незначительная потеря для пирейцев, то последний является основным центральным защитником и игроком сборной Португалии, что может ударить по оборонному потенциалу подопечных Педру Мартинша.

У гостей с лазаретом дела еще лучше. Там сейчас находится только Эмиль Смит-Роу, который накануне провел первую тренировку после повреждения. Вряд ли Микель Артета его бросит сразу в такой важный бой.

"Арсеналу" будет противостоять их бывший игрок Сократис Папастатопулос, который два предыдущих сезона провел в стане "канониров". При отсутствии Рубена Семеду именно он должен выйти в основном составе на месте центрального защитника.

???? "He was loved by everybody and it was a pleasure to work with him. I'm sure he'll try his best tomorrow. We will do the same."@m8arteta ???? @SokratisPapa5#UEL pic.twitter.com/rRq2uS6w0E