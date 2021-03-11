Тоттенхэм – Динамо Загреб. Анонс и прогноз на матч 1/8 ЛЕ

Лиге Европы, 1/8 финала. Первый матч

11 марта. Лондон, Тоттенхэм Стэдиум

"Тоттенхэм" 22:00 "Динамо" Загреб

Главный арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)

Трансляция – Megogo

"Тоттенхэм" набрал приличные обороты в последние недели. В АПЛ команда Жозе Моуриньо впервые за долгое время выиграла три матча кряду и вновь включилась в борьбу за путёвку в Лигу Чемпионов, хотя их шансы на попадания в топ-4 не так велики. Были последовательно обыграны "Бернли" (4:0), "Фулхэм" (0:1) и "Кристал Пэлас" (4:1), а до этого был уверенно пройден "Вольфсберг" в 1/16 финала ЛЕ (8:1 по сумме двух встреч).

Резервным путём в желанную ЛЧ на следующий сезон может послужить победа в Лиге Европы. Для Жозе это вовсе не новость – в своё время он уже проделывал этот трюк с "Манчестер Юнайтед". Хотя и здесь конкуренция нешуточная – те же МЮ, "Арсенал", "Рома" и "Аякс" присутствуют в сетке турнира и не скрывают серьёзных амбиций по поводу ЛЕ.

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Можно долго рассказывать о внезапно воскресшем Гарете Бэйле, его связку с Кейном и шикарной игре Лукаса Моуры на позиции "десятки". Но вряд ли мы увидим всех них в четверг на "Тоттенхэм Стэдиум", ведь впереди "шпор" ждёт воскресное дерби Северного Лондона с "Арсеналом" в АПЛ. Это подтвердил и сам Моуриньо на предматчевой пресс-конференции: "Выставлю ли я тот же состав, что играл против "Пэлас"? Нет, этого не будет. Но какой бы ни была наша команда на этот матч, она будет сильной". Скорее всего свои шансы получат Винисиус, Ламела, Бергвейн, Танганга и Деле Алли, в последнее время вновь начавший напоминать самого себя.

В свою очередь "Динамо" находится на 8-матчевой победной серии во всех турнирах и вовсе не будет легкой жертвой для лондонцев. Загреб прошёл групповой раунд убедительнее "шпор", ни разу не проиграв. Подопечные Зорана Мамича собрали по 4 очка в матчах с "Фейеноордом" и московским ЦСКА, оставив оба коллектива за бортом соревнования, а также дважды обыграв австрийский "Вольфсберг". В 1/8 "Динамо" выбило второго представителя РПЛ, дважды нанеся фиаско "Краснодару". Также команда уверенно лидирует в чемпионате Хорватии.

В Европе "Динамо" делает ставку на надежность обороны и с удовольствием отдаёт мяч сопернику. Загреб лишь дважды в этом розыгрыше ЛЕ имел владение более 50 % и оба раза при удалении соперника. Также у коллектива Мамича всего 3 пропущенных в 8 матчах турнира. Учитывая хронические проблемы "Тоттенхэма" в позиционной атаке, для них "Динамо" – очень неудобный соперник.

В составе команды есть основной голкипер национальной сборной Доминик Ливакович, молодой защитник Йошко Гвардиол летом переберётся в "РБ Лейпциг", а также есть Мислав Оршич, отлично связывающий игру "Динамо" впереди. Отдельного внимания достоин форвард Бруно Петкович. Габаритный нападающий (193 см) совмещает навыки таргетмена с созидательными функциями, вплоть до весьма умелого дриблинга.

Ориентировочные составы:

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Дайер, Алдервейрелд, Танганга – Ндомбеле, Хейбьерг – Бергвейн, Алли, Ламела – Винисиус

"Динамо": Ливакович – Гвардиол, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски – Оршич, Якич, Иванушец – Маер, Адеми – Петкович