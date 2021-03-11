Славия - Рейнджерс: Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

11 марта, 19:55. "Синобу Стэдиум" (Прага)

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Прямая трансляция: Мегого

Оба лидера своих чемпионатов встретятся в плей-офф раунде Лиги Европы. Правда, "Рейнджерс" Джеррарда уже забронировал за собой первый для них за последние 10 лет титул чемпиона, а "Славия" еще нет. В то же время "красно-белые" опережают своего ближайшего преследователя на 11 очков и имеют хорошую скамейку запасных. Так чей футбол сильнее: шотландский или чешский?

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"Славия"

В квартете С "Славия" уступила первое место только в последнем, шестом, туре группового этапа. Тогда подопечные Индржиха Трпшовски проиграли по всем статьям "Байеру" со счетом 4:0. Заметим, что кроме этого поражения в текущем сезоне пражцы уступали еще всего дважды (один раз в ЛЕ, и один - в квалификации ЛЧ). В прошлом раунде чехи противостояли "Лестеру" и сумели дважды против них сыграть “на ноль”, да еще и победить в Англии.

За команду из Праги выступает украинец Тарас Качараба. Он перешел в январе на правах шестимесячной аренды с "Либереца". На его счету пока только пять матчей. В последнем из них он отметился атоголом, но "Спарта" все равно взяла верх.

"Рейнджерс"

Долгожданная победа над "Селтиком" в битве за чемпионство может как и взбудоражить игроков, так и расслабить. В прошлом розыгрыше Лиги Европы подопечные Джеррарда тоже прошли стадию 1/16 финала, дважды взяв верх над "Спортингом", но в следующем же раунде те же два раза уступили "Байеру". Сейчас команда в бешеной форме. Чего стоит только победа в группе, где была "Бенфика". Да и проход "Антверпена" с общим счетом 9:5 тоже довольно эффектный.

Кадры

У хозяев лазарет пока состоит из шести футболистов. Юсуф, Беран, Говорка, Траоре, Шевчик и ван Бюрен не смогут сыграть против шотландцев. Все они не являются основной составляющей успеха в этом сезоне, поэтому большой потерей не станут.

А вот в Джеррарда потерь меньше, однако они важнее. Основной правый защитник Тавернье (страшный сон игроков FIFA) не примет участия в матче. Также не сыграют Балогун, Джек и Катич.

???? Winner will be ______ #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 10, 2021

Цифры, факты и шансы

"Славия" не проигрывает с декабря прошлого года. С тех пор 13 побед и три ничьи.

"Рейнджерс" с декабря тоже не знает вкуса поражений: 15 побед и два ничейных результата.

Шотландцы в местном чемпионата пропустили всего 9 голов в 32 играх, в то время как в ЛЕ 12 мячей в восьми поединках.

Победная серия подопечных Джеррарда длится шесть матчей. Общий их счет - 18:6.

Последний раз "Славия" проигрывала дома осенью 2019-го, когда в ЛЧ встречалась с "Интером", "Барселоной" и "Боруссией Д”.

Встречаются те, кому трудно что-то противопоставить во внутренних соревнованиях, но все же они должны решить кто представит пару в 1/4 финала второго по престижности еврокубка. Украинский болельщик болеет за "Славию", но не только из-за наличия Качарабы в составе пражцев, но и из-за соперничества украинских клубов с шотландскими в таблице коэффициентов УЕФА. Однако надо смотреть на вещи объективно и признать, что "Рейнджерс" в целом сильнее "Славии".

С другой стороны после жеребьевки 1/16 финала ЛЕ все уже отправили "Лестер" в следующий раунд, но Трпшовски показал Роджерсу где чешские раки зимуют благодаря дисциплине и организованности в игре. Первый поединок будет знакомством, осторожным и неторопливым, с голами от обеих сторон.

Прогноз на матч: Обе забьют.