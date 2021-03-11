Рома - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

11 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Шахтёр"

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Телетрансляция - Футбол 2

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Кажется, матч "Олимпик" - "Шахтёр" состоялся уже недели две тому. Столько событий, высказываний вылилось после него. Иногда даже кажется, что он продолжается прямо сейчас. От этих ощущений дончанам следует немедленно избавляться. Тем более, что, к счастью для них, совсем другой турнир, совсем другая музыка способна заглушить домашнюю какофонию. Они должны сделать максимум и для того, чтобы заглушить звуки критики в адрес игры команды. Хорошее выступление в Риме против предыдущего наставника необходимо для снятия напряжения. С другой стороны, необходимо оно и "Роме".

Эти клубы связывает немало и, чем больше времени проходит - тем связь прочнее. Луиш Каштру заявил о том, что было непросто влезть в туфли Паулу Фонсеки в "Шахтёре". Последний попытается доказать, что влезть так и не удалось, первый - что с ним "Шахтёр" добавил больше, чем в каденции предыдущего тренера. Фонсека также желает доказать, что прогрессирует, ушёл вперёд в развитии за два года в Риме. Ожидается любопытная битва тренерских эго. Тем более, что оба серьёзно беспокоятся за своё будущее в своих клубах. На данный момент кажется, что летом оба не останутся.

"Шахтёр" добавил в обороне. С начала года он пропустил лишь два мяча в семи матчах. Да и те - не в основное время, а в добавленное и дополнительное. Если добавить 2:0 и 0:0 в двух последних матчах группового турнира Лиги Чемпионов - получается очень мощный показатель. И пренебрегать им нельзя, даже вспоминая о моментах "Интера", помощи Трубина, арбитра и каркаса ворот против "Маккаби", наивности против "Зари". А вот атака ныне предлагает очень мало. Большей частью - во втором тайме против уставшего более открытого соперника, когда на замену выходит Тете, Фернандо...

"Рома" пропустила четыре мяча в последних семи во всех турнирах. После 16-ти в предыдущих семи и 13-го места в Серии А по пропущенным речь об огромном прогрессе. Из них два - автоголы (кстати, после прострелов с флангов), третий - пенальти, а четвёртый привезён из-за ужасного паса вратаря Пау Лопеса. То есть практически соперники "Роме" в последнее время не забивают. Фонсека очень рад такому улучшению, отмечает, что команда действует надёжнее, лучше прикрывает против контратак. Вместе с тем, скорость и красота атак упали до унылых, изобретательность исчезла.

Особенно - в начале матчей. Римляне часто проводят первые 30-40 минут с одним-двумя ударами по воротам, сонно. А ведь до сих пор первые в своей лиге по голам в первых таймах и лишь седьмые - во вторых. В концовках они как раз добавили. Вырвали победу над "Фиорентиной", забили трижды в двух матчах против "Браги" (2:0 и 3:1). Хотя в воскресенье против "Дженоа" именно во втором тайме сдали. Да и в целом Фонсека и автор единственного гола в матче Джанлука Манчини говорили о плохой, ненастоящей "Роме", об усталости. Хотя скорее она просто удачно отдохнула перед "Шахтёром".

Тактическая битва также очень интересна. Ведь обе команды на словах ищут мяч, доминирование, давление. На самом же деле не знают, что делать с мячом в позиционной атаке, плохо организовывают прессинг. Зато в контратаках способны создавать красивые комбинации. Таким образом, для обеих решающими стают первые секунды после завоевания мяча. Если за это время не удастся развить скорость, перспективную атаку, найти дыры в обороне соперника - зрителям можно отвлечься и довольно индиффирентно ждать, пока мяч перейдёт к другой команде. Да, намечаются странные матчи.

Фонсека назвал "Шахтёр" одной из лучших контратакующих команд в Европе. Добавляя, что его стиль и тактика изменились. Он как бы намекает, что при нём такого не было. Но и его "Рома" претендует на титул лучшей контратаки.

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Кадры

"Рома" уже девять месяцев играет по схеме 3-4-2-1. Даже при эпидемиях травм центральных защитников Фонсека ставил в центр латералей, опорника - кого угодно. А сейчас здоров и очень уверен в себе Манчини, Крис Смоллинг оправился от травмы и отлично отыграл против "Дженоа". Бывший опорник Кристанте уже привык играть здесь. Скорее всего, он опередит только-только вернувшихся Кумбуллу и Ибаньеса. Так что прикрытие неуверенного Лопеса сейчас лучше. Хотя ловить эту компанию на ошибках при выходе из обороны через короткий пас, который упорно требует Фонсека, можно и нужно.

На флангах выйдут Карсдорп и Спинаццола. Последний разрывал правый фланг "Браги" с ассистами в обоих матчах, "Фиорентины" (гол), "Милана" (ассист). Он выбегает в контратаки первым. Додо придётся быть осторожным. Хотя и сам он может поймать неосторожного Леонардо, например, забившего в свои ворота против "Фиорентины".

Травмирован лидер центра поля Жордан Верету, умеющий всё, и прежде всего - отбирать мяч. Без него эта и без того слабая в отборе и физической борьбе команда ещё слабее. Хотя Амаду Диавара способен заменить его, если не будет лениться. Рядом с ним появится разыгрывающий, игрок короткого паса Вильяр. А выше, скорее всего, отыграют Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. Армянин проводит блестящий сезон, лучший ассистент лиги, заводит атаки. Хотя не забивал и не ассистировал уже в восьми матчах подряд. Впрочем, в запасе есть юркие и опасные Педро, Карлес Перес и Эль-Шаарави.

Форвард Майораль забил "Браге" дважды. Он лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами. Но забивает где-либо лишь слабым командам. А в лиге без голов в шести матчах подряд. Эдин Джеко также забил "Браге" в обоих матчах, но только вчера провёл первую тренировку после травмы. Вряд ли он отыграет более 15-20 минут. Именно атаку "Ромы" наиболее критикуют в последнее время.

Вспоминая о 3-5-2 в декабрьском матче Лиги Чемпионов против "Интера", Каштру спросили о повторении такой тактики. Тренер уклонился от ответа. Такой переход был бы логичен и реален, но без Степаненко шансы на него ниже. Потому, и учитывая консервативность Каштру с выбором состава, предсказать его не так сложно. Майкон заменит Тараса, вместе с ним в центральной оси выйдут Алан Патрик и Марлос, Тайсон вновь останется на левом фланге, а Мораес (хотя он и не забивал с игры с ноября) - в центре атаки. Дентиньо вернулся, но он ещё никак не в форме для такого матча.

Дилемма остаётся на правом фланге. Логично, что после нескольких неудачных попыток Соломона там выйдет Тете. Израильтянин и Фернандо будут готовы усилить по ходу матча, на что тренер всегда рассчитывает. На левом же фланге обороны кандидатов сразу трое. Честно говоря, я не считаю, что Исмаили уже готов к матчу такого уровня, но раз он был на предматчевой пресс-конференции... Тогда Матвиенко и Витао сыграют в центре.

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Смоллинг, Кристанте, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Майораль

"Шахтёр": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Мораес

Статистика очных матчей

"Шахтёр" и "Рома" встречались шесть раз. В сезоне 2006/07 в групповом турнире Лиги Чемпионов дончане выиграли дома со счётом 1:0, но в гостях были разгромлены - 0:4. В итоге тогда из группы вышли лишь римляне. В сезоне 2010/11 3:2 в Риме и 3:0 дома вывели тогда подопечных Мирчи Луческу в 1/4 финала ЛЧ. А в сезоне 2017/18 размен победами на той же стадии того же турнира (2:1, 0:1) вывел в четвертьфинал "Рому". Итого - четыре победы и два поражения "Шахтёра", но два поражения в дуэлях в целом из трёх.

Из вышедших на поле в последнем хронологически матче - 13-го марта 2018-го года в Риме - в заявке "Ромы" на Лигу Европы нынешнего сезона остались лишь автор единственного гола Джеко и Эль-Шаарави. За "Шахтёр" тогда играли Марлос, Тайсон, Алан Патрик, Степаненко, Исмаили, Пятов и Дентиньо.

Прогноз: Рома - Шахтёр 2:1

Команды во многом похожи, но и отличаются. "Рома" выносит слабых соперников. Также дважды спокойно победила "Брагу". Но против Топ-7 Серии А в восьми матчах набрала лишь три очка. А как раз "Шахтёр" страдает против "Агробизнеса", "Колоса" и Гладбаха, зато "Реалу" и "Интеру" не проиграл. Каштру лучше подстраивается под соперника. Вопрос в том, на каком уровне сейчас его команда. "Агробизнеса"? "Браги"? "Наполи"? В любом случае, в этом матче мало решится. Я бы поставил на 1:0, если бы не отсутствие Степаненко и Верету. Без них центр поля будет свободен для контратак.