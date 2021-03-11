Динамо - Вильярреал. Почему не стоит списывать киевлян

Обе украинские команды прошли стадию 1/16 Лиги Европы, так что этот турнир по прежнему вызывает у нас максимальный интерес. В четверг "Динамо" сыграет дома с "Вильяррелом" и постарается как максимум выиграть, как минимум – сохранить шансы перед ответной игрой. И хотя многие списывают "Динамо" со счетов, шансы киевлян отнюдь не безнадежны

Коэффициенты Favbet: 4.15 – 3.5 – 2

Выход в 1/4:

Динамо – 4.85

Вильярреал – 1.21

Победа в Лиге Европы:

Вильярреал – 10

Динамо – 50

Как видим из коэффициентов, "Вильярреал" считается явным фаворитом пары, в соотношении примерно 80% на 20%. И это, признаться, немного удивляет. Впрочем, "Динамо" не считалось фаворитом в противостоянии с "Брюгге", а по факты мы увидели матчи двух абсолютно равных команд. Но благодаря упорству, везению и индивидуальному мастерству киевляне сумели пройти бельгийцев. Решающий гол в самом конце гостевого матча забил Виталий Буяльский

Очевидно, что "Вильярреал" еще более опасный соперник, нежели "Брюгге". В 1/16 испанцы уверенно прошли австрийский "Зальцбург", а в составе хватает звездных игроков. Имена Пако Алькасера, Дани Парехо или Рауля Альбиоля отлично известны всем любителям футбола. Ну а главной звездой команды считается форвард Херард Морено, который в этом сезоне забил 15 голов в Ла Лиге и в гонке бомбардиров уступает только Месси и Суаресу. Плюс, конечно, защитник Пау Торрес, которого на Трансфермаркт оценивает в 50 миллионо евро, а охоту за ним уже устроили "Реал", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

Но и переоценивать силу "Вильярреала" также не стоит. У "Желтой субмарины" сейчас откровенный спад и в чемпионате Испании она не может выиграть в 8 матчах подряд. За последний месяц "Вильярреал" проиграл "Бетису", "Атлетико" и "Валенсии". С таким "Вильярреалом" играть можно и "Динамо" под силу дома как минимум не проиграть. Ничья 0:0 или 1:1 выглядит самым реальным исходом, который скорее всего устроит обе команды. Верите в "Динамо"? Тогда можно попробовать поставить на то, что команда Луческу не проиграет. Но еще лучше выглядит ставка на тотал матча меньше (2.5). Рисковать в первом матче точно никто не будет

Прогноз патриотический: Динамо не проиграет – 1.9

Прогноз от Favbet: тотал матча меньше (2.5) – 1.7