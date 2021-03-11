Рома - Шахтер. Почему сегодня не стоит ждать много голов

"Шахтеру" не слишком повезло при жеребьевке 1/8 Лиги Европы. "Рома" – один из фаворитов турнира и на предыдущей стадии она уверенно доказала свой класс против "Браги". Сложнее римлян были бы только "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Впрочем, у "горняков" есть положительный опыт встреч с "Ромой" и шансы у "Шахтера" однозначно имеются

Коэффициенты Favbet: 1.65 – 4.6 – 5.6

Выход в 1/4:

Рома – 1.57

Шахтер – 2.7

Победа в Лиге Европы:

Рома – 12

Шахтер – 20

В предыдущем раунде "Шахтер" довольно спокойно прошел израильский "Маккаби" - 2:0 в гостях и 1:0 в Киеве. Хотя игра "горняков" откровенно не впечатлила. Будь на месте израильтян более сильная команда, у "Шахтера" однозначно возникли бы проблемы

Собственно, то, что "Шахтер" вышел из зимней паузы не в лучшей форме уже очевидно. Поражение от "Зари", вылет от "Агробизнеса" в Кубке Украины, скандальная победа над "Олимпик" - это явно не то, чего ждут болельщики "Шахтера" от своей команды. Но мы знаем, как "Шахтер" умеет преображаться за короткий период, как после двух ужасных поражений от гладбахской "Боруссии" последовала победа над "Реалом"

Есть в матче с "Ромой" и дополнительная интрига, ведь римлян возглавляет экс-тренер "Шахтера" Пауло Фонсека, а одним из лидеров "волков" является Генрих Мхитарян, который стал звездой именно в "Шахтере" и до сих пор считается одним из лучших игроков в истории клуба. Генриху уже 32, но в "Роме" он сумел реанимировать свою карьеру, и на данный момент Мхитарян является лучшим ассистентом Серии А и входит в топ-6 по системе "гол+пас"

"Рома" - одна из самых ярких команд в Италии, и в среднем в матчах с ее участием забивается почти 3.5 гола. А потому не удивительно, что эксперты ждут от этого матча результативной игры. Но не всё так просто. Луиш Каштру, наверняка, постарается использовать ту же тактику, которая позволила "Шахтеру" обыграть всухую "Реал" и дважды сыграть 0:0 с "Интером" на групповом этапе Лиги Чемпионов. Многие годы даже против топ-команд "Шахтер" всегда старался играть в "свой футбол", с акцентом на комбинационную игру и контроль мяча. И очень часто обжигался. Но сейчас против объективно более сильных команд "Шахтер" предпочитает играть строго от обороны, пускай и в ущерб зрелищности и креативу. И это дает результат. У Анатолия Трубина уже 5 сухих матчей в этом еврокубковом сезоне. А потому есть уверенность, что в гостях "Шахтер" снова сделает ставку на 0:0 и многое будет зависеть от того, удастся ли "Роме" вскрыть оборону "горняков" в первые полчаса матча. Маловероятно, что "Шахтеру" удастся выиграть в Риме, но и крупно проиграть "горняки" не должны – выводы из матчей с "Боруссией" были сделаны. А потому два оптимальных прогноза на этот матч – "тотал меньше (3.5)" и "победа Ромы в 1 гол или ничья". Какой больше нравится вам?

Прогноз №1 от Favbet: победа Ромы в 1 гол или ничья – 2.0

Прогноз №2 от Favbet: тотал матча меньше (3.5) – 1.5