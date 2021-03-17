Вильярреал - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.03.2021

Лига Европы. 1/8-я финала. Ответный матч. 18.03.2021

Испания. Стадион "де ла Керамика"

"Вильярреал" (Испания) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)

Арбитр в поле – Андрес Экберг (Швеция); трансляция в Украине – MEGOGO, "Футбол 2"

Первый матч – 2:0

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После поражения 0:2 в первом матче, у киевского "Динамо" осталось немного шансов на общий успех в противостоянии. Однако Мирча Луческу не изменяет своим традициям: вместе с командой он прибыл в Испанию за два дня до поединка, взял с собой всех сильнейших игроков. Усиленные положительными эмоциями от победы над "Зарей", "динамовцы" попробуют громко хлопнуть дверью на прощание с этим еврокубковым сезоном. Ситуация действительно не критическая: приоритетом для киевлян является чемпионат и Кубок Украины, а Лига Европы – это просто возможность показать себя и насладиться моментом большой игры.

Но наслаждение поражения не приносят, поэтому после первого поединка не могло не остаться осадка. Да и с "показом себя" получились проблемы, ведь нельзя положительно отмечать игру команды, которая не нанесла по ходу матча ни одного удара в створ ворот соперника. Кроме того, остается раненым самолюбие Мирчи Луческу, который никак не может подобрать ключей к возглавляемым Унаи Эмери командам. Поэтому "Динамо" попытается абстрагироваться от результата первого матча и сыграть словно в последний раз в этой Лиге Европы. А там будет, как будет...

"Вильяррел"

Для "Вильярреала" матч с "Динамо" стал переломным. И это не случайность. Ведь перед визитом в Киев сенаторы раздевалки "желтой субмарины" призвали партнеров бороться самоотверженно, чтобы преодолеть черную полосу, постигшую "Вильярреал". В столице Украины "подводники" сыграли на своих сильных качествах, а потом наконец прервали неприятную безвыигрышную серию в чемпионате Испании.

Был одолен "Эйбар" 3:1, а Унаи Эмери не побоялся применить довольно широкую ротацию состава. Игравшие в Киеве Чуквезе, Алькасер, Педраса остались в резерве, Альбиоль не мог сыграть из-за дисквалификации, а Пау Торрес – из-за травмы. Последний не сыграет и против "Динамо", однако потеря эта не будет невосполнимой для "Вильярреала". Она не поколеблет настроения "субмарины", которая выиграла последние восемь из девяти поединков Лиги Европы. До сих пор остаются вопросы относительно способности "Вильярреала" зацепиться за место в зоне еврокубков через чемпионат, но Лига Европы может стать для "субмарины" джек-потом. Ведь выиграв ее, можно попасть сразу в группу Лиги чемпионов.

"Динамо"

У "Динамо" амбиции не меньше, но в Лигу чемпионов легче пробиться как раз таки через чемпионат. Тем более после результата матча с "Зарей". Тот поединок считали одним из двух крупнейших препятствий на пути киевлян к чемпионству, а теперь впереди из серьезных испытаний остается только "Шахтер". И четыре очка преимущества, которые оставляют команде Мирчи Луческу право на ошибку.

В Лиге Европы такого права нет, но есть определенные долги перед болельщиками. В последних восьми матчах этого турнира киевляне добыли лишь одну победу, а неделю назад продемонстрировали, насколько велика разница в классе между лидером УПЛ и середняком испанского чемпионата.

Отчасти преимущество "Вильярреала" признал и Мирча Луческу, но это тот тренер, который не опускает рук даже в самых сложных ситуациях.

"Вильярреал" - "Динамо": статистика личных встреч

"Вильярреал" и "Динамо" ранее три раза встречались между собой. Кроме поединка, который состоялся неделю назад, команды играли в плей-офф Кубка УЕФА 2004/05. В первом поединке киевлянам удалось зацепиться за ничью 0:0, но на выезде было поражение 0:2.

Поэтому у "Динамо" в трех матчах нет не только победы над "Вильярреалом", но даже забитых мячей в ворота этой команды. Всего же в 23-х поединках против испанских представителей "Динамо" одержало лишь четыре победы. Последняя из них датирована далеким 1999-м годом.

"Вильярреал" - "Динамо". Последние матчи команд



Ориентировочные составы

Пау Торрес загремел в лазарет "Вильярреала", не смогут сыграть также травмированные Франсис Коклен и Альберто Морено. Восстановился Висенте Иборра, но он вряд ли получит много игрового времени (если получит вообще). В матче против "Эйбара" вернулся Марио Гаспар – капитан коллектива, который тоже отсутствовал из-за проблем со здоровьем.

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Мори, Альбиоль, Педраса - Чуквезе, Капу, Парехо, Тригерос - Херард Морено, Алькасер

За "Динамо" не сыграет Беньямин Вербич. Нет в заявке Тудора Бэлуце и Владимира Костевича. Зато вернулся Денис Попов, который расширяет варианты построения игры в защите. Также нет в списке Ваната, поэтому в нападении практически не остается альтернативы Беседину. Ведь Супряга проигрывает конкуренцию.

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Родригес - Буяльский - Беседин



"Вильярреал" - "Динамо": ставка и коэффициенты

"Вильярерал" - "Динамо": прогноз на матч от UA-Football

"Динамо" забивало в каждом из последних трех выездных матчей Лиги Европы. Забивало и в последнем еврокубковом матче на испанской земле (1:2 с "Барсой"), а в последних трех поединках УПЛ имеет девять голов. Ввиду отсутствия Пау Торреса и общей пропускной серии "Вильярреала" в Ла Лиге (семь матчей), можно рассчитывать на первый в истории этого противостояния гол от "Динамо". Однако сколько забьет "субмарина" в ответ? То, что забьет, сомнений не вызывает. Общими усилиями команды могут выйти на высокую результативность, но основной вклад будет принадлежать испанской команде. Прогноз – победа "Вильярреала" 3:1.