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Мольде - Гранада. Прогноз с анонсом на матч 18.03.2021

Лига Европы
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В четверг 18-го марта на поле стадиона "Пушкаш Арена" в Будапеште норвежский "Мольде" номинально примет испанскую "Гранаду". Начало встречи в первом слоте 1/8 Лиги Европы 19:55

Мольде - Гранада. Прогноз с анонсом на матч 18.03.2021

Фото - Футбол.юа

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Неделей ранее "Гранада" выжала максимум из имеющегося состава и подвернувшегося шанса заработать гандикап перед гостевым поединком. Два мяча, а еще важнее - отсутсвие пропущенных в ответ, делают команду Диего Мартинеса не только фаворитом пары, но и в перспективе одним из самых опасных соперников для топов в четвертьфинале...

Лига Европы, 1/8 финала (ответный матч)

Стадион: "Ференц Пушкаш" (Будапешт)

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Мольде 19:55 Гранада

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

"Мольде" получает игровую практику исключительно в евокубках и в третьем матче 2021-го нехватка тонуса все же сказалась. Лишь второй тайм первой игры норвежцы провели достаточно хорошо, но удаление Эллингсена полностью испортило им картину. Ну а пропущенный после этого гол оставил лишь призрачные надежды на отыгрыш (0:2).

Ориентировочный состав Мольде (4-3-2-1): Линде - Педерсен, Синьян, Риса, Хауген - Хестад, Орснес, Фофана - Айкрем, Олланд-Андерсен - Сигурдарссон.

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Ко всем бедам "Гранады" с переполненным лазаретом добавилась травма крайнего защитника Димитри Фульке в матче на выходных против "Реала Сосьедада". Тем удивительнее, что тот поединок команда Мартинеса все равно выиграла (1:0)!

Ориентировочный состав Гранады (4-2-3-1): Силва - Диас, Дуарте, Перес, Кини - Эррера, Брис Этеки - Пуертас, Солдадо, Кеннеди - Молина.

Коэффициенты на матч

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3.60
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3.50
2.30
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3.20
3.65
2.23
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Прогноз

Матч пройдет на домашнем поле "Мольде" лишь формально, что лишает норвежцев даже призрачной надежды в виде "помощи родных стен". "Гранада" же, с трудом набравшая людей на заявку, приедет с единственной целью - активно "сушить" игру и довести ее до приемлемого результата. Ближе к голу должны быть все же испанцы за счет мастерства Солдадо и Кеннеди, но в целом не удивлюсь если поединок закончится безликой нулевой ничьей.

Ставка: Обе забьют НЕТ за 2.05

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В статье: Лига Европы Мольде Гранада (Испания)
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