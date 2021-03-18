Арсенал - Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.03.2021

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (первая встреча - 3:1)

18 марта, 19:55. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Прямая трансляция: Мегого

Поединок, который важен для молодежи "Арсенала". "Канониры" имеют два выездных мяча преимущества, что вряд ли под силу будет отыграть грекам, и Микель Артета сможет поэкспериментировать с составом. Не сыграет ли это злую шутку и не поможет "Олимпиакосу"? Однажды им уже удавалось победить на "Эмирейтс", когда в них никто почти не верил...

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Арсенал"

Время лечит - это об игре и результатах "канониров". Да, они сейчас не слишком впечатляют, но явно выглядят лучше, чем раньше. Микель Артета начинает составлять свою команду, не Венгера, а не Эмери, а свою. Руководство "Арсенала" терпеливо ждет результат, которым, кстати, может стать победа в Лиге Европы. Лондонцы еще ни разу не потерпели поражение в этом сезоне второго по престижности евротрофея Старого света: восемь побед и одна ничья. Испанский наставник показал всем, что именно через победу в этом турнире он хочет вывести свою команду в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Олимпиакос"

А вот греки сейчас делают как раз то, чтобы не дать осуществиться желаемому. В первом матче они достаточно насолили "канонирам", однако проиграли концовку встречи. "Олимпиакос" уверенно лидирует в своей местной Суперлиге, где является гегемоном. Однако вот на евроарене что-то не складывается, ведь уровень греческого чемпионата не так высок, чтобы котировать его лидера, как претендента на хорошие результаты в ЛЕ или ЛЧ. Кстати, в Лиге Чемпионов в этом сезоне "красно-белые” победили всего однажды, в "Марселя", что и позволило им выйти с третьего места в квартете в Лигу Европы, а "Порту" и "Ман Сити" в личных противостояниях были сильнее.

Статистика последних встреч команд

За последние пять поединков "Арсенал" победил в четырех, однажды сыграв вничью. "Канонирами" были биты "Бенфика" (3:2), "Лестер" (1:3), "Олимпиакос" (1:3) и "Тоттенхэм" (2:1). Единственный, кто смог остановить подопечных Микеля Артеты - это "Бернли", итоговый счет матча с ними был 1:1.

В "Олимпиакоса" все немного хуже, даже на уровне греческой Суперлиги: победы над "Волосом" (1:2), "Ламией" (3:0), "Ларисой" (1:3) при ничьи с известным для "Колоса" "Арисом" (1:1) и поражении от того же "Арсенала" (1:3).

Кадры

У хозяев под вопросом участие в матче Букайо Сака. Англичанин провел лишь тайм на выходных в дерби против "Тоттенхэма" и был заменен после перерыва. Микель Артета заявил, что вингер еще не полностью готов к поединку, поэтому вряд ли его используют в этой игре. Также не факт, что сыграет Обамеянг, который против "шпор" провел весь матч в запасе, нарушив перед дерби режим.

В греков, по сравнению со встречей в прошлый четверг, изменений в лазарете нет. Там находятся те же Врусай, Пападопулос, Ва и Семеду.

"Арсенал" - "Олимпиакос": статистика личных матчей

До поединка недельной давности по победам у команд была ничья. После счета 1:3 в Пирее теперь впереди "Арсенал": 6:5. Обычно коллективы противостояли друг другу в Лиге Чемпионов, однако в прошлом сезоне все изменилось. На стадии 1/16 финала греки выбили англичан после драматического камбэка, поэтому мы бы не спешили сбрасывать гостей лондонского матча со счетов. Год назад "Олимпиакос" победил 0:1 на "Эмирейтс", а в дополнительное время получил путевку в следующий раунд.

Последние п’ять матчей между командами

11.03.2021. "Олимпиакос" - "Арсенал" 1:3

27.02.2020. "Арсенал" - "Олимпиакос" 1:2 (После д. ч.)

20.02.2020. "Олимпиакос" - "Арсенал" 0:1

09.12.2015. "Олимпиакос" - "Арсенал" 0:3

29.09.2015. "Арсенал" - "Олимпиакос" 2:3

"Арсенал" - "Олимпиакос": ставки и коэффициенты на игру

"Арсенал" - "Олимпиакос": прогноз на матч от UA-Футбол

Микель Артета был прилежным учеником у великого учителя. Когда Мики ушел от Пепа, и начал учиться самостоятельно, то в новой школе ему не все удавалось, однако со временем он возмужал. На этот раз испанский наставник должен сделать работу над ошибками и пересдать экзамен "Олимпиакос" на "отлично", ведь результат его первой части заслуживает ли не самого высшего бала. Преимущество "канониры" точно не отпустят, но матч должен быть "весёлым" из-за ротации. В общем, команды в текущем розыгрыше ЛЕ забили и пропустили на двух 44 мяча за 12 матчей, что предусматривает голевое продолжение. Прогноз: 2:1.