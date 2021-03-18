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Милан - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч ЛЕ на 18.03.2021
UA-Футбол делает прогноз на противостояние, которое состоится 18 марта, начало встречи в 22:00
Фото - skysports, автор невідомий
"Милан" значительно повысил свои шансы выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Неделю назад "Ман Юнайтед" выглядел сильнее, доминировал, забил заслуженный гол, при этом недостаточно контролировал игру. Хорошие возможности время от времени возникали у россонери и удалось им забить гол на последних минутах. Гостевая ничья 1:1 сохраняет примерно равные шансы на успех для двух соперников. Правда, букмекеры другого мнения, ведь даже самая незначительная мелочь может иметь решающее значение.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Стадион: Сан-Сиро (Милан)
Главный судья: Феликс Брих (Германия)
Милан 22:00 Ман Юнайтед
Телетрансляция матча на канале Футбол 3
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На прошлых выходных "Милан" неожиданно уступил на своем поле "Наполи" 0:1. Более того, в меньшинстве заканчивали игру россонери, видимо, оказались не готовы к поединку Серии А. Неаполитанцы показали блестящую игру в обороне, действовали организованно и компактно, словно показали пример, как "Ман Юнайтед" должен сыграть с хозяевами "Сан Сиро".
Подопечные Сульшера в чемпионате Англии в уик-энд обыграли "Вест Хэм". Так же очень непростой получился матч у "красных дьяволов", но они научились в таких играх добиваться необходимого результата.
Удалось ли сохранить силы "МЮ" на матч Лиги Европы? Английские команды, как никакие другие в Европе привыкли проводить по два матча в неделю, а если придется, может даже и чаще. Не должно быть проблем у манкунианцев и с физической готовностью и с выбором стартового состава. Сульшер вполне может провести ротацию, хотя в лазарете у "МЮ" Кавани, Мата и Джонс.
У "Милана" травмированы Манджукич, Мальдини и Леау, тренерам есть на кого положиться. Выбор у Пиоли достаточно широкий. А вот смогут ли отойти россонери после неудачного матча с "Наполи"? Это главный вопрос. Пришлось миланцам потратить много сил на тот матч.
Три последних матча этих соперников завершились вничью, правда, два из них были товарищескими. А вот в официальных поединках миром встречи "МЮ" и "Милана" заканчивались очень редко, собственно, всего один раз, в прошлый четверг. Обычно силы команд равны, что и подтверждает статистика.
Всего сыграно 13 матчей
5 побед Милана, 3 ничьи, 5 побед МЮ
Общий счет – 20:17
С первых минут гости вынуждены будут атаковать и создавать прессинг на ворота хозяев. Есть все основания полагать, что противостояние получится зрелищным и с хорошей интригой. Конечно, манкунианцы постараются сделать все возможное для победы, ничья кажется маловероятным исходом. Букмекеры больше шансов на успех отдают именно команде Сульшера, и в этом случае сложно с ними спорить. Прогноз: победа "Манчестер Юнайтед" 2:1.
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