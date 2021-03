Рейнджерс - Славия. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.03.2021

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (первая встреча 1:1)

18 марта, 22:00. "Айброкс Стэдиум" (Глазго)

Главный арбитр: Орел Гринфельд (Израиль)

Прямая трансляция: Мегого

Не все так просто, как казалось на первый раз. "Рейнджерс" праздновал не только первую победу за более чем 10 лет в чемпионате, но и удачный жребий в ЛЕ. Правда, пражцы заставили поверить всех, что они не мальчики для битья и выступление в 1/8 Лиги Европы - это не случайность. Так кто кого в решающей битве в Глазго?

Неделя паузы была в чемпионате Шотландии. В последний раз "львы" играли именно в Праге. Этот факт означает, что хозяева выйдут на поле более свежими и готовыми к встрече, ведь даже тактические установки от Джеррарда не менялись. Правда, сегодня будет видно, кто и сколько выпил чемпионского напитка, ведь празднование в Глазго (но только одной его части) не утихали долго. "Рейнджерс" выступает уверенно - это слово наиболее подходит прагматичной игре команды на результат. Ну и конечно, когда речь идет о длинной серии побед и ничьих, то и сама игра команды выглядит собранной.

