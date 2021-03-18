Рейнджерс - Славия. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.03.2021

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (первая встреча 1:1)

18 марта, 22:00. "Айброкс Стэдиум" (Глазго)

Главный арбитр: Орел Гринфельд (Израиль)

Прямая трансляция: Мегого

Не все так просто, как казалось на первый раз. "Рейнджерс" праздновал не только первую победу за более чем 10 лет в чемпионате, но и удачный жребий в ЛЕ. Правда, пражцы заставили поверить всех, что они не мальчики для битья и выступление в 1/8 Лиги Европы - это не случайность. Так кто кого в решающей битве в Глазго?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Рейнджерс"

Неделя паузы была в чемпионате Шотландии. В последний раз "львы" играли именно в Праге. Этот факт означает, что хозяева выйдут на поле более свежими и готовыми к встрече, ведь даже тактические установки от Джеррарда не менялись. Правда, сегодня будет видно, кто и сколько выпил чемпионского напитка, ведь празднование в Глазго (но только одной его части) не утихали долго. "Рейнджерс" выступает уверенно - это слово наиболее подходит прагматичной игре команды на результат. Ну и конечно, когда речь идет о длинной серии побед и ничьих, то и сама игра команды выглядит собранной.

???? GALLERY: Preparing for Prague.



???? Check out the full training gallery: https://t.co/93SWMR34rZ pic.twitter.com/X2AHehxvXy — Rangers Football Club (@RangersFC) March 17, 2021

"Славия"

Темная лошадка этого розыгрыша ЛЕ. Пражцы выбили "Лестер", победив в Англии всухую. Почему бы и не повторить этот опыт в соседней Шотландии? На выходных "Славия" с легкостью разобралась с аутсайдером чешского чемпионата "Младой", взяв верх со счетом 0:3. Хорошое настроение присутствует в команде (в принципе, как и в соперников), поэтому к бою подопечные Трпшовски готовы. А вот бороться они умеют. Правда, с реализацией не очень. В первом матче "Славия" создала больше моментов, чем соперник, однако забили они поровну.

Статистика команд

И один, и другой коллектив имеют по четыре победы и одной ничьей в последних пяти матчах. Однако преимущество по голам в пользу пражцев. Общий счет в "Славии" 19:7 (+12), а в "Рейнджерс" 14:4 (+10). Команды - лидеры в своих чемпионатах, которые ​​комфортно себя чувствуют там.

Личные встречи

В их истории всего один матч. Да, это поединок в прошлый четверг. В Праге команды сыграли со счетом 1:1, хотя хозяева могли забивать больше. Мяч "Рейнджерс" забил после розыгрыша штрафного удара, что характерно британским клубам. А вот "Славии" есть чему поучиться в обороне при стандартах. Чего только стоит автогол украинца Тараса Качарабы в недавнем матче чемпионата Чехии. Заметим, что он не имеет права играть за свой клуб и этом сезоне ЛЕ.

Кадры

Кроме Тараса гостям не поможет целая когорта футболистов: Юсуф, Беран, Говорка, Траоре, Шевчик, ван Бюрен и Зима. К слову, последний провел полный первый матч между командами.

В "львов" только трое в лазарете Джек, Катич и Тавернье.

Ставки и коэффициенты на игру "Рейнджерс" - "Славия"

"Рейнджерс" - "Славия": Прогноз на матч от UA-Футбол

Лев - царь зверей, а лев, который отдохнул, - это "Рейнджерс". В команды есть козырь в рукаве - неделя восстановления от поединка в прошлый четверг. Да и основной центральный защитник пражцев Зима вне игры. Однако, по мнению "Славии", это незначительные повреждения на их борту.

Команды сейчас имеют длинные беспроигрышные серии, которые тянутся с декабря: по 18 матчей оба идут без поражений. Правда, именно по победах, подопечные Стивена Джеррарда лучше: 15 против 14. Но и это не делает какую-то колоссальную разницу. Соперники настолько равны, что трудно отдать кому-то предпочтение.

Фактор своего поля может сделать результат. "Рейнджерс" в последнем 21-м матче на "Айброкс Стэдиум" победил в 20, однажды сыграв вничью. Безумный показатель. "Славия" же может похвастаться другим достижением. В последнем 21-м поединке с 22 в гостях пражцы забивали хозяевам-соперникам. Единственный смог оставить свои ворота сухими "Байер".

Прогноз на матч: Обе забьют.