Цель - РИМонта. Шахтер - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

18 марта. 19:55. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Киев. НСК "Олимпийский"

"Шахтер" - "Рома"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Результат первого матча - 3:0 в пользу "Ромы"

До первой встречи "Шахтера" и "Ромы" алгоритм результатов обеих был ясен. Первые хорошо играли против грандов и очень тяжело - против гораздо более слабых соперников. Вторые не победили ни одного гранда, зато более слабых побеждали постоянно. Но именно после наилучшей победы римлян в сезоне все изменилось. Они впервые в своей лиге уступили команде, идущей ниже девятого места. Дончане же впервые с пятого декабря забили кому-либо четыре мяча, впервые в 2021-ом году победили уверенно. Что это все означает? Означает ли, что возможна ремонтада, или по-итальянски - Rimonta?

"Победили "Десну" уверенно"? Вообще-то, не сразу. В первом тайме "Шахтер" страдал, забил благодаря еще одному решению арбитра, вызвавшему бурю разговоров. Его самого спасли нога Трубина и стойка. Зато во втором создал много опасных моментов, причем с помощью прессинга и перехватов у защитников и опорников соперника, быстрых красивых контратак. Даже владение мячом в целом выиграл ненамного - 54 процента. По сравнению с 63-мя против "Ромы" изменение немалое. И правильное. Именно так, в таком стиле, как во втором тайме в воскресенье, и нужно играть против команды Паулу Фонсеки.

Еще раз в тот же день это подтвердила "Парма". Она владела мячом лишь 42 процента, перекрывала все зоны в обороне, часто играла длинными забросами на фланги, забив ранний гол именно благодаря такому. В начале второго тайма с помощью перехватов и похожих на "шахтеровские" комбинации создала еще несколько опасных моментов, забила второй мяч. И легко довела матч до своей первой победы за 18 туров (2:0)! Фонсека после матча жестко критиковал арбитров за неиспользование ВАР, СМИ говорили о крайней усталости. Тем не менее, последние признавали полное тактическое поражение "Ромы".

Неделю тому "Шахтер" слишком нервничал и отвлекался на посторонние разговоры и мысли, "Рома" же успела отойти от таких и была более спокойной. Теперь же все наоборот. Дончане чуть отошли от плохого начала года. А Фонсека начал атаку на судейство, клуб затеял войну против переноса матча "Ювентус" - "Наполи", помогающего неаполитанцам в преддверии встречи с "Ромой". Отвлекает и само грядущее Солнечное Дерби Италии, ведь с "Наполи" доводится прямо бороться за четвертое место. Сегодня Фонсека и игроки будут немало думать о том матче. "Шахтер" может этим воспользоваться.

Насколько чудо возможно? Пусть и Луиш Каштру не верит в чудеса, а верит в "мир шансов" и тяжелую работу? Обнадеживает контраст "Ромы" между игрой дома и в гостях. Дома у нее отличные показатели. В гостях в лиге она чаще проигрывает, чем побеждает, идет лишь девятой по набранным очкам. Кроме того, в целом уже трижды в нынешнем сезоне во всех турнирах пропускала четыре мяча, еще четырежды - три. Ее оборона очень ненадежна. Она устала, в лиге побеждала лишь в двух матчах из последних пяти (2:1 и 1:0) и думает о "Наполи". Если играть против нее правильно, можно разгромить.

За прецедентами также слишком далеко не нужно ходить. Додо вспомнил о ремонтаде "Барселоны" против "Пари Сен-Жермен". Сама "Барса" уже после этого теряла и 4:1, и 3:0. В четвертьфинале Лиги Европы в сезоне 2013/14 "Валенсия" отыгралась с 0:3, перевела игру в дополнительное время и там забила "Базелю" еще два. А сам Каштру напомнил о двух голах в ворота загребского "Динамо", вернувших с 1:3 на 3:3. Если же пойти далеко - можно вспомнить о вылете "Ромы" от "Карл Цейсс" из ГДР в Кубке Кубков сезона 1980/81. Тогда за 3:0 дома последовал 0:4 в гостях.

Разумеется, сильно ослабляет позиции хозяев свежий запрет на посещение болельщиками стадиона. В Италии уже отвыкли от посетителей на трибунах, и этот ресурс мог бы сыграть в пользу чемпиона Украины. Уже не сыграет.

Кадры

"Рома" лишилась двух своих лучших бомбардиров - Верету и Мхитаряна. И без одного из лидеров обороны Криса Смоллинга. Третьего бомбардира Эдина Джеко, праздновавшего вчера 35-летие, должны поберечь на "Наполи". Как и взрывного левого латераля Спинаццолу. Оба даже в Парме сумели очень хорошо поработать, потому без них в стартовом составе гостям тяжелее. Слева выйдет правоногий Бруно Перес, в атаке - Борха Майораль, забивающий лишь слабым командам (уже без "фальшивой девятки"). Под испанцем - скорее Карлес Перес и автор классного гола Эль-Шаарави, чем Пеллегрини и Педро.

В обороне Кумбулла, не успевавший в Парме, должен уступить место. Остаются Ибаньес, Манчини и Кристанте. Пау Лопес также останется в воротах. Вильяр и Диавара должны остаться в центре поля.

У "Шахтера" выбыл левый защитник Виктор Корниенко. Причина - коронавирус. Будем надеяться, что сегодня не найдут других зараженных. Витао против "Десны" отдыхал, поэтому теоретически должен вернуться в центр обороны. Хотя и выход Кривцова не удивит, учитывая, что творили с бразильцем Пеллегрини и Эль-Шаарави. Скорее всего, Исмаили вновь выйдет слева, а Матвиенко - в центре. Майкон вновь заменит травмированного Степаненко на позиции последнего опорника. Мораес, не забивавший с игры с ноября, ожидается в центре атаки. Хотя Дентиньо добавляет и ассистировал в воскресенье.

Но главный вопрос - как всегда, вокруг Марлоса и Тайсона. Против "Десны" они вышли лишь на замену. Ротация, предоставление отдыха, либо наконец-то кадровая перезагрузка? Марлос принял деятельное участие в опасных атаках. Предположу, что он вытеснит Маркоса Антонио. А вот авторы дублей Тете и Соломон, по стилю идеально подходящие к игре против "Ромы", просто обязаны сдвинуть Тайсона в запас. Иначе Каштру уже просто никто не поймет.

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Тете, Соломон, Мораес

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Манчини, Кристанте, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Б. Перес, Эль-Шаарави, К. Перес, Майораль

Главный арбитр

Обслуживать матч будет испанская судейская бригада под руководством Антонио Матеу Лаоса. "Шахтер" он будет судить в четвертый раз. Счет в предыдущих трех матчах равный - победа в гостях над "Андерлехтом" в Лиге Европы (1:0), 1:4 от "Айнтрахта" в том же турнире и 2:2 с загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов. В этих матчах "горнякам" он показал восемь желтых карточек, Александр Кучер также удостоился красной. "Рому" же испанец судил дважды. 1:1 против "Фиорентины" и 0:1 от братиславского "Слована" в гостях выбивали ее из Лиги Европы. Лишь с одной желтой карточкой.

Интересный факт. За последние четыре года в Еврокубках восемь матчей под руководством Лаоса завершались с разгромным счетом. Из них шесть - со счетом 3:0. Причем в трех предыдущих сезонах матчей с разгромами было как минимум два. В нынешнем пока что был лишь один. "Порту", экс-команда Фонсеки и Каштру, в групповом турнире Лиги Чемпионов разгромила дома марсельский "Олимпик" именно со счетом 3:0.

Прогноз: Шахтер - Рома 2:1

Фонсека жалуется на кадровый голод, отвлечен на "Наполи", внефутбольные битвы. Он не желает сидеть в обороне, что подходит сопернику. Говорит, что нет и речи о режиме экономии, но к ротации состава прибегнет. А игроки "Шахтера" заявляют, что уже знают соперника намного лучше, что будут бороться до конца. Вот только какие шансы на то, что Трубин не пропустит? Весьма низкие. Ведь и итальянцы отличаются прежде всего в контратаках, что мы видели в первом матче. Простая победа хозяев добавит настроения и очков в Таблицу Коэффициентов. О большем остается лишь мечтать.