Динамо Загреб – Тоттенхэм. Прогноз на матч Лиги Европы на 18.03.2021

Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч

18 марта. 19:55. Загреб, "Максимир"

"Динамо" Загреб – "Тоттенхэм"

Рефери: Давиде Масса (Италия)

Результат первой игры: 0-2

Трансляция – Megogo

В прошлый четверг в Лондоне "Тоттенхэм" одержал комфортную над "Динамо" (2:0) благодаря дублю Харри Кейна. Моуриньо не постеснялся использовать большое количество основных игроков, а его команда заработала вполне закономерное преимущество. В ответной игре стоит ждать от португальского коуча ротацию состава и его излюбленную игру на контратаках.

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Динамо Загреб

За прошедшую неделю в Загребе произошли серьёзные изменения. Главный тренер команды Зоран Мамич был приговорён к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения за коррупцию. Он и его старший брат Здравко в своё время присвоили более 15 млн евро на трансферах Модрича и Ловрена. Наставник бы отправлен в отставку, а на матч с "Тоттенхэмом" команду выведет Дамир Крзнар, ранее работавший в тренерском штабе Мамича-младшего.

На выходных "Динамо" разгромил "Вараждин" (0:5), продолжив победную серию в чемпионате и укрепив своё лидерство. Матч проходил ещё под руководством Мамича. Вряд ли стоит ждать от команды существенных тактических перестроений при Крзнаре, но на фоне такого скандала в клубе игрокам уж точно будет сложно полноценно сосредоточиться на самой игре.

Тоттенхэм

"Шпоры" же на выходных по делу уступили в дерби Северного Лондона "Арсеналу" (2:1). Если забыть о чудо-голе Ламелы рабоной, то в остальном "Тоттенхэм" выглядел откровенно убого в стартовые 75 минут встречи. Это поражение прервало 5-матчевую победную серию "шпор" во всех турнирах с всего одним пропущенным мячом.

"Тоттенхэм" продолжает борьбу за топ-4, хотя отстаёт от зоны ЛЧ на 6 очков и всё же вряд ли сможет тягаться с тем же "Челси" или "Лестером" по набору очков. В такой ситуации ставка на Лигу Европы видится разумной, хотя ответная игра с Загребом не должна доставить лондонцам каких-либо серьёзных проблем.

Статистика

"Тоттенхэм" забивал 2 и более голов в 7 последних матчах ЛЕ

"Тоттенхэм" выиграл 6 из 7 последних матчей ЛЕ

"Динамо" сыграло на ноль в 6 из 9 матчей ЛЕ этого розыгрыша

Больше "Тоттенхэма" в ЛЕ забивал лишь "Арсенал" (25 голов)

Харри Кейн отмечается результативным действием в ЛЕ каждые 38 минут

Личные встречи

Поединок на арене "Максимир" станет лишь третьим для соперников в истории. До этого "Тоттенхэм" неизменно побеждал – 4:0 в Кубке УЕФА-2008 и 2:0 на прошлой неделе.

Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Дайер, Санчес, Доэрти – Уинкс, Сиссоко – Бергвейн, Алли, Ламела – Винисиус

"Динамо": Ливакович – Гвардиол, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски – Оршич, Якич, Иванушец, Адеми, Маер – Петкович

Пропустят игру: Мохаррами (травма) – Сон Хын Мин (травма), Хейбьерг (дисквалификация)

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" – "Тоттенхэм" от UA-Football

Победа "Тоттенхэма" 1:3. Моуриньо наверняка применит серьёзную ротацию на игру, но на шансах "шпор" на победу в матче это сказаться не должно. "Динамо" будет непросто показать свою лучшую игру из-за скандалов, связанных с клубом. Тем более, когда нужно попытаться сыграть первым номером против команды Жозе, с большим удовольствием пользующейся свободными зонами.