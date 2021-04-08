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Арсенал - Славия. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 08.04.21
Арсенал – Славия: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 апреля 2021 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, первый четвертьфинал
08 апреля 2021. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” Лондон 22:00 “Славия” Прага
Телетрансляция – Футбол 3, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV
В третьем подряд раунде плей-офф пражская “Славия” встречается с британской командой. В 1/16 чемпион Чехии неожиданно расправился с одним из лидеров АПЛ “Лестером”, а из 1/8 выбил нового чемпиона Шотландии “Рейнджерс” Глазго. Однако в четвертьфинале “Славию” ожидает соперник куда серьезней – лондонский “Арсенал”.
Арсенал
После победы над “Тоттенхэмом” в дерби северного Лондона, “Арсенал” не может выиграть уже в трех матчах подряд. Команда Артеты уступила “Олимпиакосу” (0:1 в первом матче 1/8 была гостевая победа 3:1), выдала сумасшедший матч с “Вест Хэмом” (0:3, 3:3 в итоге), а затем безвольно уступила “Ливерпулю” (0:3). Не вовремя вылетели ключевые футболисты: Давид Луиз, Тирни, Сака и Смит-Роу. Последние трое успели восстановиться к матчу с “Славией”, как и Джака, не сыгравший против “Ливерпуля” в субботу.
Славия
В воскресенье "Славия" потеряла очки в матче чемпионата Чехии с “Брно” 0:0. Это была всего лишь пятая ничья “Славии” в национальном первенстве. 20 матчей команда Трпишовского выиграла, ни один матч не закончился поражением. Что касается еврокубков, то в последний раз “Славия” проигрывала в декабре, уступив “Байеру” (0:4) в матче, который не имел турнирного значения. Самая большая потеря “Славии” перед матчем с “Арсеналом” – это травма основного вратаря Ондржея Коларжа. Его место в воротах займет 18-летний Матиаш Вагнер.
Статистика команд и Личные встречи
“Арсенал” и “Славия” единственный раз встречались друг с другом в групповом раунде Лиги чемпионов 2007/08. В Праге команды сыграли вничью (0:0), дома команда Арсена Венгера одержала убедительную победу – 7:0. Помимо “Славии”, “Арсенал” шесть раз встречался с пражской “Спартой” и все матчи выиграл.
Переиграв “Лестер” на выезде в 1/16, “Славия” впервые в своей истории обыграла английскую команду в Англии. Полные показатели против английских команд: две победы, три ничьи и восемь поражений.
Ориентировочные составы (по версии УЕФА)
“Арсенал”: Лено – Бельерин, Холдинг, Габриэл, Седрик – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Виллиан – Обамеянг
“Славия”: Вагнер – Ба, Боржил, Зима, Масопуст – Сима, Станчу, Голеш, Провод, Олайинка – Кухта
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Славия от UA-Football
За восемь туров до конца чемпионата Англии “Арсенал” занимает в турнирной таблице десятое место, отставая от четвертого “Вест Хэма” на десять очков. Шансы на то, чтобы вернуться в Лигу чемпионов через АПЛ – невысоки. Остается только Лига Европы. Команде Артеты должны помочь Джака, Сака и Смит-Роу, которых очень не хватало в последних матчах. “Славия” – крайне неудобный соперник, но “канонирам” отступать некуда. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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