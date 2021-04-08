Динамо Загреб - Вильярреал. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы 2020/2021. Четвертьфинал 8 апреля, 22:00 Хорватия. Загреб. Стадион: "Максимир" Динамо (Загреб) 22:00 Вильярреал Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Испанцы во втором раунде плей-офф ЛЕ сыграют против "Динамо", только на этот раз в первом матче 1/4 второго по значимости клубного европейского турнира "Вильярреал" приедет в Загреб, а не Киев. Поединок состоится в Хорватии, на домашней арене динамовцев "Максимир".

"Динамо" Загреб

На данный момент динамовцы имеют 61 очко в рамках национальной первенства и делят первую строчку с "Осиеком", но при этом у "Динамо" матч в запасе.

Подопечные Дамира Кржнара удивили всю футбольную общественность на стадии 1/8 - динамовцы сумели после гостевого поражения от лондонского "Тоттенхэма" собраться и сотворить камбэк в матче с командой Жозе Моуриньо , благодаря хет-трику Мислава Оршича. После матча наставник "шпор" был настолько удивлен отдачей футболистов Загреба, что зашел в раздевалку хорватов после встречи, чтобы лично поаплодировать игрокам .

Однако, академический и очень дисциплинированный "Вильярреал" - это совершенно другая история. В этом противостоянии сыграть на эмоциях и "наказать пижонов" за самоуверенность не выйдет, в силу другого менталитета соперника.

"Вильярреал"

Злой гений Лиги Европы (Унаи Эмери) похоже снова уверенно ведет свою команду к очередному (для себя) европейскому титулу. В 1/8 "желтая субмарина" не оставила шансов киевскому "Динамо" , мастерски одержав две победы со счетом 2:0.

В Ла Лиге дела у "Вильярреала" идут не так отлично, но достойно - команда уже наверняка лишилась шансов на путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон, но бореться за билет в ЛЕ. Впрочем почему бы не добыть слот для участия в ЛЧ через победу в текущем турнире?

Ориентировочные составы

"Динамо" Загреб: Льорис, Дэвис, Дайер, Санчес, Орье, Уинкс, Сиссоко, Моура, Алли, Ламела, Кейн.

"Вильярреал": Асенхо, Фойт, Альбиоль, Мори, Педраса, Чуквезе, Парехо, Капу, Тригерос, Бакка, Морено.

Предыдущие матчи команд

Ранее команды встречались лишь в сезоне 2010/11 - также в рамках Лиги Европы, только на групповом этапе. В Хорватии "Динамо" одержало победу со счетом 2:0, а в Испании "желтая субмарина" победила 3:0.

Оба коллектива имеют в своем активе отличные серии:

подопечные Дамира Кржнара на своем поле в рамках Лиги Европы не проигрывают уже 14 поединков подряд - 11 победных результатов и 3 ничьи;

в свою очередь команда Унаи Эмери еще ни разу не потерпела поражения в текущей кампании ЛЕ - 9 побед и только одна ничья.

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Прогноз на матч "Динамо" Загреб - "Вильярреал"

Несмотря на выездной поединок, букмекеры отдают предпочтение в этой встрече испанской команде - коэффициент 2.04 на победу "желтой субмарини". "Вильяреал" по итогу двух встреч возьмет свое, однако мы думаем, что хорваты как минимум сыграют в родных стенах достойно в обороне и завтра смогут расписать ничью.

Прогноз UA-Football - 1:1.