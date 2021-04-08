Аякс - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.04.2021

8 апреля. 22:00. Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" - "Рома"

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Интенсивность, мгновенный переход из обороны в атаку, почти постоянное выдвижение крайних защитников вперед, множество забитых и пропущенных - между "Аяксом" и "Ромой" немало общего. Их встреча может и, вообще-то, должна стать украшением четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Подвести могут кадровые потери обеих. И состояние гостей. Команда Эрика Тен Хага мчит к очередному чемпионскому титулу, может взять и местный требл. Она спокойна и вдохновлена. А вот команда Паулу Фонсеки в противоположном настроении. На пороге бури. На пороге провала. Соберется ли она в Амстердаме?

Оба тренера назвали команду-соперника развлекающим, атакующим, приверженным одному стилю. Оба говорят о важности своей обороны против такой яркой атаки. Португалец называет атаку "Аякса" одной из лучших в Европе и требует идеальную игру от "Ромы", не ошибаться в обороне, не подпускать соперника к воротам. Уверен в том, что будут равные матчи и все решится во втором. Нидерландец ожидает очень яркую игру, но допускает и сюрприз от итальянцев, напоминая, что "Аталанта" в декабре сыграла в Амстердаме осторожно. Возможны разные варианты. И именно потому этот матч настолько интересен.

Лишь бы не подвело соотношение нынешней формы. "Аякс" добыл 18 побед и одну ничью в последних 19-ти матчах, в 16-ти из них забил два и больше мячей. В борьбе за чемпионский титул опережает ПСВ на 11 очков. Тен Хаг не собирается уходить, а хочет развить проект до больших побед. В последние два сезона он вылетал уже на групповой стадии Лиги Чемпионов, год назад вылетел рано и из ЛЕ и ныне желает компенсировать. Бывший аналитик команды итальянец Микеле Сантони считает, что ныне она даже более организованна и готова тактически, чем в сезоне 2018/19, когда играла в полуфинале ЛЧ.

У "Ромы" все наоборот. В последних девяти матчах лиги она набрала лишь 11 очков. Как результат - впервые в каденции Фонсеки упала на седьмое место позже шестого тура. Уже в семи очках позади четвертого. В 29-ом туре, то есть это уже серьезно. Она не выиграла три последних матча Серии А, сообщают о спорах в раздевалке после упущенной в концовке победы над "Сассуоло". О недовольстве игроков слишком легкими тренировками и о самостоятельных занятиях. Тренеру постоянно задают вопросы о потере надежды на зону Лиги Чемпионов. Ясно, что летом он уйдет, и команду вновь ожидает революция.

В сущности, всеобщее мнение состоит в том, что реальный шанс пробиться в главный клубный турнир Европы в следующем сезоне в нынешней ситуации для "Ромы" предоставляет не лига, а Лига Европы. Если так - то ясно, что настрой на турнир будет абсолютно серьезным. В принципе, уже была заметна серьезность в матчах против "Браги" и "Шахтера". Не самых простых на бумаге соперников "волки" переиграли четырежды и легко выбили. Хотя и "аяксиды" дважды переиграли лидера французской лиги "Лилль", а затем легко убрали с пути "Янг Бойз". Так что ожидаем старание обеих и веселую игру.

Кадры

"Аякс" ослаблен в обороне. Он потерял ее лидера и двух первых вратарей. Андре Онана пойман на допинге, у Маартена Стекеленбурга, экс-кипера "Ромы", проблемы с коленом. Против "Херенвеена" в лиге (2:1) свой второй матч за клуб отыграл 21-летний Кьелль Схерпен. Сантони отмечает, что и в этом матче, и в целом, высоченный вратарь (204 см.) слабо играл ногами при начале атак, зато спасал не раз "на ленточке". А потерю Дейли Блинда называет фундаментальной и в техническом и тактическом аспектах. Ибраим Афеллай согласен, заявляя, что, когда он на поле, все начинается с него.

В атаке также есть потеря. Из-за бюрократического прокола не заявлен на турнир Себастьян Аллер - самое дорогое приобретение в истории клуба. Хотя здесь есть кому замещать. Душан Тадич забил 22 мяча и отдал 19 ассистов в 41-ом матче в нынешнем сезоне. Он способен стать разрушителем "Ромы". Центр поля с опытным Дави Клаассеном и юной звездой Райаном Гравенберхом также очень силен.

У "Ромы" также потери в обороне. Воспитанник "Фейеноорда" Карсдорп дисквалифицирован, Крис Смоллинг и Кумбулла травмированы. Не сыграют и атакующие полузащитники Мхитарян и Эль-Шаарави. Зато возвращение Вильяра может усилить опорную зону и освободить Лоренцо Пеллегрини для умных действий в атаке. А стремительный латераль Спинаццола не менее опасен, чем левый защитник соперника Тальяфико. Форварды Джеко и Майораль не забивали в лиге с февраля, но в Лиге Европы первый забил "Браге" в обоих матчах, второй сделал дубль в Киеве и ассист дома против "Шахтера". Похоже, им здесь удобнее.

Статистические факты

"Рома" и "Аякс" встречались лишь дважды. В Лиге Чемпионов сезона 2002/03 в Амстердаме победили хозяева - 2:1, а в Риме состоялась ничья 1:1

Против итальянских клубов в целом лидер чемпионата Нидерландов, разумеется, играл гораздо чаще. Здесь бросается в глаза текущая серия из десяти домашних матчей без побед над представителями Италии

В последних семи домашних матчах во всех турнирах с участием "Аякса" были забиты как минимум два мяча. В последних восьми подопечные Тен Хага открывали счёт.

В Лиге Европы на счету "Аякса" десять домашних побед подряд, если не считать Квалификацию. В Лиге Чемпионов без Квалификации дела гораздо хуже - шесть поражений дома, ничья и две победы в девяти последних матчах

Прогноз: Аякс - Рома 3:1

Фонсека сравнил конструирование атак "Аякса" с "Сассуоло". Тем самым "Сассуоло", который в субботу владел мячом 70 процентов времени и создал много шансов забить. Добыть хотя бы ничью 2:2 у него "Роме" удалось благодаря его ошибкам в розыгрыше от обороны и контратакам. Такое возможно и сегодня, ведь и у амстердамцев немалые дыры в обороне. К тому же, они не очень хороши дома на Евроарене. Даже в Лиге Европы в четырёх последних матчах были 0:1, 2:1, 2:1 - мало для двухматчевого противостояния. Так что "Рома" забьёт. Но она сейчас слишком разобрана и пропустит много.