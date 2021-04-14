Славия - Арсенал. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 15.04.21

Лига чемпионов, ответный четвертьфинал. Первый матч – 1:1

15 апреля 2021. Прага, “Эден Арена”

“Слава” Прага 22:00 “Арсенал” Лондон

Телетрансляция – Футбол 3, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV

В первом матче ключевые события произошли в последние десять минут. “Арсенал” играл лучше и создал больше моментов, но игру “канониров” нельзя было назвать убедительной. И все же Пепе на 86-й минуте вывел “Арсенал” вперед. Тем не менее “Славия” сумела отыграться. Подключение к угловому центрбека Голеша на 90+4 минуте привело к голу в ворота Лено. Для прохода в полуфинал Лиги Европы “Славии” достаточно будет сыграть вничью 0:0.

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Славия

За день до матча с “Арсеналом” стало известно о дисквалификации центрбека “Славии” Ондржея Куделы за расизм. 34-летний бек пропустит десять матчей. Как бы там не было, Кудела не играл и в первой игре против “Арсенала”.

В матче чемпионата “Славия” переиграла в пражском дерби “Спарту” и увеличила отрыв от своего прямого конкурента до 17 очков. В 2021 году “Славия” не проиграла еще ни одного матча. В сезоне в целом “Славия” уступала в выездных матчах группы Лиги Европы и квалификации Лиги чемпионов.

Помимо Куделы, в матче против “Арсенала” не сыграет травмированный полузащитник Давид Говорка.

Арсенал

После поражения “Ливерпулю” в чемпионате в позапрошлом туре, а затем неудачи в домашнем матче со “Славией”, настроение в “Арсенале” было не самое лучшее. Но перед ответной игрой с чешским клубом у команды Микеля Артеты был выезд в Шеффилд. Играя без нескольких игроков основы “Арсенал” разгромил последнюю команду чемпионата Англии со счетом 3:0. Ляказетт сделал дубль, еще один мяч на счету Мартинелли. Впервые с 18 января “Арсеналу” удалось победить, и при этом не пропустить в свои ворота.

Игру со “Славией” точно пропустят Давид Луис и Киран Тирни, Обамеянг и Эдегор остаются под вопросом. Поединок в Праге станет одним из определяющих в сезоне для “Арсенала”.

Статистика команд

“Славия” не проигрывает в 30 домашних матчах подряд, серия началась в ноября 2019 года. 23 из этих матчей пражский клуб выиграл, в 12 последних поединках – десять побед. В группе Лиги Европы “Славия” выиграла все домашние матчи, а с “Лестером” и “Рейнджерс” в плей-офф играла вничью.

“Арсенал” не проигрывает в 11 выездных поединках Лиги Европы. Этот повтор рекорда турнира (столько же было у “Фиорентины” и “Лацио”). В матчах на вылет выездные показатели “канониров” не настолько идеальны: шесть побед, две ничьи, три поражения, но в последних пяти матчах – четыре победы и ничья.

“Славия” выиграла шесть из последних восьми противостояний в плей-офф, когда первый матч на выезде заканчивался ничьей.

До матча с “Шеффилд Юнайтед” в воскресенье (3:0) “Арсенал” пропускал в 14 поединках подряд.

Личные встречи

После поражения “Арсеналу” в 2007-м году со счетом 7:0, “Славия” свела вничью последние два матча с “канонирами”. Домашние показатели “Славии” против английских команд малоутешительны: одна победа, две ничьи, четыре поражения. “Арсенал” еще ни разу не проигрывал чешским командами (семь побед, две ничьи) и пока еще ни разу не пропускал в Чехии.

Ориентировочные составы

“Славия”: Коларж – Ба, Голеш, Зима, Боржил – Провод, Шевчик, Станчу – Олайинка, Сима, Кухта

“Арсенал”: Лено – Бельерин, Холдинг, Габриэл, Соареш – Парти, Джака – Пепе, Сака, Мартинелли – Ляказетт

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Славия – Арсенал от UA-Football

Матч с “Арсеналом” был далеко не лучшим в сезоне “Славии”. В ответной игре чешскому клубу нужно будет действовать интенсивнее и агрессивнее. Иначе у “Арсенала” снова будет больше моментов, и во втором матче подряд вряд ли “канониры” будут настолько расточительными. С другой стороны, “Арсеналу” нужно будет играть осторожно – пропущенный гол значительно уменьшит шансы “канониров” на выход в следующий раунд. Логичнее будет поставить на выход “Арсенала” в следующий раунд, а не на победу в матче. Возможно, в игре будет овертайм. Прогноз – ничья в основное время (1:1), и проход “Арсенала” в полуфинал.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.