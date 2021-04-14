Вильярреал - Динамо Загреб. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы 2020/2021. Четвертьфинал 14 апреля, 22:00 Испания. Вильярреаль. Стадион: "Эстадио-де-ла-Керамика" "Вильярреал" 22:00 "Динамо" Загреб Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

На этот раз динамовцы будут гостить в Испании - в рамках ответного матча 1/4 второго по значимости еврокубка "Вилльяреал" примет "Динамо" из Загреба на арене "Эстадио-де-ла-Керамика". Первый поединок в Хорватии закончился минимальной победой подопечных Унаи Эмери , благодаря голу с пенальти в исполнении форварда "желтой субмарины" Жерара Морено.

"Вильярреал"

После победы в Загребе "Вильярреал" дома довольно неожиданно уступил "Осасуне" со счетом 1:2. "Желтая субмарина" лишилась практических шансов на попадание в зону Лиги чемпионов, и разыграет с "Сосьедадом" и "Бетисом" слоты за участие в ЛЕ. После 30-ти туров "желтые" имеют в своем активе 46 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Очевидно, что главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери сделал ставку на победу в текущем сезоне еврокубка и бросит все силы взятие на очередного для себя кубка Лиги Европы. В первом матче испанцы сыграли хладнокровно, вымотали хорватов и действовали по четкому плану, делая ставку на контроль мяча и позиционные атаки. В ответном матче стоит ожидать такой же сценарий.

"Динамо" Загреб

Подопечные Дамира Кржнара же наоборот, после домашнего поражения в Загребе обыграли на выезде "Локомотива" в рамках национального первенства Хорватии. Загреб продолжает уверенно идти к очередному чемпионству, имея превосходство на вторым местом в два очка, а также матч в запасе.

Домашний поединок против "желтой субмарины" нельзя назвать провальным, однако сказалась разница в классе, особенно в концовке встречи, когда игроки "Вильярреала" четко следовали плану и продолжали катать мяч, а подопечные Дамира Кржнара устали после активного прессинга и игры "вторым номером".

Загребское "Динамо" не сдастся без боя, но скорее всего, завтрашний матч станет последним для хорватов в текущем сезоне Лиги Европы.

Ориентировочные составы

"Вильярреал": Асенхо, Фойт, Альбиоль, Мори, Педраса, Чуквезе, Парехо, Капу, Тригерос, Бакка, Морено.

"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Гвардиол, Якич , Маер, Атьемвен, Адеми, Оршич, Иванушец.

Предыдущие матчи команд

До игры в Загребе на прошлой неделе, команды встречались между собой лишь дважды - на стадии группового этапа ЛЕ кампании 2010/11. Тогда "Динамо" и "Вильярреал" обменялись домашними победами: 2:0 и 3:0.

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Прогноз на матч "Вильярреал" - "Динамо" Загреб

Букмекеры совершенно не верят в победу динамовцев в Испании, отдавая коэффициент на победу хорватов - 7.58! Мы также отдаем предпочтение в этом противостоянии "желтой субмарине", но верим, что команда Дамира Кржнара сможет поразить ворота хозяев поля.

Прогноз UA-Football - 2:1.