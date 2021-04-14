Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал - Динамо Загреб. Прогноз на матч Лиги Европы
Даст ли Эмери шанс для динамовцев
Faisal HQ / Автор неизвестен
Лига Европы 2020/2021. Четвертьфинал
14 апреля, 22:00
Испания. Вильярреаль. Стадион: "Эстадио-де-ла-Керамика"
"Вильярреал" 22:00 "Динамо" Загреб
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
На этот раз динамовцы будут гостить в Испании - в рамках ответного матча 1/4 второго по значимости еврокубка "Вилльяреал" примет "Динамо" из Загреба на арене "Эстадио-де-ла-Керамика". Первый поединок в Хорватии закончился
"Вильярреал"
После победы в Загребе "Вильярреал" дома довольно неожиданно уступил "Осасуне" со счетом 1:2. "Желтая субмарина" лишилась практических шансов на попадание в зону Лиги чемпионов, и разыграет с "Сосьедадом" и "Бетисом" слоты за участие в ЛЕ. После 30-ти туров "желтые" имеют в своем активе 46 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.
Очевидно, что главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери сделал ставку на победу в текущем сезоне еврокубка и бросит все силы взятие на очередного для себя кубка Лиги Европы. В первом матче испанцы сыграли хладнокровно, вымотали хорватов и действовали по четкому плану, делая ставку на контроль мяча и позиционные атаки. В ответном матче стоит ожидать такой же сценарий.
"Динамо" Загреб
Подопечные Дамира Кржнара же наоборот, после домашнего поражения в Загребе обыграли на выезде "Локомотива" в рамках национального первенства Хорватии. Загреб продолжает уверенно идти к очередному чемпионству, имея превосходство на вторым местом в два очка, а также матч в запасе.
Домашний поединок против "желтой субмарины" нельзя назвать провальным, однако сказалась разница в классе, особенно в концовке встречи, когда игроки "Вильярреала" четко следовали плану и продолжали катать мяч, а подопечные Дамира Кржнара устали после активного прессинга и игры "вторым номером".
Загребское "Динамо" не сдастся без боя, но скорее всего, завтрашний матч станет последним для хорватов в текущем сезоне Лиги Европы.
Ориентировочные составы
"Вильярреал": Асенхо, Фойт, Альбиоль, Мори, Педраса, Чуквезе, Парехо, Капу, Тригерос, Бакка, Морено.
"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Гвардиол, Якич , Маер, Атьемвен, Адеми, Оршич, Иванушец.
Предыдущие матчи команд
До игры в Загребе на прошлой неделе, команды встречались между собой лишь дважды - на стадии группового этапа ЛЕ кампании 2010/11. Тогда "Динамо" и "Вильярреал" обменялись домашними победами: 2:0 и 3:0.
Прогноз на матч "Вильярреал" - "Динамо" Загреб
Букмекеры совершенно не верят в победу динамовцев в Испании, отдавая коэффициент на победу хорватов - 7.58! Мы также отдаем предпочтение в этом противостоянии "желтой субмарине", но верим, что команда Дамира Кржнара сможет поразить ворота хозяев поля.
Прогноз UA-Football - 2:1.
Популярное сейчас
- Все из-за денег. СМИ отрицают возможность летнего перехода Ярмоленко в Динамо
- Агент голкипера Колоса застрелен в столице Латвии
- Дзюдо или джиу-джитсу? Вербный применил прием из борьбы против арбитрессы
- Стало известно решение КДК УАФ касательно выступлений украинцев за команды из так называемых ЛНР и ДНР
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО
Новости по теме
- 12:12 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Динамо (Загреб) не приближается к Динамо киевскому
- 06:35 Украинские Камбэк Ромы против Аякса, дисквалификация Неймара. Главные новости за 8 апреля
- 00:52 Украинские Таблица коэффициентов. Нидерланды не идут в отрыв от Украины, Англия замахнулась на испанскую гегемонию