Рома - Аякс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.04.2021

15 апреля. 22:00. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аякс"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Результат первого матча - 2:1 в пользу "Ромы"

Как и неделю тому, итальянская пресса посылает "Рому" бороться за всю Италию. Заголовками "Играй за Италию", "Гордость Италии". А Gazzetta Dello Sport говорит о "Золотом Матче". О единственном шансе спасти неудачный сезон. Сезон "Аякса" никак не неудачный. Он почти чемпион, в воскресенье сыграет в финале Кубка Нидерландов. Вместе с тем, намечается вторая неудачная Еврокампания подряд. Если не удастся сделать то, что за 16 лет в плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы удавалось лишь одной команде - "Севилье". Вернуться с домашнего поражения с двумя или более пропущенными.

Для начала нужно хотя бы сделать то же, что за последних 20 Еврокубковых матчей в Риме сделал лишь мадридский "Реал", а за последних десять в Лиге Европы в Вечном Городе не сделал никто - победить. Стадион "Ромы" - настоящая крепость в Еврокубках. Впрочем, надежда у "Аякса" есть. Ведь на Евроарене он в целом лучше играет в гостях, чем дома. В Италии и вовсе не проигрывал уже в шести матчах подряд. De Telegraaf также напоминает о "Ремонтаде" после домашнего 1:2 от "Реала" в Лиге Чемпионов в 2019-ом году (4:1). Заявляя о поиске итальянского варианта - Римонты.

Способен ли "Аякс" на такое?Поражение в первом матче прервало серию из 24-ёх во всех турнирах без них. Тогда он создал много, повёл бы со счётом 2:0, если бы не неудачный пенальти. "Если отыграть такие десять матчей, мы выиграли бы семь или восемь, " - заявление Дави Клаассена можно понять. Лисандро Мартинес также говорил о пенальти и об отличном креативе. Эта атака всегда способна наколотить кому угодно. Проблема в том, что в последних трёх матчах "наколотила" лишь четыре мяча. В лиге победив с результатами 2:1 и 1:0. Хотя и дважды в гостях. Неужели закончились патроны?

"Рома" в лиге также добыла 1:0. Дома, над "Болоньей". Так неубедительно прервав серию из трёх матчей там без побед. Причём первые 40 минут провалила и могла пропустить 3-4 мяча. Спасли расточительность соперников и свой вратарь. Да, именно то, что спасло и в Амстердаме. Виден тренд. Правда, в лиге не играли восьмеро игроков стартового состава, Паулу Фонсека говорил об усталости игроков, о потребности в ротации. Ротация прошла успешно. А главное - эти две победы "Ромы" принесли ей тишину после бури, отодвинули вопросы о конфликте игроков с Фонсекой и о провальном сезоне.

Что можно ожидать от сегодняшнего матча? "Аякс" всегда атакует, и Тен Хаг обещает это. Также он заявляет, что команда много чему научилась в первом матче. Для него лучше, если да. Ведь штурм тогда начался лишь во втором тайме, а в первом "Рома" легко тактически перекрывала соперника и никак не заслужила пропустить. Наставник гостей ожидает, что и в качестве хозяев римляне будут сидеть в обороне и пытаться перекрывать. Фонсека и не отрицает этого. Говоря о специальной подготовке с акцентом на оборону, о потребности избежать ошибок и отыграть "идеальный" матч.

Португалец также заявляет, что только обороняться - неправильный путь и хочет видеть мяч тоже. Впрочем, статистика убеждает его в обратном. Во всех пяти матчах плей-офф "Рома" уступила по владению мячом. Причём в последних трёх не дойдя даже до сорока процентов. Результат - пять побед. Баланса и перехватов мяча с быстрыми атаками как в первом тайме (тот же Мартинес отметил потери и сумбур своей команды) вполне может хватить.

Кадры

В обороне амстердамцы остаются без Дейли Блинда и Мазрауи. Также дисквалифицирован Ренш. Зато в воротах важные новости. Третьего вратаря Схерпена, поймавшего "бабочку" в первом матче, можно сместить, поскольку второй вратарь Стекеленбург вернулся. Экс-игрок "Ромы" заявляет, что не ищет реванша, но точно будет мотивирован. Также вернулся защитник Схуурс. В атаке Давид Нерес попытается реабилитироваться за плохое выступление в Амстердаме, а запасной форвард Бробби - наконец-то пробить Пау Лопеса. Автор гола Клаассен всегда опасен в подключениях из глубины.

Особое внимание, разумеется - к Душану Тадичу. Капитан ассистировал голу, но прежде всего запомнился пенальти, пробитым прямо в центр, где был вратарь. Сегодня он явно пожелает реабилитироваться. С 22-мя голами и 21-им ассистом во всех турнирах в этом сезоне ожидания от него велики.

В ворота "Ромы" вернётся Пау Лопес, герой Амстердама, отдыхавший против "Болоньи". В целом отдохнули восьмеро ведущих игроков. К тому же, Генрих Мхитарян возвращается. Хотя и не факт, что выйдет с первых минут он, а не Педро. За место в составе рядом с Верету борются также опорники Вильяр и Диавара, а Джеко в центре атаки - с лучшим бомбардиром ЛЕ Майоралем. Борьбы нет лишь в обороне. Кумбулла, Смоллинг и Спинаццола травмированы, Бруно Перес дисквалифицирован. Потеря Леонардо очень болезненна. Впрочем, 18-летний Калафиори справился с заданием за 61 минуту в первом матче.

Статистические факты

Эта встреча - четвертая между "Аяксом" и "Ромой" в истории. У каждой из команд по победе со счётом 2:1 и ничья 1:1

Из последних двадцати Еврокубковых матчей на "Стадио Олимпико" "Рома" проиграла лишь один (15 побед, четыре ничьи), из последних десяти дома в Лиге Европы - ни одного (семь побед, три ничьи)

В своих последних десяти гостевых матчах Лиги Европы "Аякс" побеждал лишь дважды, проиграв пять раз и три матча сведя вничью. Правда, две победы состоялись в двух последних - над "Лиллем" и "Янг Бойз"

Из своих 11-ти последних гостевых Еврокубковых матчей "Аякс" выиграл пять, свёл вничью четыре и проиграл два. В восьми из них он забивал как минимум два мяча

После 11-ти гостевых побед в первых матчах плей-офф Еврокубков "Рома" ни разу не вылетала. После 12-ти домашних поражений "Аякс" вылетал девять раз

Прогноз: Рома - Аякс 2:2

"Они хотят прессинговать и держать мяч, но и мы также хотим этого. Будет интересная игра", - заявил голландский защитник "Ромы" Рик Карсдорп. Насчёт желания римлян держать мяч есть сомнения, но их бешеные контратаки против позиционного давления нидерландцев и вправду должны родить весьма интересную битву. "Аякс" поборется, он вполне способен устроить камбек. Клаассен настроен и заявляет, что для таких вечеров и играют весь сезон. Но для "Ромы" это просто важнейшая игра в сезоне, что и заявил Фонсека. Выход в полуфинал в её руках.