Вильярреал - Арсенал. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги Европы на 29.04.21

Полуфинал Лиги Европы (первый матч)

29 апреля 2021. Вильярреал, “Эстадио де ла Серамика”

“Вильярреал” 22:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Футбол 2, Воля TV, Megogo, OLL.TV

Унаи Эмери против “Арсенала”. Эмери был уволен из лондонского клуба в ноябре 2019-го, но нельзя сказать, что его преемник лучше справляется со своей работой в лондонском клубе. Известно, что перед тем, как возглавить “Арсенал” Артета получил звонок от Эмери где уже экс-наставник “канониров” рассказал о положении вещей в клубе. Артета и Эмери с уважением относятся к друг другу, но вместе в финал Лиги Европы они выйти не смогут.

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Вильярреал

В первой половине сезона “Вильярреал” слишком часто играл вничьи в Ла Лиге (всего в сезоне у него их 13, больше только у “Вальядолида” – 14) и из-за этого лишился шансов на попадание в группу Лиги чемпионов через внутреннее первенстве. Более того, команда Унаи Эмери проиграла три из четырех последних матча чемпионата (все со счетом 2:1) и вылетела из первой шестерке. В Лиге Европы показатели “Вильярреала” наоборот – близки к идеалу. “Желтая субмарина” выиграла 11 из 12 матчей (еще одна ничья). В плей-офф “Вильярреал” выбил “Зальцбург” (4:1), “Динамо” Киев (4:0) и “Динамо” Загреб (3:1).

Арсенал

Как и “Вильярреал”, “Арсенал” не может похвастаться своими показателями в чемпионате Англии. Всего лишь десятое место после 33 туров, 13 побед, семь ничьих, 13 поражений. В последнем туре “канониры” проиграли “Эвертону” (0:1) после курьезного автогола Лено, а до этого свели вничью матч с “Фулхэмом” (1:1), забив гол в ответ на 90+5 минуте. В Лиге Европы дела обстоят лучше. В плей-офф команда Артеты расправилась в двух матчах с “Бенфикой” (4:3), “Олимпиакосом” (3:2) и “Славией” (5:1).

Статистика команд

“Вильярреал” выиграл все домашние матчи в Лиге Европы 2020/21, но выездные показатели “Арсенала” в этом турнире тоже превосходны: только победы, кроме матча с “Бенфикой” (1:1).

Одна из главных особенностей “Арсенала” при Артете – это нестабильность. В последний раз “канонирам” удавалось выиграть в трех и больше матчей подряд в декабре/январе. В выездной игре со “Славией” (4:0) “Арсенал” показал великолепную игру в атаке, но затем два матча с “Фулхэмом” (1:1) и “Эвертоном” (0:1) были абсолютно безрадостными.

Проблема “Вильярреала” – это реализация. В одни дни у команды Эмери может залетать все (победа над “Леванте” 5:1), в другие – у Морено и Алькасера ничего не получается (поражение “Алавесу” 1:2).

Личные встречи

Команды ранее встречались в плей-офф Лиге чемпионов. В сезоне 2005/2006 “Арсенал” выбил “Вильярреал” из полуфинала (1:0, 0:0 и знаменитый промах Рикельме с 11 метров), в сезоне 2008/2009 – с четвертьфинала (1:1, 3:0).

Ориентировочные составы

У “Вильярреала” все готовы к матчу за исключением Иборры. Игроки “Арсенала” Давид Луис, Тирни, Обамеянг и Ляказетт только восстановилось после своих травм, и вероятно не выйдут в старте.

“Вильярреал”: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса – Тригерос, Парехо, Капу, Чуквуэзе – Морено, Алькасер

“Арсенал”: Лено – Чемберс, Холдинг, Габриэл, Джака – Парти, Себальос – Сака, Эдегор, Пепе – Нкетиа

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вильярреал – Арсенал от UA-Football

Унаи Эмери три раза выиграл Лигу Европы с “Севильей”. Если бы не его успехи на евроарене, вероятно его бы не позвали в Париж и “Арсенал”. После неудач с французским и английскими клубами 49-летний тренер вернулся в наиболее подходящий ему чемпионат Испании. Эмери очень хорошо знает “Арсенал”, также как и Артета хорошо знает Эмери. В первом матче не стоит ожидать открытого футбола, вся драма переносится на Эмирейтс. Из интересных ставок – гол Херардо Морено в 2.45. Один из самых недооцененных современных форвардов забил 26 голов в сезоне 2020/21, из них шесть мячей – в плей-офф Лиги Европы. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.