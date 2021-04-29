Чтобы помнили. Манчестер Юнайтед - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 29.04.2021

29 апреля. 22:00. Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Рома"

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Сразу после победы над "Гранадой" в четвертьфинале Лиги Европы главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил о следующем сопернике - "Роме", что не знаком с нею, не видел её матчи и отделался дежурной фразой о сильной итальянской обороне. В этом болельщики "волков" увидели пренебрежение, недооценку соперника. Настолько, что развесили по Риму баннеры с этой цитатой, фото норвежца и подписью "сделайте так, чтобы они нас запомнили". И ещё одной выше "во имя "Ромы". А провожали игроков в аэропорт красочно и шумно - баннерами, песнями, флагами, дымовыми шашками.

Такая остро-пафосная реакция проистекает из ситуации в клубе и футбольной Италии в целом. "Рома" едет спасать страну от очередного провального Еврокубкового сезона. И саму себя от катастрофы. В Серии А она идёт лишь седьмой, в последних семи матчах там победила лишь однажды. Этот турнир уже давно принесён в жертву последней попытке пробиться в Лигу Чемпионов - через Лигу Европы. Лишь победа в этом турнире удержит сезон и каденцию Паулу Фонсеки от потопления в сточных водах. Да и не факт, что тренеру что-то поможет. Маурицио Сарри уже ведёт переговоры с владельцами клуба.

О матчах лиги и вправду упоминать не стоит. Даже при том, что нужно защищать седьмое место. "Рома" смотрит лишь на Лигу Европы. Смотрит пристально. После сметения с пути "Браги" и "Шахтёра" команда Фонсеки выбила "Аякс". С огромным трудом, с 28-35 процентами владения мячом, с помощью борьбы, отбитого пенальти, подарка вратаря соперников, серии сейвов своего, камбека в Амстердаме и возвращения с 0:1 дома. Здесь в обороне она и вправду отыграла по-староитальянски - мощно, стойко. А в первых таймах отлично сковывала соперника и подальше от своих ворот, переигрывая его тактически.

Насколько нужна ЛЕ "Юнайтед"? Меньше. Он на втором месте в АПЛ, на котором с 2013-го года, года ухода Алекса Фергюсона, заканчивал сезон лишь однажды. Место в зоне Лиги Чемпионов может обеспечить уже в следующем туре. Перед 0:0 в Лидсе одержал пять побед подряд в лиге, пять побед подряд во всех турнирах. Начал забивать, после лишь одного матча из восьми с более одного забитого выдал пять из шести. Команда прогрессирует, молодёжь растёт, не виданная после Ферги тишина царит, а уход ненавидимого спортивного директора Эда Вудворда обрадовал и болельщиков, и игроков.

И всё же турнир нужен. Нужен первый трофей с 2017-го года. Такой перерыв ранит болельщиков, привыкших к дождю трофеев. Сам Сульшер, которому клуб несомненно дорог, говорит о трофее с ним как о мечте. Более того - как о катализаторе развития команды. Которое без драгметаллов не будет считаться существенным. А ярлык на норвежце как на тренере с низким потолком развития, как на не Топ-тренере, строителе фундамента, но не дворца на нём, останется. Уж точно нужно проходить полуфинал после четырёх поражений Сульшера с МЮ подряд на стадии полуфиналов кубковых турниров.

Какой матч мы увидим? В Манчестере "Рома", проигравшая по владению мячом все шесть матчей плей-офф ЛЕ, уж точно должна сидеть в обороне. Тем более, что против плотной обороны "Юнайтед", особо опасный на свободном пространстве (Фонсека отмечал его контратаки), часто страдает. Паулу, правда, заявляет, что так нельзя постоянно и нужно искать мяч. Но то же он говорил перед "Аяксом". Сами англичане в Лиге Европы мяч не очень любят, разве что против "Гранады" было 59 и 67 процентов. Против "Сосьедада" в гостях был лишь 41. Что, кстати, по голам не помешало выиграть со счётом 4:0.

Обе команды также не так часто угрожают воротам в этом турнире. 11-11.8 раз. Зато свои защищают чётко - пять пропущенных в 12-ти матчах плей-офф на двоих, из них лишь один - "МанЮнайтед". Обе очень любят свободное пространство, быстрые атаки, но не любят его оставлять сопернику. Так что возможна вязкая равная плотная игра с недостатком опасных моментов и голов. Как было у манкунианцев против "Милана". С 1:1 на "Олд Траффорд" и 1:0 на "Сан Сиро". Также следует отметить, что англичане много пропускают со стандартных положений - 11 в своей лиге. А итальянцы забили девять.

Следует отметить и что из десяти мячей в плей-офф ЛЕ шесть "Юнайтед" забил в начале и концовке таймов. Трижды на 90-ой минуте и далее, также на шестой, 48-ой и 50-ой. И, разумеется, важна статистика очных встреч. Точнее, одна. 1:7 в Манчестере в 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2006/07 в "Роме" помнят до сих пор и желают отомстить. Сразу же, в том же и в 2008-ом году, отомстить не удалось. Из четырёх очных матчей того же турнира после 1:7 римляне проиграли ещё три, сведя вничью один. Возможно, через 13 лет получится?

Кадры

Сульшер заявил, что все, кроме давно не игравших Антони Марсьяля и Фила Джонса, готовы. В Лидсе лишь на замену вышли Поль Погба и Эдинсон Кавани. Отдыхали перед четвергом. Француз выиграл для МЮ матч в Милане, уругваец начал забивать, а в Италии в 12-ти матчах против "Ромы" забил девять мячей. А вот другие игравшие в воскресенье должны остаться. Подключения крайних защитников Ван-Биссака и Шоу очень важны. Магуайр и Линделеф могут справиться с Джеко. Бруну Фернандеш за четыре года в Лиге Европы забил 17 мячей и отдал десять ассистов. Маркус Рашфорд оправился от повреждения.

Первый, кто может помочь со скамьи запасных - Мейсон Гринвуд. 20-летний форвард забил четыре мяча в четырех последних матчах лиги. Дэниел Джеймс и Донни ван де Беек также способны усилить атаку. Хотя последний часто травмирован и мало играет. Мало играет сейчас и Давид Де Хеа, от которого хотят избавиться летом. Он получает игровую практику как раз в Лиге Европы. Отыграл оба матча против "Гранады". И сегодня в воротах ожидается он, а не Дин Хендерсон.

В "Роме" также подтянулись почти все важные игроки. Бывший игрок "Юнайтед" Крис Смоллинг отыграл час в Кальяри и должен заменить главную потерю - дисквалифицированного Манчини. Леонардо Спинаццола, не игравший дома против "Аякса", но разрывавший его в гостях, пока не травмировался, также в строю. Как и лидер центра поля Жордан Верету. Вратарь Пау Лопес спасал против голландцев, в частности, отбил пенальти. Надеются на него и сейчас. От Лоренцо Пеллегрини ожидают умные передачи и техничные удары, Генрих Мхитарян не скрывает, что хочет многое доказать бывшей команде.

Именно по Генриху и Джеко больше вопросов. Первый начал сезон феноменально, к десятому января был с 8+8 по схеме "гол+пас" в лиге. Однако затем добавил лишь по голу и ассисту, а в Лиге Европы на нуле с ноября. А второй уже второй год забивает мало. Хотя в Топ-матчах преображается. Он забил "Браге" в обоих, забил важнейший гол "Аяксу" в Риме в минуты почти паники. Не случайно Сульшер заявил, что с ним на поле любой мяч в штрафную опасен. В целом по карьере МЮ - его третий любимый соперник с семью голами. В том числе и четырьмя в двух последних матчах в гостях.

На скамье запасных ожидает Борха Майораль, лучший бомбардир всей Лиги Европы нынешнего сезона с семью голами. Против уставшей обороны мобильный форвард будет очень опасен.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, МакТоминей, Фред, Рашфорд, Бруну Фернандеш, Погба, Кавани

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Смоллинг, Кристанте, Карсдорп, Верету, Диавара, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

Прогноз: Манчестер Юнайтед - Рома 2:1

"Манчестер Юнайтед" потерпел лишь одно поражение где-либо с февраля. Он фаворит турнира, что заявили и тренер, и игроки "Ромы". Развал последней в лиге и статус Фонсеки влияют на неё. Тем не менее, она уже доказала, что способна переключаться. Конечно, команда, выигравшая в Англии лишь один матч Еврокубков из последних 17-ти, аутсайдер против команды, не проигравшей дома в 17-ти подряд против всех с 13-ю победами. Но ведь с "Миланом" и "Сосьедад" дома МЮ сыграл лишь вничью. А "Рома" выиграла трижды подряд в гостях. Джеко может привезти ей неплохой результат.