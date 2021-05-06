Арсенал - Вильярреал. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги Европы на 06.05.21

Лига Европы, полуфинал, второй матч (результат первой игры – 1:2)

6 мая 2021. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 22:00 “Вильярреал”

Телетрансляция – Футбол 2, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV

“Арсенал” и “Вильярреал” не попадут в Лигу чемпионов через национальные чемпионаты, поэтому победа в Лиге Европы остается их последним шансом. Конечно, фаворитом на победу в турнире остается “Манчестер Юнайтед”, но финал состоит из одного матча, и в нем возможно все. Но для начала в него нужно выйти. В первом матче “Арсенал” мог проиграть не с таким приемлемым счетом, как 1:2, но “Вильярреал” не реализовал свои шансы, а сами “канониры” забили гол после очень спорного пенальти.

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Арсенал

В каждом прогнозе приходится повторять: “Арсенал” очень непредсказуемая команда. “Канониры” проваливаются там, где этого от них не ждешь, но в других матчах выигрывать вопреки всему. И дело не только в результатах, но и в качестве игры. “Арсенал” просто уничтожил “Славию” (4:0) в ответном матче 1/4 ЛЕ, но затем действовал очень посредственно в играх АПЛ с “Фулхэмом” (1:1), и “Эвертоном” (0:1). С “Вильярреалом” команды Артеты также сыграла не лучшим образом, но затем на выходных не оставила шансов “Ньюкаслу” (2:0). Больше 70 минут в этом матче сыграл Обамеянг, полностью восстановившийся после малярии. Тренируются с командой Ляказетт, Тирни и Давид Луис, но их участие в полуфинале под вопросом. Точно не сыграет против “Вильярреала” дисквалифицированный Себальос.

Вильярреал

На выходных команда Унаи Эмери минимально переиграла на своем поле “Хетафе” (1:0). Как известно, домашние победы в Ла Лиге стали редкостью для “Вильярреала” в этом сезоне – победа над “Хетафе” стала только третьей в последних 12 матчах на “Эстадио де ла Серамика” (пять ничьих, четыре поражения). Эмери провел частичную ротацию: Морено, Коклен, Чуквуэзе, Алькасер и Парехо провели неполную игру, Альбиоль, Парехо и Тригерос не принимали в ней участие. По словам Эмери, он ожидает увидеть “более опасный Арсенал”, кроме того тренер “Вильярреала” настаивает на том, что его бывшая команда остается фаворитом противостояния.

Статистика команд, цифры и факты

Победив на своем поле “Арсенал”, “Вильярреал” прервал 12-матчевую серию без поражений “канониров” на выезде в еврокубках. Для “желтой субмарины” это была восьмая подряд домашняя победа в еврокубках.

“Вильярреал” дважды вылетал от “Арсенала” в плей-офф Лиги чемпионов (1/2 и 1/4), а в Лиге Европы “желтая субмарина” уступила в полуфинале “Ливерпулю” в сезоне 2015/2016. Таким образом, в матчах на вылет “Вильярреалу” только один раз удалось пройти английскую команду, обыграв “Эвертон” в квалификации Лиги чемпионов 2005/2006.

Статистика “Вильярреала” против английских команд: пять побед, шесть ничьих, пять поражений. На выезде была добыта только одна победа.

“Арсенал” выиграл 12 из 36 матчей против испанских команд, из 16 поражений три были в финалах еврокубков. Статистика двухматчевых противостояний против английских команд: шесть проходов дальше, пять вылетов.

Личные встречи

На прошлой неделе “Арсенал” впервые проиграл “Вильярреалу” в небольшой истории их противостояний. До прошлого четверга команды ранее встречались только в плей-офф Лиге чемпионов. В сезоне 2005/2006 “Арсенал” выбил “Вильярреал” в полуфинале (1:0, 0:0), в сезоне 2008/2009 – в четвертьфинале (1:1, 3:0).

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Лено – Чамберс, Холдинг, Мари, Джака – Эльнени, Парти, Смит-Роу – Пепе, Обамеянг, Сака

“Вильярреал”: Рульи – Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса – Чуквуэзе, Парехо, Коклен, Тригерос – Алькасер, Морено

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Вильярреал от UA-Football

Победив в первом матче, “Вильярреал” статистически имеет больше шансов на выход в финал. Это отражается на коэффициентах: 1.7 на проход испанской команды, против 2.15-2.22 на проход английской. При этом “Арсенал” считается фаворитом на победу в матче (1.84-1.89 против 4.25-4.54). Качество исполнителей у “канониров” выше, но “Вильярреал” на протяжении сезона производил впечатление более цельной команды. И все же Артета должен был сделать выводы после первой неудачной игры, вовремя вернулся Обамеянг. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.