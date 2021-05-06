Рома - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.05.2021

6 мая. 22:00. Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Манчестер Юнайтед"

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Результат первого матча - 2:6

В последние дни "Рома" и "Манчестер Юнайтед" были напрочь отвлечены от футбольного поля. Вся Англия говорила о срыве матча с "Ливерпулем" из-за прорыва болельщиков манкунианцев на "Олд Траффорд", о их протесте против владельцев клуба. Даже Оле-Гуннар Сульшер, признав право протеста, выражал беспокойство из-за стиля и угрозы стражам порядка. А вся Италия говорила о назначении на пост главного тренера римлян Жозе Моуриньо. Удастся ли обеим отвлечься от посторонних мыслей, вспомнить о футболе? Вряд ли. Прежде всего - из-за результата первого матча.

Неделю тому в Манчестере "волки" отыгрались после раннего гола, вели со счетом 2:1. Даже на 70-ой минуте счет еще был 2:3, хороший для двухматчевого противостояния. Однако затем состоялся развал вплоть до 2:6. Паулу Фонсека и итальянские СМИ обвиняли выдуманный пенальти, крайнюю усталость, эпидемию травм, из-за которой все замены закончились уже к 37-ой минуте. Но и самого тренера обвиняли в том, что не играл на удержание счета во втором тайме. Во многом из-за отказа от "автобуса" и результата и было объявлено о его уходе именно сейчас и именно в пользу Моуриньо.

Фонсека заявляет, что для него профессионализм - святое, что он мотивирован и хочет работать на максимуме до последнего дня. Что он тот же профи, как и всегда. Возможно. Но его игроки показывают обратное. Они просто бросили играть в лиге, где выиграли лишь один из восьми последних матчей. В воскресенье безвольно уступили "Сампдории" (0:2), вроде бы что-то создавая, но пропуская и не реализовывая пенальти (Эдин Джеко) в критические минуты. Фонсеке вновь понравился первый тайм, а во втором он говорил о физической усталости. На самом же деле команда устала морально.

В "Юнайтед" ситуация противоположная. Там очень хотят первый трофей с Сульшером, первый трофей за четыре года, первый кубковый финал после четырех проигранных полуфиналов подряд. Потому перед первым матчем несколько нервничали. Впрочем, теперь спокойны. Да еще и отдохнули из-за переноса матча. Хотя и без этого тренер очень доволен физической формой игроков. Они желают удержать второе место в лиге, желают без эксцессов пройти в финал и выиграть его. Настроение хорошее. Так что, возможно, приехали в Рим не только отдохнуть, но и поиграть в свое удовольствие.

Удовольствие вполне ожидаемо против такой обороны "Ромы", пропустившей в лиге 53 мяча в 34-ех матчах. В Лиге Европы она гораздо более стойкая, но лишь когда играет при полном напряжении. А сейчас после результата первого матча никакого напряжения нет. В целом в пяти из шести ее последних матчей в ЛЕ забивалось три мяча и более, она сама забивала как минимум два в шести из семи последних. Все это говорит о том, что можно ожидать обилия голов. О лидерстве МЮ в АПЛ по матчам с нулевыми ничьими (7) здесь вряд ли уместно вспоминать.

Кадры

Сульшер вовсе не считает выход в финал обеспеченным. Желает не помнить о 6:2, а играть в Риме лишь на победу. Обещает лишь считанные изменения. Хотя, учитывая убийственный начиная с сегодня календарь - шесть матчей за 18 дней - их должно быть больше. Нет никаких причин терзать 34-летнего Кавани, хотя он двумя голами и двумя ассистами растерзал "Рому", выйдя на 11 голов в карьере против нее. Бруну Фернандеш добыл те же 2+2 и заслужил отдых. Последний опорник МакТоминей, один из центрдефов - Линделеф либо Магуайр, левый защитник Шоу - почему бы им не отдохнуть?

Состав "Ромы" скорее определяют травмы. Первый вратарь Пау Лопес из-за травмы в Манчестере закончил сезон, левый латераль Спинаццола также травмировался там. Педро также отсутствует, лучший опорник Верету под вопросом. Левофланговых игроков Калафиори и Эль-Шаарави также не будет. Зато хотя бы центральный защитник Манчини отбыл дисквалификацию. Мхитарян поучаствовал в голе в Манчестере и немного добавляет. Лоренцо Пеллегрини ассистировал там и опасен. А Джеко забил. У него уже восемь голов в ворота "Юнайтед" - одного из самых своих любимых соперников в карьере.

"Рома": Миранте, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Верету, Диавара, Б. Перес, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Бейли, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Рашфорд, ван де Беек, Погба, Гринвуд

Прогноз: Рома - Манчестер Юнайтед 1:2

Фонсека говорит, что все возможно, Сульшер напоминает о камбеке римлян против "Барселоны" в сезоне 2017/18. Возможно, игроки "Ромы" захотят показать Моуриньо товар лицом. Но на самом деле интриги здесь нет. А в таких почти тренировочных матчах побеждают просто более сильные команды. Тем более, когда более слабые в таком ужасном настроении. Максимум для итальянцев сегодня - это побороться в некоторых отрезках матча и стать первым, кто забьет "МанЮнайтед" дома в этом розыгрыше Лиги Европы. Даже ничья будет сюрпризом.