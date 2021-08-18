Рапид - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 19 августа 2021

Луганская "Заря" станет четвертой украинским представителем, которая начнет борьбу в еврокубковом сезоне 2021/22. В прошлой кампании, как и за год до этого, команда Скрипника заняла третье место, которое больше не дает прямую путевку в группу Лиги Европы. За неё нужно бороться, пройдя один квалификационный раунд. Всего два матча, но с сильным соперником, который точно так же хочет попасть во второй по статусу еврокубок.

Противостоять бронзовому призеру УПЛ будет венский "Рапид". В последний раз, когда украинцы встречались с австрийцами на футбольном поле, для нас все закончилось плачевно. Не стоит воспринимать будущее противостояние, как реванш за Евро-2020, ведь это совсем другие команды, которые, правда, преследуют одну и ту же цель. Победить и пройти дальше.

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"Рапид" 22:00 "Заря"

ЛЕ, раунд плей-офф. Первая игра

19 августа, Вена, стадион "Вестштадион "

Арбитр: С.Шерер

Трансляция: "УНИАН"

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Последние новости и составы

"Рапид":

30-миллионый состав, 32 чемпионства в Австрии, пять легионеров и средний возраст 24.7. Это краткое описание будущего соперника "Зари". В этом сезоне "зелено-белые", как впрочем и луганчане, не совсем успешно стартовали в своем родном чемпионате. После четырех сыгранных матчей коллектив Дитмара Кюбауэра добыл лишь одну победу, набрав в сумме четыре очка. Символично, что у луганчан такая же картина.

Главное преимущество "Рапида" перед командой Скрипника - игровой тонус. Помимо матчей национального первенства, австрийцы успели провести четыре квалификационных игры в еврокубках - вылетели от "Спарты" в ЛЧ и прошли "Анортосис" в ЛЕ. Что интересно, дома "Рапид" обыграл и первых, и вторых, а в гостях дважды проиграл.

Базовая схема венского клуба - 4-2-3-1, где на позиции "десятки" играет лучший бомбардир команды Таксиархис Фунтас. Временами он поднимается немного выше, образовывая тандем с чистой "девяткой" - Эрджаном Кара. На флангах атаки действуют быстрые вингеры Аразу и Грюлль, которые раздают голевые передачи, а в защите играет слаженная пара Граймль - Хофманн. В целом, ожидаем боевой состав от Кюбауэра.

Ориентировочный состав: Штребингер - Шик, Граймль, Хофманн, Уллман - Кнасмюльнер, Граховац - Аразе, Фунтас, Грюлль - Кара

"Заря":

Луганский коллектив второй год подряд неуверенно стартовал в УПЛ. На прошедших выходных игроки Скрипника не смогли обыграть "Минай", перед этим были поражения "Динамо" и "Александрии", а также разгром "Ингульца". Если год назад подобная лихорадка мотивировалась поздним стартом в еврокубках, то сейчас проблемы тревожат куда больше. "Заря" может и умеет играть агрессивно, быстро и при помощи прессинга, однако пока футболисты далеки от своего пика. Что, как минимум, странно.

После ничьи с "Минаем", Виктор Скрипник признал, что заранее запланировал ротацию, что готовит нас к некоторым изменениям в стартовом составе. Прогнозируем, что наставник сменит линию атаки, выпустив в старте иранский дуэт, который посадит на скамейку Гладкого и Громова. Не исключено появление также бразильца Кристиана и опытного Хомченовского, который может закрыть позицию на флангах обороны.

Ориентировочный состав: Шевченко - Фаворов, Имереков, Вернидуб, Рейс - Назарина - Кабаев, Кристиан, Кочергин - Шахаб, Аллахяр

Путь в квалификации

Будущий матч - первый для луганской "Зари" в нынешнем еврокубковом сезоне. Как уже говорилось выше, у соперника преимущество в этом плане, так как в еврокубках они уже сыграли четыре матча, выиграв при этом лишь дважды.

"Рапид":

ЛЧ, 2-й квалификационный раунд, 20.07.2021

"Рапид" - "Спарта" 2:1

ЛЧ, 2-й квалификационный раунд, 28.07.2021

"Спарта" - "Рапид" 2:0

ЛЕ, 3-й квалификационный раунд, 05.08.2021

"Рапид" - "Анортосис" 3:0

ЛЕ, 3-й квалификационный раунд, 12.08.2021

"Анортосис" - "Рапид" 2:1

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Статистика команд

В национальном первенстве у "Зари" и "Рапида" одинаковые показатели - четыре матча, победа, ничья и два поражения. У венского коллектива также по две победы и две ничьих в еврокубковых баталиях.

"Рапид":

ЛЕ, 3-й квалификационный раунд, 05.08.2021

"Рапид" - "Анортосис" 3:0

Австрийская Бундеслига, 3-й тур, 08.08.2021

"Рапид" - "Вольфсбергер" 3:0

ЛЕ, 3-й квалификационный раунд, 12.08.2021

"Анортосис" - "Рапид" 2:1

Австрийская Бундеслига, 4-й тур, 15.08.2021

"Альтах" - "Рапид" 2:1

"Заря":

УПЛ, 1-й тур, 25.07.2021

"Заря" - "Александрия" 0:1

УПЛ, 2-й тур, 02.08.2021

"Ингулец" - "Заря" 1:5

УПЛ, 3-й тур, 08.08.2021

"Заря" - "Динамо" 1:2

УПЛ, 4-й тур, 14.08.2021

"Заря" - "Минай" 1:1

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Прогноз на матч "Рапид" - "Заря" от UA-Football

Ничья 1:1. "Мой дом - моя крепость". Примерно под таким слоганом нынешний сезон начал венский "Рапид". В первом туре они неожиданно проиграли на родном стадионе "Хартбергу", однако после добыли три победы, в том числе над достаточно крепкой "Спартой". Правда, вряд ли это напугает луганчан. Свою единственную победу в новом сезоне коллектив Скрипника добыл на выезде, разгромив "Ингулец". В Запорожье дела пока идут хуже.

В целом, "Рапид" и "Заря" начали сезон неровно и сумбурно, а потому победителя определить непросто. Букмекеры больше верят в австрийскую команду, однако мы поставим на ничью в первом поединке. Не забывайте, что, несмотря на вылет "Ворсклы" и "Колоса", украинские команды еще ни разу не проигрывали в этом еврокубковом сезоне в основное время. Верим, что "Заря" не испортит данную статистику.