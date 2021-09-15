Галатасарай - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.09.2021

16 сентября. 19:45. Лига Европы. Первый тур. Группа Е

Стамбул. "Турк Телеком"

Галатасарай - Лацио

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

Группа Е Лиги Европы кажется "группой смерти" этого турнира. Во всяком случае, она очень интересна. "Лацио", "Марсель", "Галатасарай", московский "Локомотив", такие зубры тренерского цеха как Фатих Терим, Маурицио Сарри, Хорхе Сампаоли (для полного покера не хватает Юрия Семина). Матч против "Лацио" Терим уже назвал матчем уровня Лиги Чемпионов. Даже заявил, что немного жалеет, что не может последить за ним снаружи, как зритель. Тем более, что впервые с марта 2020-го "Галатасарай" будет играть на родном "Али Сами Йен" со зрителями. Ожидается веселый матч.

Настроение в командах как раз не очень веселое. "Галатасарай" был разгромлен ПСВ в Квалификации Лиги Чемпионов, затем не без труда прошел скромные "Сент Джонстон" и "Рандерс" в Квалификации Лиги Европы. В последних же двух турах лиги потерял четыре очка, в обоих матчах ведя со счетом 2:0. Что вызвало огонь критики в адрес Терима, главным образом - из-за неудачных замен. Даже призывают уволить его. Конечно, за четыре каденции в любимом клубе, последняя из которых продолжается пятый год, Император о таком слыхал ооооочень много раз. Но все равно ситуация неприятна.

Сам Терим также недоволен. После 2:2 в Трабзоне с лидером лиги он и в интервью, и на тренировках, как сообщает Fanatik, говорил о потребности в постоянном владении мячом, диктовке темпа, прессинге на соперника, жесткой игре против него. "Нет простора для оппонента, мы должны растягивать его на флангах, прессинговать, ступать везде". Он доволен первыми таймами двух упущенных матчей лиги и желает продлить их до 90-та минут. Хотя вот это будет не так просто. Тем более, что сам тренер говорит о молодости команды, которая ещё многому должна научиться.

"Лацио" в группу Лиги Европы попал напрямую, как шестая команда Италии. В своей лиге начал, как и "Гала", двумя победами. Причём забил в этих матчах девять мячей. Однако затем уступил "Милану" в гостях по всем статьям. Счёт 0:2 ещё благоприятный для римлян. Да и во всех трех матчах пропускал ранние голы. Сарри признал, что почти все в том матче пошло плохо, его команда страдала и играла слишком пассивно. Совершенно не прессинговала на поле соперника. "Мы играли противоположно тому, что наигрывали на тренировках. С такой игрой и замены бы не помогли".

Маурицио также напомнил, что перед его приходом этим летом команда много лет играла в противоположный стиль футбола и ещё не переучилась.

Какой футбол покажут команды? Избавятся ли от своих проблем? Покажут ли, что уже кое-чему научились? Сохранят ли стабильность на протяжении 90-та минут? Скорее всего, нет. Но именно такие качели и добавят матчу перцу.

Кадры

У "Галатасарая" травмированы Арда Туран и Софьян Фегули. Эмре Килинч, автор дубля в Трабзоне, травмировался там. Райаном Бабелем и Мбайе Дианье недовольны. Получается, полузащита и атака "желто-красных" завтра будут представлены молодёжью. Зато в обороне надолго дисквалифицированный в лиге Маркао вернётся. Вратарь Муслера вернулся из сборной Уругвая уставшим, но серьёзной замены ему нет.

У "Лацио" как раз все в строю, и к ротации он прибегнет по желанию. Скорее всего, сядет в запас лидер атаки Чиро Иммобиле. Экс-игрок "Фенербахче" Ведат Мурики попытается вновь огорчить "Галатасарай". Лаццари не играл в "старте" в Милане, потому сыграет здесь вместо Марушича. Могут отдохнуть и Лейва, Луис Альберто, Педро. Тем более, что новичков Башича и Дзакканьи нужно где-то обкатать.

"Галатасарай": Муслера, Едлин, Маркао, Нельссон, ван Аанхольт, Чикелдеу, Моруцан, Кутлу, Антальялы, Актуркоглу, Дервишоглу

"Лацио": Стракоша, Лаццари, Ачерби, Патрик, Раду, Башич, Милинкович-Савич, Эскаланте, Фелипе Андерсон, Мурики, Дзакканьи

Очные матчи

"Лацио" и "Галатасарай" встречались четырежды. В групповом турнире Лиги Чемпионов сезона 2001/02 они обменялись победами со счетом 1:0, а вот в 1/16 финала Лиги Европы в 2016-ом году "Лацио" взял верх - 3:1 дома и 1:1 в гостях. В целом в 14-ти матчах против турецких команд у него семь побед, пять ничьих и два поражения. Из них в гостях - три победы, две ничьи и два поражения

"Галатасарай" в 24-ех матчах против итальянских команд добыл семь побед, девять ничьих и потерпел восемь поражений. Все победы и четыре ничьи - дома, где проиграл лишь однажды. Никто из турецких команд не выступал против итальянцев лучше. "Фенербахче" и "Бешикташ" вместе взятые одержали лишь пять побед над ними

Прогноз: Галатасарай - Лацио 2:2

Вроде бы равный по силе "Галатасараю" "Трабзонспор" (судя по очному матчу) уже встречался в этом сезоне с командой из Рима. Проиграв "Роме" со счетом 1:2 дома и 0:3 в гостях. Тем не менее, наставник римлян Жозе Моуриньо говорил о сложном сопернике, который заслужил больше. Осталось понять, сильнее "Лацио" "Ромы" или же слабее? Особенно - ослабленным составом. И на стадионе, на котором написано "Добро Пожаловать в Ад". В Трабзоне с "Ромой" ничья была очень близка, здесь также будет. А ошибки обеих команд в обороне обещают обилие голов.