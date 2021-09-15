Динамо Загреб - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 16.09.2021

Завтра в матче 1-го тура Лиги Европы 2021/22 "Динамо Загреб" примет английский "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко. С первого взгляда кажется, что фаворитом матча является английский клуб, однако давайте разберемся, так ли все просто на самом деле?

Лига Европы 2021/22, первый тур

16.09.2021, 19:45. Стадион "Максимир", Загреб

Арбитр: Букки Руди (Франция)

Прямая трансляция: MEGOGO

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Динамо Загреб

"Динамо" Загреб - бесспорно, самая сильная команда Хорватии в последние годы. Мы привыкли видеть этот клуб в Лиге чемпионов, где он имел большой успех, как для команды не из топ-5 лиг. Весной этого года хорваты выбили из 1/8 Лиги Европы "Тоттенхэм" (3:2 по двум матчам), что тоже говорит об уровне клуба.

В квалификации Лиги чемпионов 2021/22 "Динамо" выиграло "Валюр", "Омонию" и "Легию", но в раунде плей-офф уступила знаменитому "Шерифу" Юрия Вернидуба. В Тирасполе хорваты получили три безответных мяча в свои ворота, а дома отыграться не смогли. Таким образом, чемпионы Хорватии вышли в Лигу Европы, разминувшись с самым престижным европейским турниром. Вместе с этим, в последних четырех матчах внутреннего чемпионата команда получила четыре победы и не пропустила ни одного мяча.

Группу "Динамо" Загреб можно назвать проходимой, но без значительных усилий не обойтись. В статусе соперников здесь "Вест Хэм", "Генк" и "Рапид". Конечно, самым тяжелым соперником является клуб Мойеса, ведь уровень АПЛ даже близко не стоит рядом с Бельгией или Австрией.

Вест Хэм

Клуб, за который играет украинский вингер Андрей Ярмоленко, сейчас показывает неплохие результаты. В первых четырех турах Английской премьер-лиги команда сначала победила "Ньюкасл" и "Лестер", а затем сыграла вничью с "Кристал Пэлас" и "Саутгемптоном". Таким образом, подопечные Мойеса набрали 8 очков и разместились на 8-м месте турнирной таблицы АПЛ.

Особых кадровых потерь английский клуб не имеет, однако возникает вопрос, поставит ли коуч на матч Лиги Европы основной состав? Опыт показывает, что команды из Англии не относятся к этому соревнованию как к серьезному турниру - ярким примером являются недавние выступления "Тоттенхэма" и "Лестера", которые с треском вылетели из Лиги Европы в прошлом сезоне.

Конечно, для подавляющего большинства болельщиков "Вест Хэм" является фаворитом нашего матча, но будет ли все так просто для молотобойцев? Ответ на этот вопрос получим уже завтра. Вторым вопросом, который точно интересует украинских болельщиков, является участие в матче Андрея Ярмоленко. Конечно, все зависит от решения тренера. Например, в поединке с "Саутгемптоном" на прошлых выходных украинец провел на поле лишь 13 минут. Но, как уже написано выше, Лига Европы - это не тот турнир, на который команды-фавориты выпускают основной состав. Учитывая это, можем ожидать вингера сборной Украины в старте на матч.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от сайта UA-Футбол

Поединок между "Динамо Загреб" и "Вест Хэмом" - это не то противостояние, где болельщики одной команды могут заранее "хоронить" свой клуб. Шансы будут и у хорватов, и у англичан, однако после поражения в квалификации Лиги чемпионов больше мотивированными выглядят именно игроки "Динамо". Прогноз: ничья, обе забьют.