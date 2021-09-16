Лиги Европы. Группа A, первый тур

Глазго, "Айброкс"

"Рейнджерс" – "Лион" 22:00

Трансляция – Megogo

Рейнджерс

Стивен Джеррард проделал невероятную работу после приезда на "Айброкс", воскресив шотландский гранд. Свой третий сезон в клубе он завершил долгожданным чемпионством. "Рейнджерс" взяли первый титул за 10 лет, ещё и выиграв его за 6 туров до финиша, когда отрыв от "Селтика" составлял невероятные 20 очков.

Увы, сказка на этом закончилась. "Джерс" по делу вылетел из квалификации ЛЧ от "Мальме", и довольствовался Лигой Европы. Команда строилась не один год, шла к своей цели – чемпионству, а затем начался неминуемый спад. Нечто подобное мы уже видели с бывшей командой Стиви Джи "Ливерпулем", который на сумасшедшей мотивации взял АПЛ с Клоппом, но долго на этом пике удержаться никак не смог, да и не мог вовсе.

Между двумя поражениями от "Мальме" со счётом 1:2 во 2-м раунде отбора к ЛЧ "джерс" проиграли ещё и "Данди Юнайтед" (1:0). Зато в остальных встречах Премьершипа "Рейнджерс" удалось победить – были повержены "Ливингстон" (3:0), "Росс Каунти" (2:4), "Сент-Джонсон" (1:2), а также главный конкурент "Селтик" (1:0).

Лион

Летом "Лион" покинули творцы последних успехов команды – тренер Руди Гарсия и главная звезда Мемфис Депай. "Ткачи" решили сохранить ставку на позиционный футбол, взяли известного любителя тики-таки Петера Боса, подписав под него пару громких имён – так летом на "Люмьер" приехали Джером Боатенг, Джердан Шакири и Эмерсон (последний в аренде).

Началось всё ожидаемо плохо – ничья с "Брестом" (1:1), позорное поражение от "Анже" (3:0) и ещё одна мировая уже с новичками Лиги 1 "Клермоном" (3:3). Но в последних турах удалось исправиться, победив в меньшинстве "Нант" (0:1) и спокойно разобравшись со "Страсбуром" (3:1). Уже в воскресенье "Лион" ждёт битва с ПСЖ, так что в четверг Бос может поберечь парочку основных игроков. А ещё тренер остался без бразильцев Пакеты и Бруно Гимараеша - ключевых фигур центра поля.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой всего два раза в истории. Дело было в групповом раунде ЛЧ 2007/08, в котором команды обменялись выездными победами со счётом 0:3.

Статистика и факты

В последних 4 матча "Рейджерс" в ЛЕ тотал голов был ниже 2.5

"Рейнджерс" не проигрывал в 14 из 15 последних матчах ЛЕ

Правый защитник "Джерс" Джеймс Тавернье отметился 4 результативными действиями в 4 матчах сезона

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле забил 4 гола в 3 последних встречах Лиги 1

Ориентировочные составы

"Рейнджерс": МакГрегор – Баришич, Хеландер, Голдсон, Тавернье – Камара, Дэвис, Арибо – Кент, Морелос, Руф

"Лион": Лопеш – Эмерсон, Боатенг, Силва, Гюсто – Какре, Мендеш – Шерки, Ауар, Эккамби – Дембеле

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рейнджерс" – "Лион" от UA-Футбол

С одной стороны имеем сыгранный и крепкий "Рейнджерс", а с другой более сильный, но непредсказуемый "Лион". Команда Стиви Джи вообще не большой любитель высокорезультативных перестрелок в Европе, так что больше парочки голов не ждём. Прогноз: ничья 1:1.