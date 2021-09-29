Наполи - Спартак. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 30.09.2021

Лига Европы, группа C, второй тур

30 сентября, 19:45. "Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Прямая трансляция: Мегого

Второй тур в квартете C заложен в планах лидеров группы, как тот, где обязательно нужно забирать три пункта. Сейчас на первом месте находится "Легия", ведь "Лестер" и "Наполи" в первом раунде поделили очки. Неаполитанцы имеют очень хороший шанс одержать победу против аутсайдера группы московского "Спартака", который вряд ли на что-то претендует в Европе. Или все-таки гости смогут запихнуть палки в колеса сопернику?

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"Наполи"

Прекрасно подопечные Лучано Спалетти стартовали в Серии А. Сейчас "Наполи" лидирует в чемпионате, набрав максимальное количество очков - 18. Более того, "партинопейци" всего дважды пропустили при 16 забитых. Чудесный результат, который умноженный на зажигательную и организованную игру. Едва ли не единственные проблемы, с которыми столкнулись неаполитанцы были в матчах против "Ювентуса" (Серии А) и "Лестера" (ЛЕ). "Лисы" выглядели в своем домашнем матче, как в гостях, однако в тот сентябрьский вечер они реализовали все, что создали, в отличие от "Наполи". Подопечные Спаллетти только при счете 0:2 не в их пользу изменили вектор атак с количества на качество, в конце концов, сведя поединок к ничьей.

Кадры хозяев

Две потери в "Наполи" перед этим поединком Лиги Европы. Станислав Лоботка и Фаузи Гулам пока не готовы сыграть. Правда, в лазарете уже не первую неделю, поэтому для Спалетти их повреждения не стали неожиданностью. Лидеры: Осимхен, Зелински, Инсинье, Кулибали сейчас в очень хорошей форме. Возможно, кому-то из них даже итальянский специалист предоставит отдых в матче против москвичей.

???? Final training session ahead of the return of the #UEL



???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/VSURBzDv0E — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) September 29, 2021

"Спартак"

Спад "красно-белых" продолжается. В прошлом сезоне "Спартак" занял второе место в РПЛ, а сейчас расположился на восьмой позиции, аж в шести зачетных пунктах от серебра. Новый тренер Руй Витория пока только внушает своим новоиспеченным подопечным свою игру. В поединке первого тура ЛЕ москвичи дома еще и уступили "Легии" - прямому конкуренту в борьбе за третье место группы, да и вылет из третьего раунда квалификации ЛЧ был без шансов - 0:4 по сумме двух матчей против "Бенфики". Не лучшие времена для команды.

Удары гостей

Четверка игроков россиян находятся в лазарете: Маслов, Мелкадзе, Зобнин и Хендрикс. Потеря последних двух может быть ощутимой, ведь того же Романа, игрока Национальной сборной, трудно будет заменить.

Последние матчи "Наполи" и "Спартака"

Последние пять встреч хозяев

26.09.2021. "Наполи" - "Кальяри" 2:0 (Серия А)

23.09.2021. "Сампдория" - "Наполи" 0:4 (Серия А)

20.09.2021. "Удинезе" - "Наполи" 0:4 (Серия А)

16.09.2021. "Лестер" - "Наполи" 2:2 (Лига Европы)

11.09.2021. "Наполи" - "Ювентус" 2:1 (Серия А)

Последние пять встреч гостей

25.09.2021. "Спартак" - "Уфа" 2:0 (РПЛ)

20.09.2021. "ЦСКА" - "Спартак" 1:0 (РПЛ)

15.09.2021. "Спартак" - "Легия" 0:1 (Лига Европы)

11.09.2021. "Спартак" - "Химки" 3:1 (РПЛ)

26.08.2021. "Спартак" - "Сочи" 1:2 (РПЛ)

Турнирная таблица группы C

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Легия Варшава 1 1 0 0 1-0 3 2 Наполи Неаполь 1 0 1 0 2-2 1 3 Лестер Сити 1 0 1 0 2-2 1 4 Спартак Москва 1 0 0 1 0-1 0

Личные встречи между "Наполи" и "Спартаком"

Всего дважды играли между собой команды, и это было более 30-ти лет назад. Тогда коллективы встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов. За два поединка голов забито так и не было, а вот уже по пенальти победили именно москвичи.

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Ставки и коэффициенты на матч "Наполи" - "Спартак"

Прогноз на матч "Наполи" - "Спартак" от UA-Football

В 25 официальных встречах подряд "партинопейци" забивают соперникам. Более того, они проигрывали в последний раз еще в начале апреля - против "Ювентуса". На фоне неудач "Спартака" преимущество очевидно: у москвичей только за последние пять матчей три поражения. При этом "красно-белые" пропускали в 16 из последних 17 выездных матчей. Прогноз на матч: победа "Наполи" 2:0.