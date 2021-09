Наполи - Спартак. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 30.09.2021

Лига Европы, группа C, второй тур

30 сентября, 19:45. "Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Прямая трансляция: Мегого

Второй тур в квартете C заложен в планах лидеров группы, как тот, где обязательно нужно забирать три пункта. Сейчас на первом месте находится "Легия", ведь "Лестер" и "Наполи" в первом раунде поделили очки. Неаполитанцы имеют очень хороший шанс одержать победу против аутсайдера группы московского "Спартака", который вряд ли на что-то претендует в Европе. Или все-таки гости смогут запихнуть палки в колеса сопернику?

Прекрасно подопечные Лучано Спалетти стартовали в Серии А. Сейчас "Наполи" лидирует в чемпионате, набрав максимальное количество очков - 18. Более того, "партинопейци" всего дважды пропустили при 16 забитых. Чудесный результат, который умноженный на зажигательную и организованную игру. Едва ли не единственные проблемы, с которыми столкнулись неаполитанцы были в матчах против "Ювентуса" (Серии А) и "Лестера" (ЛЕ). "Лисы" выглядели в своем домашнем матче, как в гостях, однако в тот сентябрьский вечер они реализовали все, что создали, в отличие от "Наполи". Подопечные Спаллетти только при счете 0:2 не в их пользу изменили вектор атак с количества на качество, в конце концов, сведя поединок к ничьей.

Две потери в "Наполи" перед этим поединком Лиги Европы. Станислав Лоботка и Фаузи Гулам пока не готовы сыграть. Правда, в лазарете уже не первую неделю, поэтому для Спалетти их повреждения не стали неожиданностью. Лидеры: Осимхен, Зелински, Инсинье, Кулибали сейчас в очень хорошей форме. Возможно, кому-то из них даже итальянский специалист предоставит отдых в матче против москвичей.

