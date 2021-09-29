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Реал Сосьедад - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.09.2021

Лига Европы
(1 голосов)

Смогут ли "монегаски" увезти три очка с Испании?

Реал Сосьедад - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.09.2021

Фото: twitter.com/AS_Monaco_IDN/ автор неизвестен

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра в матче 2-го тура Лиги Европы встретятся испанский "Реал Сосьедад" и "Монако" Нико Ковача. Конечно, афиша поединка – далеко не топовая. Тем не менее, стоит помнить, что между собой сыграют обладатель Кубка Испании прошлого сезона и третья команда Франции, которая весной показала блестящий футбол в Лиге 1.

Лига Европы 2021/22, 2-й тур.

30.09.2021, 19:45, стадион "Аноэта", Сан-Себастьян

Судья: Сергей Иванов (Россия)

Прямая трансляция: MEGOGO

Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь

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Сосьедад

Для многих это будет определенным шоком, однако испанская команда на данный момент занимает 2-е место в Ла Лиге, набрав 16 очков в 7 поединках. Лучший результат имеет только "Реал" Карло Анчелотти – у мадридцев 17 зачетных пунктов. Клуб Иманоля Альгуасиля с каждым годом показывает все более зрелый и убедительный футбол. Не будет удивлением, если по результатам текущего сезона клуб сыграет в Лиге Чемпионов.

В первом туре Лиги Европы "Сосьедад" сыграл в скромную ничью с "ПСВ" (2:2). По ходу матча было видно, что фуболисты не выкладываются в полную силу. Понятно, что ключевой турнир для испанцев – все-таки Ла Лига. В первой половине встречи клуб сначала пропустил, затем дважды забил. Однако уже в начале второго тайма "ПСВ" установил окончательный счет матча – 2:2.

Основная проблема "Сосьедада" перед поединком с "Монако" - это переполненный лазарет. В команде сейчас фактически отсутствует половина стартового состава, и как с этим справится коуч – пока неизвестно. Среди главных потерь можно отметить Диего Рико, Асьера Ильяраменди, Давида Силву, а также ключевого нападающего – Александера Исака.

Монако

После провального начала внутреннего чемпионата дела "Монако" в Лиге 1 понемногу наладились. "Монегаски" в трех последних поединках сыграли вничью с "Ниццей" (2:2), а позже одержали две победы над "Сент-Этьеном" (3:1) и "Клермоном" (3:1). На первый взгляд, тренер клуба Нико Ковач уже поработал над ошибками, приведшими к вылету из Лиги Чемпионов. Надеемся, завтра мы сможем увидеть, насколько результативно это получилось.

В первом туре Лиги Европы "Монако" встречалось с достаточно легким соперником – австрийским "Штурмом" (1:0). Однако победа получилась довольно нервной – "монегаски" смогли забить лишь на 66-й минуте поединка, а затем до конца матча пытались не пропустить гол от австрийцев. Конечно, в матче с "Сосьедадом" так не получится. Действовать придется решительнее, или возвращаться домой не с чем.

Особых потерь у "Монако" нет. Единственный футболист, который пропустит поединок из-за повреждения, это возрастной центральный полузащитник Сеск Фабрегас. Конечно, отсутствие этого игрока не сыграет особой роли. По сравнению с лазаретом "Сосьедада", эта потеря не значит вообще ничего.

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Прогноз от сайта UA-Футбол

Учитывая количество травмированных в испанском клубе, можно предусмотреть тяжелую головную боль для Альгуасиля при выборе стартового состава. Это может сыграть злую шутку с хозяевами поединка. Вместе с этим форма "Монако" в последних матчах – почти безупречная. Прогноз: Победа "Монако", ТБ 2.5.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Монако
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