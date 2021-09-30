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Марсель - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.09.2021

Лига Европы
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Эмоции гарантированы

Марсель - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.09.2021

Фото: twitter.com/OM_English/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. Группа Е. 2-й тур
30 сентября. Марсель. "Велодром"
"Марсель" 22:00 "Галатасарай"
Арбитр: Павел Рачковский (Польша)
Трансляция: MEGOGO

Еще эмоциональнее быть не может - на вечно пылающий "Велодром" приезжают горячие турки. Это не гарантирует футбола топ-уровня, зато шоу должно получиться на славу.

Помнится, лет пять назад "Бешикташ" приезжал в Лион - и тогда были и драки, и массовое проникновение на газон, и последующие дисквалификации. Хотелось бы завтра в Марселе обойтись без этого, но кто знает? Атмосфера ожидается взрывоопасная.

"Марсель"

Провансальцы выдали прекрасный старт сезона, среди прочих одолев "Монако" на его же поле (2:0), после чего их окрестили главным конкурентом суперзвездного "ПСЖ". Вероятно, зря. Уже на прошлой неделе с "Лансом" "Марсель" показал, насколько уязвим - даже дубль гениального Пайета не спас его от логичного поражения - 2:3.

Не впечатлила команда Хорхе Сампаоли и на старте Лиги Европы. Французы вели в счете в Москве против "Локомотива", играя в большинстве, но все равно упустили победу на последних минутах - 1:1.

Теперь "Марселю" некуда деваться - его устроит только победа. С другой стороны, календарь у южан адский - впереди "Лилль", "Лорьян", "Лацио" и "ПСЖ". Не исключено, что Сампаоли пожертвует ЛЕ, чтобы остаться в борьбе за призы в чемпионате, он во Франции котируется гораздо выше.

"Галатасарай"

Команда Фатиха Терима напротив блестяще стартовала в Лиге Европы, сенсационно одолев на своем поле "Лацио" - 1:0. Игра получилась довольно равной, а ее исход решил автогол вратаря "Орлов" Стракоши.

Параллельно "Галатасарай" слабо играет в домашнем чемпионате, где лишь на выходных прервал серию из четырех подряд неудач. Очки у "Львов" на этом отрезке отбирали такие "гранды", как "Аланьяспор", "Кайсериспор" и "Касымпаша".

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Вдобавок у "Галатасарая" просто ужасная статистика выездных матчей в Европе - 15 поражений в 19 матчах в группах ЛЧ и ЛЕ. "Велодром" - плохое место, чтобы исправить эти цифры - "Марсель" в этом сезоне еще не забивал дома менее двух голов за матч.

"Марсель" - "Галатасарай": статистика личных встреч

Не поверите, но ранее команды вообще ни разу не пересекались и даже не играли товарищеские матчи.

"Марсель" - "Галатасарай": последние матчи команд

Последние матчи "Марселя"

Марсель - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.09.2021 - изображение 1

Последние матчи "Галатасарая"

Марсель - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.09.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Марсель - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.09.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

Пайет вернулся после травмы, но, как уже говорилось, календарь у "Марселя" сложный, потому с турками он вполне может не сыграть. Точно вне игры также форвард Милик (колено) и волнорез Камара (бедро).

У "Галатасарая" вне игры из-за повреждений Арда Туран и Саша Буй, а Барис Йылмаз и Омар Эльабделауи остаются под вопросом.

"Марсель": Лопес - Гонсалес, Балерди, Чалета-Цар - Лирола, Гендузи, Жерсон, де ла Фуэнте - Ундер, Арит, Дьенг

"Галатасарай": Муслера - Едлин, Нельссон, Маркао, ван Анхольт - Антаяли, Кутлу - Моруцан, Чикылдэу, Актюркоглу - Дервишоглу

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"Марсель" - "Галатасарай": ставки и коэффициенты

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"Марсель" - "Галатасарай": прогноз от UA-Football

"Сарай" ужасен на выезде, а "Велодром" - место, где "Марсель" был хорош даже в худшие свои дни. Поставим на победу французов - букмекеры оценивают ее с коэффициентами 1,5-1,7.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Марсель Прогнозы
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