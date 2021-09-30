Вест Хэм - Рапид. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 30.09.2021

Лига Европы, группа H, второй тур

30 сентября, 22:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Лига Европы набирает обороты. Первый тур был ознакомительным вариантом обновленного формата турнира для всех, но он показал, что почти ничего не изменилось. Разве что средний уровень команд повысился, ну и количество матчей увеличилась. "Рапид" в группу Лиги Европы пробился через квалификацию, в том числе благодаря двойной победе над "Зарей" - в конце концов, заслужил. "Вест Хэму" все далось более примитивно, ведь подопечные Мойеса заняли шестое место в АПЛ. Команды представляют совершенно разные по классу чемпионаты, но в последнее время аутсайдеры любят удивлять. Сможет ли Ярмоленко так легко отомстить за "Зарю"?

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"Вест Хэм"

Какие только дифирамбы не поют Дэвид Мойесу. Но, по правде говоря, он стоит их. Команда второй сезон подряд держит планку и продолжает идти к цели - Лиги чемпионов. Если в АПЛ конкуренция за топ-4 очень большая, то почему бы и не попробовать попасть в групповой этап самого престижного турнира Старого света через победу в Лиге Европы? Тем более что и состав для игры на два фронта есть. Хотя "Вест Хэм" не собирается "сбрасывать" ответственность за еврокубки на резервистов. Против того же "Динамо" Загреб вышел чуть ли не основной состав. Даже Ярмоленку места в 11-ке не нашлось.

Кадры хозяев

В "молотобойцев" всего один игрок находится в лазарете: Фредерикс травмировал мышцу в поединке Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед". Сегодня Мойес все же позволит большему количеству игроков основного состава отдохнуть, чем это было две недели назад в Загребе. Поэтому стоит ожидать в составе и Ярмоленко, и легенду клуба Нобла.

Good vibes at Rush Green as we put our final touches to prep for #WHURVN...#UEL pic.twitter.com/lJLEM0qnzC — West Ham United (@WestHam) September 29, 2021

"Рапид"

Пока австрийцы не набрали очков в Лиге Европы. 16 сентября "Рапид" стартовал на групповом этапе с домашнего поражения от "Генка", пропустив решающий гол только в компенсированное ко второму тайму время. Вообще в последнее время у подопечных Кюбауера не идет: четыре поражения в пяти последних матчах. На внутренней арене и подавно полный провал. "Зелено-белые" делят последнее и предпоследнее место турнирной таблицы с "ВСГ Сваровски", опережая оппонента только из-за лучшей разницы забитых-пропущенных. Если эмоционально, то полный ужас, а если математически, то восемь очков за девять матчей чемпионата.

Кадры гостей

Такой результат обусловлен и травмами в том числе. Вне игры пока находится основной голкипер Рихард Штребингер, который сильно влияет на команду. Его резервист Пауль Гартлер неуверенно выглядит и часто допускает детские ошибки. Трудно сразу быть в тонусе, когда большинство матчей ты проводишь в сидячем положении. Также игру пропустят Дибон, Штрунц и Шустер. Последний - один из молодых моторчиков центра поля "зелено-белых".

Последние матчи "Вест Хэма" и "Рапида"

Последние пять встреч хозяев

25.09.2021. "Лидс" - "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)

22.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1 (Кубок Лиги)

19.09.2021. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:2 (АПЛ)

16.09.2021. "Динамо" Загреб - "Вест Хэм" 0:2 (Лига Европы)

11.09.2021. "Саутгемптон" - "Вест Хэм" 0:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

26.09.2021. "Рапид" - "Штурм" 0:3 (Австрийская Бундеслига)

23.09.2021. "Адмира" - "Рапид" 1:2 (после д. в.) (Кубок Австрии)

19.09.2021. "Зальцбург" - "Рапид" 2:0 (Австрийская Бундеслига)

16.09.2021. "Рапид" - "Генк" 0:1 (Лига Европы)

11.09.2021. "Рапид" - "Адмира" 1:2 (Австрийская Бундеслига)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Вест Хэм Юнайтед Лондон 1 1 0 0 2-0 3 2 Генк 1 1 0 0 1-0 3 3 Рапид Вена 1 0 0 1 0-1 0 4 Динамо Загреб 1 0 0 1 0-2 0

Личные встречи "Вест Хэма" и "Рапида"

"Молотобойцы" и "зелено-белые" еще ни разу не выступали в еврокубках друг против друга. Более того "Рапид" станет для "Вест Хэма" первым австрийским клубом, с которым сыграют лондонцы. А вот подопечные Мойеса будут уже пятыми англичанами в этом списке для команды из Вены.

Цифры и факты

Для "Вест Хэма" этот матч станет первым в истории домашним поединком в рамках выступлений в групповом этапе Лиги Европы.

Пять из шести предыдущих встреч в Англии "Рапид" проиграл (одна победа - против "Астон Виллы" еще в августе 2010-го).

Последний раз Андрей Ярмоленко играл в основном составе в матче Лиги Европы в апреле 2015 года.

Для "Рапида" самая дальня стадия в ЛЕ (КУ) это 1/8 финала - четыре раза.

Ярмоленко забил в ЛЕ (вместе с квалификацией) немного меньше, чем "Вест Хэм" – 12 мячей против 13.

Андрей дважды играл против "Рапида". В его активе один гол и в пассиве один горчичник.

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Ставки и коэффициенты на матч "Вест Хэм" - "Рапид"

Прогноз на матч "Вест Хэм" - "Рапид" от UA-Football

Лондонцы смогут потерять очки сегодня, только если сами захотят опозориться. "Рапид" в очень разобранном состоянии для того, чтобы хотя бы на что-то в групповом этапе ЛЕ надеяться, уже не идет речь о навязывании борьбы "молотобойцам". Подопечные Мойеса без сверх усилий должны забирать три очка сегодня. Прогноз на матч: победа "Вест Хэма" с форой -1,5.