Вест Хэм - Рапид. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 30.09.2021

Лига Европы, группа H, второй тур

30 сентября, 22:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Лига Европы набирает обороты. Первый тур был ознакомительным вариантом обновленного формата турнира для всех, но он показал, что почти ничего не изменилось. Разве что средний уровень команд повысился, ну и количество матчей увеличилась. "Рапид" в группу Лиги Европы пробился через квалификацию, в том числе благодаря двойной победе над "Зарей" - в конце концов, заслужил. "Вест Хэму" все далось более примитивно, ведь подопечные Мойеса заняли шестое место в АПЛ. Команды представляют совершенно разные по классу чемпионаты, но в последнее время аутсайдеры любят удивлять. Сможет ли Ярмоленко так легко отомстить за "Зарю"?

Какие только дифирамбы не поют Дэвид Мойесу. Но, по правде говоря, он стоит их. Команда второй сезон подряд держит планку и продолжает идти к цели - Лиги чемпионов. Если в АПЛ конкуренция за топ-4 очень большая, то почему бы и не попробовать попасть в групповой этап самого престижного турнира Старого света через победу в Лиге Европы? Тем более что и состав для игры на два фронта есть. Хотя "Вест Хэм" не собирается "сбрасывать" ответственность за еврокубки на резервистов. Против того же "Динамо" Загреб вышел чуть ли не основной состав. Даже Ярмоленку места в 11-ке не нашлось.

В "молотобойцев" всего один игрок находится в лазарете: Фредерикс травмировал мышцу в поединке Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед". Сегодня Мойес все же позволит большему количеству игроков основного состава отдохнуть, чем это было две недели назад в Загребе. Поэтому стоит ожидать в составе и Ярмоленко, и легенду клуба Нобла.

Good vibes at Rush Green as we put our final touches to prep for #WHURVN...#UEL pic.twitter.com/lJLEM0qnzC