Вест Хэм - Генк. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 21.10.2021

Лига Европы

Группа H, третий тур

21 октября, 22:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Донатас Румшас (Латвия)

Прямая трансляция: Мегого

Явный лидер квартета будет противостоять команде, которая не очень удачно проводит этот сезон. В прошлом домашнем матче ЛЕ на "Олимпийском" фанаты безумно поддерживали "молотобойцев", поэтому для "Генка" этот поединок приобретает еще худших красок. Смогут ли бельгийцы навязать борьбу подопечным Мойеса?

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"Вест Хэм"

"Молотобойцам" не хватило всего несколько зачетных пунктов в прошлом сезоне к зоне Лиги чемпионов. Более того, еще и лондонская команда установила собственный рекорд по набранным очкам. Если сравнивать с сезоном 19/20, то прогресс очевиден, ведь тогда "Вест Хэм" болтался на дне таблицы. Давид Мойес привел в команду несколько нужных ему игроков, и слепил из "молотобойцев" настоящих борцов. Да, да, именно борцов. Потому, что футбол шотландского тренера имеет больше физические составляющие, чем технические. Нужно очень много работать: некоторые игроки пробегают и по 14 километров за матч. Из-за этого Ярмоленко и выпадает из состава.

Однако это дает результат, а значит схема рабочая. Два стартовых матча в Лиге Европы и две подряд победы (2:0, 2:0) - хороший гандикап на плей-офф. Также и в АПЛ "молотобойцы" не уменьшают обороты. За восемь туров в их активе 14 очков. Да, сейчас они занимают седьмое место, однако всего пятью зачетными пунктами уступая лидеру "Челси".

Кадры хозяев

Чешско-английский лазарет в "молотобойцев". Команде Мойеса точно не помогут Крал и Фредерикс. Под вопросом находятся Нобл, Цоуфал и Соучек. Последний получил травму в предыдущем матче против "Эвертона" и был заменен заранее. Правда, смотря на статус Лиги Европы, Мойес может поберечь травмированных. Тем более что впереди матче против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

"Генк"

Вице-чемпион прошлогодней Лиги Жюпиле достаточно неудачно выступает в этом сезоне. С Лиги чемпионов подопечные ван ден Брома вылетели от донецкого "Шахтера", и даже в том же чемпионате Бельгии идет все не по плану: сейчас шестое место и пять очков отрыва от неожиданно лидера соревнования "Рояль Унион".

В последних пяти матчах "Генк" уступил четыре раза. Далеко не в лучшей форме сейчас бывшая команда украинца Руслана Малиновского. Еще больше масла в огонь подливает тот факт, что за эти четыре поражения "магистры" пропустили 12 голов - в защите пока полный беспорядок. Атака время от времени выстреливает, однако стабильностью там и не пахнет.

Кадры гостей

Важнейшей потерей является дисквалифицирован крайний защитник сборной Колумбии Дэниэл Муньос. Он в матче против загребского "Динамо" привез пенальти и заработал красную карточку. Также под вопросом находится и нападающий Пейнтсил, который только летом присоединился к команде, но пока не стал ее важным звеном.

Ориентировочные составы

"Вест Хэм": Ареола - Джонсон, Доусон, Диоп, Крессвелл - Влашич, Райс, Бенрахма - Ярмоленко, Антонио, Лансини.

"Генк": Вандервордт - Пресиадо, Лукумі, Садик, Артеага - Грошовський, Торстведт, Хейнен - ​​Бонгонда, Онуачу, Дзунья.

Последние матчи "Вест Хэма" и "Генка"

Последние пять встреч хозяев

17.10.2021. "Эвертон" - "Вест Хэм" 0:1 (АПЛ)

03.10.2021. "Вест Хэм" - "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)

30.09.2021. "Вест Хэм" - "Рапид Вена" 2:0 (ЛЕ)

25.09.2021. "Лидс" - "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)

22.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1 (Кубок Лиги)

Последние пять встреч гостей

17.10.2021. "Шарлеруа" - "Генк" 2:0 (Лига Жюпиле)

03.10.2021. "Эйпен" - "Генк" 3:2 (Лига Жюпиле)

30.09.2021. "Генк" - "Динамо Загреб" 0:3 (ЛЕ)

26.09.2021. "Генк" - "Серен Юнайтед" 3:0 (Лига Жюпиле)

22.09.2021. "Антерверпен" - "Генк" 4:2 (Лига Жюпиле)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Вест Хэм Юнайтед 2 2 0 0 4-0 6 2 Динамо Загреб 2 1 0 1 3-2 3 3 Генк 2 1 0 1 1-3 3 4 Рапид 2 0 0 2 0-3 0

Личные встречи "Вест Хэма" и "Генка"

Как и с другими командами группы H, "молотобойцы" не играли и с "Генком". Матч в Лондоне станет первым в истории их противостояний.

Цифры и факты

В текущем сезоне Ярмоленко только два раза выходил в старте "Вест Хэма". Один из них - это поединок Лиги Европы против "Рапида".

Шесть матчей подряд забивают "молотобойцы" дома.

С 18 последних встреч "Генка" в гостях команда не забила всего один раз - в минувшие выходные.

Оба коллектива не пропустили в очных встречах против "Рапида", однако "Вест Хэм" забил вдвое больше - два гола против одного.

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Ставки и коэффициенты на матч "Вест Хэм" - "Генк"

Прогноз на матч "Вест Хэм" - "Генк" от UA-Football

Преимущество "молотобойцев" очевидное, тем более учитывая форму "Генка". Для бельгийцев - это уровень Лиги чемпионов, к которому они так сильно стремятся. Игроки должны выложиться на максимум, однако даже этого не хватит хотя бы для одного очка. Даже ближайшие резервисты "Вест Хэма" сильнее основного состава "Генка". Прогноз на матч: победа "Вест Хэма" 1:0.