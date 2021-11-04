Лестер - Спартак. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 04.11.2021 

Лига Европы, группа C, четвертый тур

4 ноября 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 22:00 “Спартак”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Лестер” и “Спартак” продолжают находится в поисках стабильной игры и результатов. В первом круге группы Лиги Европы обе команды победили только по одному разу, поэтому продолжают находится во второй половине турнирной таблицы.

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Лестер

“Важность результата очевидна. Он говорит о процессе, и о том, как мы хотим играть. Нужно играть в наш футбол, на нашем уровне. Быть сосредоточенными, не ошибаться и хорошо действовать без мяча”.

Брендан Роджерс не зря говорит об игре без мяча и ошибках. “Лестер” в сезоне 2021/22 стал гораздо больше ошибаться. Только в одном матче сезона, игре Кубке лиги против “Миллуолла” в Кубке лиги, “лисам” удалось не пропустить. В пяти из шести последних матчей “Лестер” пропускал дважды.

Как в игре с “Арсеналом” в прошлом туре АПЛ, которая прервала серию из четырех побед “Лестера” во всех турнирах (0:2). Лондонцы забили два быстрых гола, а все попытки “Лестера” отыграться были остановлены кипером “канониров” Аароном Рэмсдейлом.

Брендану Роджерсу придется сделать несколько изменений в составе. По разным причинам пропустят матч Ндиди, Джастин, Фофана, Перейра, Перес, Барнс и Мэддисон.

Спартак

Поражение “Лестеру” в домашнем матче Лиги Европы (2:0 по ходу игры и итоговые 3:4 после четырех мячей Патсона Даки) не стало для “Спартака” самым большим кошмаром в сезоне. Через четыре дня команда Руи Витории унизительно проиграла на поле “Зенита” со счетом 1:7.

Португальский тренер остался на своей должности, но к нему много вопросов. “Спартак” набрал три очка в трех матчах Лиги Европы, а в Премьер-лиге занимает девятое место после 13 туров (пять побед, три ничьи, пять поражений). Не смогла команда поднять себе настроение и перед матчем с “Лестером”, упустив победу над “Ростовом” в последнем туре Премьер-лиге на 90+5 минуте.

“Очевидно, что сезон складывается для нас непросто. Не хватает стабильности в игре и в результатах. Есть позитивные моменты, а есть пропущенные голы, которые команда нашего уровня просто не имеет права пропускать, и весь позитив сходит на нет. Есть только один рецепт: работать как одно целое и стремиться всем вместе решить наши проблемы”, – сказал перед матчем Витория, намекая на то, что футболисты должны разделить с ним ответственность за результаты.

Статистика команд, цифры и факты

“Лестер” забил 14 голов в последних шести матчах.

“Лисы” смогли не пропустить только в одной игре сезона 2021/22.

В последних пяти домашних матчах “Лестер” пропускал по два гола.

“Спартак” пропустил 14 голов в последних четырех матчах.

Команда Руи Витории не может выиграть в четырех поединках подряд во всех турнирах (две ничьи, два поражения).

Последние пять матчей Лестера и Спартака

Лестер

30.10 “Арсенал” 0:2 (АПЛ)

27.10 “Брайтон” 2:2 (Кубок лиги)

24.10 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)

20.10 “Спартак” 4:3 (Лига Европы)

16.10 “Манчестер Юнайтед” 4:2 (АПЛ)

Спартак

30.10 “Ростов” 1:1 (Премьер-лига)

24.10 “Зенит” 1:7 (Премьер-лига)

20.10 “Лестер” 3:4 (Премьер-лига)

16.10 “Динамо” Москва 2:2 (Лига Европы)

03.10 “Ахмат” 1:0 (Премьер-лига)

Личные встречи

20 октября команды впервые сыграли между собой, также для “Лестера” это была первая встреча в истории с клубами РПЛ. Показатели “Спартака” против английских команд: девять побед, три ничьих, восемь поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Легия" 3 2 0 1 2-3 -1 6 2 "Наполи" 3 1 1 1 7-5 +2 4 3 "Лестер Сити" 3 1 1 1 6-6 0 4 4 "Спартак" 3 1 0 2 6-7 -1 3

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Ориентировочные составы

“Лестер”: Шмейхель – Амарти, Вестергор, Сеюнджю – Кастань, Тилеманс, Чоудури, Бертран – Дьюсбери-Холл – Лукман, Дака

“Спартак”: Максименко – Джикия, Жиго, Кофрие – Аиртон, Зобнин, Литвинов, Мозес – Промес, Ларссон – Соболев

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лестер – Спартак от UA-Football

“Спартак” находится в разобранном состоянии, чем должен пользоваться “Лестер”, как команда с более классными исполнителями и тренером. Проблемы в обороне “лис” никуда не исчезли, вероятно команды обменяются голами. Но у хозяев больше шансов. Прогноз – победа “Лестера” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.