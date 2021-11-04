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Лестер - Спартак. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 04.11.2021
Лестер – Спартак: Прогноз и анонс матча ⋉ 4 ноября 2021 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, группа C, четвертый тур
4 ноября 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 22:00 “Спартак”
Телетрансляция – Megogo
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Лестер” и “Спартак” продолжают находится в поисках стабильной игры и результатов. В первом круге группы Лиги Европы обе команды победили только по одному разу, поэтому продолжают находится во второй половине турнирной таблицы.
Лестер
“Важность результата очевидна. Он говорит о процессе, и о том, как мы хотим играть. Нужно играть в наш футбол, на нашем уровне. Быть сосредоточенными, не ошибаться и хорошо действовать без мяча”.
Брендан Роджерс не зря говорит об игре без мяча и ошибках. “Лестер” в сезоне 2021/22 стал гораздо больше ошибаться. Только в одном матче сезона, игре Кубке лиги против “Миллуолла” в Кубке лиги, “лисам” удалось не пропустить. В пяти из шести последних матчей “Лестер” пропускал дважды.
Как в игре с “Арсеналом” в прошлом туре АПЛ, которая прервала серию из четырех побед “Лестера” во всех турнирах (0:2). Лондонцы забили два быстрых гола, а все попытки “Лестера” отыграться были остановлены кипером “канониров” Аароном Рэмсдейлом.
Брендану Роджерсу придется сделать несколько изменений в составе. По разным причинам пропустят матч Ндиди, Джастин, Фофана, Перейра, Перес, Барнс и Мэддисон.
Спартак
Поражение “Лестеру” в домашнем матче Лиги Европы (2:0 по ходу игры и итоговые 3:4 после четырех мячей Патсона Даки) не стало для “Спартака” самым большим кошмаром в сезоне. Через четыре дня команда Руи Витории унизительно проиграла на поле “Зенита” со счетом 1:7.
Португальский тренер остался на своей должности, но к нему много вопросов. “Спартак” набрал три очка в трех матчах Лиги Европы, а в Премьер-лиге занимает девятое место после 13 туров (пять побед, три ничьи, пять поражений). Не смогла команда поднять себе настроение и перед матчем с “Лестером”, упустив победу над “Ростовом” в последнем туре Премьер-лиге на 90+5 минуте.
“Очевидно, что сезон складывается для нас непросто. Не хватает стабильности в игре и в результатах. Есть позитивные моменты, а есть пропущенные голы, которые команда нашего уровня просто не имеет права пропускать, и весь позитив сходит на нет. Есть только один рецепт: работать как одно целое и стремиться всем вместе решить наши проблемы”, – сказал перед матчем Витория, намекая на то, что футболисты должны разделить с ним ответственность за результаты.
Статистика команд, цифры и факты
- “Лестер” забил 14 голов в последних шести матчах.
- “Лисы” смогли не пропустить только в одной игре сезона 2021/22.
- В последних пяти домашних матчах “Лестер” пропускал по два гола.
- “Спартак” пропустил 14 голов в последних четырех матчах.
- Команда Руи Витории не может выиграть в четырех поединках подряд во всех турнирах (две ничьи, два поражения).
Последние пять матчей Лестера и Спартака
Лестер
- 30.10 “Арсенал” 0:2 (АПЛ)
- 27.10 “Брайтон” 2:2 (Кубок лиги)
- 24.10 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)
- 20.10 “Спартак” 4:3 (Лига Европы)
- 16.10 “Манчестер Юнайтед” 4:2 (АПЛ)
Спартак
- 30.10 “Ростов” 1:1 (Премьер-лига)
- 24.10 “Зенит” 1:7 (Премьер-лига)
- 20.10 “Лестер” 3:4 (Премьер-лига)
- 16.10 “Динамо” Москва 2:2 (Лига Европы)
- 03.10 “Ахмат” 1:0 (Премьер-лига)
Личные встречи
20 октября команды впервые сыграли между собой, также для “Лестера” это была первая встреча в истории с клубами РПЛ. Показатели “Спартака” против английских команд: девять побед, три ничьих, восемь поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Легия"
|3
|2
|0
|1
|2-3
|-1
|6
|2
|"Наполи"
|3
|1
|1
|1
|7-5
|+2
|4
|3
|"Лестер Сити"
|3
|1
|1
|1
|6-6
|0
|4
|4
|"Спартак"
|3
|1
|0
|2
|6-7
|-1
|3
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Ориентировочные составы
“Лестер”: Шмейхель – Амарти, Вестергор, Сеюнджю – Кастань, Тилеманс, Чоудури, Бертран – Дьюсбери-Холл – Лукман, Дака
“Спартак”: Максименко – Джикия, Жиго, Кофрие – Аиртон, Зобнин, Литвинов, Мозес – Промес, Ларссон – Соболев
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лестер – Спартак от UA-Football
“Спартак” находится в разобранном состоянии, чем должен пользоваться “Лестер”, как команда с более классными исполнителями и тренером. Проблемы в обороне “лис” никуда не исчезли, вероятно команды обменяются голами. Но у хозяев больше шансов. Прогноз – победа “Лестера” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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