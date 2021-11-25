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Монако - Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.11.2021
Возглавят ли испанцы турнирную таблицу?
Фото: asmonaco.com/ автор неизвестен
Сегодня, 25-го ноября, состоится поединок 5-го тура Лиги Европы, в котором "Монако" дома примет "Реал Сосьедад". Матч обещает быть очень интересным, так как обе команды будут бороться за первое место в группе.
Лига Европы, 5-й тур
25.11.2021, 22:00. Стадион Луи 2 (Монако)
Судья: Иван Кружляк (Чехия)
Трансляция: MEGOGO
Сайт UA-Football проведет
Монако
Сейчас подопечные Ковача занимают первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 пунктов. "Сосьедад" при этом отстает от лидера лишь на два очка. В случае победы гостей, именно они возглавят свою группу. Вполне понятно, что монегаски не собираются допустить такое развитие событий.
Однако, в Лиге 1 команда Нико Ковача выглядит в последнее время очень неубедительно. В последних пяти поединках "Монако" лишь один раз победил. Это случилось в матче с "Монпелье" (3:1). Кроме этого, клуб дважды проиграл "Бресту" (0:2) и "Лиону" (0:2), а также сыграл вничью с "Реймсом" (0:0) и с "Лиллем" (2:2). Это явно не те результаты, которых ожидают болельщики. Больше того, такой низкий уровень подготовки может сказаться и на выступлениях в еврокубках.
Тем не менее, Лиге Европы Нико Ковач уделяет больше внимания, чем внутреннему соревнованию. "Монако" в ходе группового этапа выиграл "Штурм" (1:0) и "ПСВ" (2:1), а также разошелся миром с "Сосьедадом" во втором туре и с "ПСВ" в 4-м.
????????— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) November 24, 2021
???????? Caio Henrique ???????? @SofianeDiop pic.twitter.com/obtSRhTIpl
Сосьедад
Подопечные Альгуасиля на данный момент занимают второе место в Ла-Лиге с 29 очками, пропуская вперед лишь "Реал" (30 баллов). Это очень серьезный успех для "Сосьедада", и он говорит о качественной подготовке клуба. В последних 5 встречах команда трижды сыграла вничью и дважды выиграла. Это немного не тот уровень, который был в начале сезона, но он вряд ли станет преградой в матче с "Монако".
Что касается Лиги Европы, то здесь команда трижды сыграла вничью и пока еще лишь один раз выиграла. Победить удалось "Штурм" (1:0), а разойтись миром – с "ПСВ" (2:2), "Монако" (1:1) и в ответном матче со "Штурмом" (1:1).
Серьезной проблемой для тренера может стать отсутствие многих футболистов из-за травм. Среди них - Асьер Ильяраменди, Начо Монреаль, Игор Субельдиа и Карлос Фернандес. Однако, учитывая опыт Альгуасиля, можно ожидать качественной замены отсутствующих игроками со скамейки запасных. Их, кстати, в команде очень даже достаточно.
???????? ¡Gran reto por delante!#UEL | #EuropaRS | #AurreraReala— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 24, 2021
Ставки и коэффициенты
Прогноз от сайта UA-Football
"Монако" в последнее время демонстрирует не очень качественный футбол и теряет много очков. "Сосьедад" в свою очередь имеет проблему с травмированными футболистами. Наставникам придется решать много вопросов накануне матча, но уровень обеих команд все-таки остается приблизительно равным. Прогноз: ничья, обе забьют.
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