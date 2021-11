Ярмоленко опять в старте? Рапид – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 25.11.2021

Лига Европы

Группа H, пятый тур

25 ноября, 19:55. "Альянц Стедиум" (Вена)

Главный арбитр: Сергей Иванов (Россия)

Прямая трансляция: Мегого

Групповой этап Лиги Европы вышел на финишную прямую, поэтому именно сейчас команды должны решать поставленные задачи. Если “Вест Хэм” уже квалифицировался в плей-офф Лиги Европы (ему остается узнать только итоговый номер позиции в квартете), то “Рапиду” сегодня срочно нужно брать очки. В активе австрийцев всего одна победа за четыре тура, а пройти дальше то хочется. Сможет ли команда навязать борьбу явному лидеру?

