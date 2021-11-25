Ярмоленко опять в старте? Рапид – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 25.11.2021

Лига Европы

Группа H, пятый тур

25 ноября, 19:55. "Альянц Стедиум" (Вена)

Главный арбитр: Сергей Иванов (Россия)

Прямая трансляция: Мегого

Групповой этап Лиги Европы вышел на финишную прямую, поэтому именно сейчас команды должны решать поставленные задачи. Если “Вест Хэм” уже квалифицировался в плей-офф Лиги Европы (ему остается узнать только итоговый номер позиции в квартете), то “Рапиду” сегодня срочно нужно брать очки. В активе австрийцев всего одна победа за четыре тура, а пройти дальше то хочется. Сможет ли команда навязать борьбу явному лидеру?

???? Allianz Stadion, Vienna



Another big European match awaits. COME ON YOU IRONS!! ⚒???? pic.twitter.com/3lk52dunhj — West Ham United (@WestHam) November 24, 2021

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"Рапид" Вена (Австрия)

После двух поражений подряд перед паузой на матче сборных от “Динамо” Загреба (1:3) и “Вольфсберга” (1:4) клуб уволил уже бывшего главного тренера Дитмар Кюбауэр. Он провел с командой три года и дважды завоевал серебряные медали чемпионата Австрии, пропустив вперед только "Зальцбург". Отметим, что именно он дважды обыграл "Зарю" в финальном раунде квалификации в плей-офф Лиги Европы.

Новый временный наставник Штеффен Гофманн начинал с матча против полного аутсайдера австрийской Бундеслиги "Альтаха". "Рапид" в большинстве победил, благодаря голу после подачи от углового флажка. Игра команды не улучшилась, но и через две недели не стоит ждать сразу перемен. Пока “зелено-белые" идут шестыми в чемпионате. Интересно, что у лидера соревнования “Зальцбурга” больше, чем в два раза больше очков, чем у “Рапида” - 39 против 19.

Кадры хозяев

В настоящее время четверо игроков находятся в коллективе из Вены в лазарете. Защитники Дибон и Зульцбахер, полузащитник Шустер и основной голкипер Штребингер уже долго залечивают травмы. Возможно, именно потеря последнего так сказалась на результатах команды.

"Вест Хэм" Лондон (Англия)

В прошлом туре Лиги Европы "молотобойцы" впервые не только пропустили, но и сделали это дважды, да еще и потеряли очки. "Генк" их застал "холодненьким", и открыл счет на пятой минуте матча - тогда провалился центр обороны команды. А под занавес матча еще и Соучек сравнял счет автоголом. Однако для “Вест Хэма” это не страшно - нужно всего однажды в двух следующих матчах выиграть, чтобы гарантировать себе первое место в группе.

Андрей Ярмоленко пропускал эту игру из-за повреждения, хотя он уже дважды в этом сезоне выходил в старте на Лигу Европы, и вообще матч третьего тура группового этапа против “Генка” (3:0) стал лишь вторым, в котором украинский вингер в этом сезоне провел все 90 минут. На выходных он сыграл против "Вулверхэмптона" (0:1) 20 минут, однажды обострив. Да и вообще это был второй самый длинный отрезок в матче АПЛ в этом сезоне.

Кадры гостей

Начали физически уставать "молотобойцы", ведь играют сразу на четыре фронта. Против организованного "вулвз" куда-то далась та же организация игры лондонцев. Возможно, это из-за отсутствия нормального отдыха, хотя была пауза на матчи сборных. А может наоборот нужно снова после перерыва войти в тонус. Выбор состава на сегодняшний матч у Мойеса есть: только один игрок находится в лазарете. Основной защитник Анджело Огбонна выбыл до конца сезона из-за травмы "крестов", однако и так он все четыре матча ЛЕ просидел на скамье для запасных.

Последние матчи "Рапида" и "Вест Хэма"

Последние пять встреч хозяев

20.11. "Рапид" – "Альтах" 1:0 (Австрийская Бундеслига)

07.11. "Вольфсберг" – "Рапид" 4:1 (Австрийская Бундеслига)

04.11. "Динамо" Загреб – "Рапид" 3:1 (ЛЕ)

31.10. "Рапид" - "ЛАСК" 3:2 (Австрийская Бундеслига)

28.10. "Амштеттен" – "Рапид" 0:3 (Кубок Австрии)

Последние пять встреч гостей

20.11. "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)

07.11. "Вест Хэм" - "Ливерпуль" 3:2 (АПЛ)

04.11. "Генк" - "Вест Хэм" 2:2 (ЛЕ)

31.10. "Астон Вилла" - "Вест Хэм" 1:4 (АПЛ)

27.10. "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0:0 (победа хозяев в с. п.) (Кубок лиги)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Вест Хэм Юнайтед 4 3 1 0 9-2 10 2 Динамо 4 2 0 2 7-5 6 3 Генк 4 1 1 2 3-8 4 4 Рапид 4 1 0 3 3-7 3

Личная встреча "Рапида" и "Вест Хэма"

Командам до сегодняшнего матча удалось сыграть только однажды. Во втором туре текущего розыгрыша ЛЕ "молотобойцы" дома очень уверенно переиграли "зелено-белых". В том поединке подопечные Мойеса создали кучу голевых моментов, с которой смогли использовать только два, а вот гости стадиона "Олимпийский" в Лондоне так и не смогли хотя бы один опасный удар.

Цифры и факты

"Рапид" выиграл в последних четырех домашних матчах.

Из последних семи выездных встреч "Вест Хэм" не забил только в одной - "Вулверхэмптону".

Из 12 матчей против английских команд "зелено-белые" победили в двух, и в обоих случаях против "Астон Виллы" в 2008 г. и 2009 г.

"Рапид" пропустил в каждом матче Лиги Европы, в то же время "молотобойцы" забили в каждом поединке минимум дважды.

По данным аналитического портала Transfermarkt "Рапид" дешевле "Вест Хэма" более, чем в 10 раз (34,55 млн евро против 354, 25 млн).

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Ставки и коэффициенты на матч "Рапид" - "Вест Хэм"

Прогноз на матч "Рапид" – "Вест Хэм" от UA-Football

У "молотобойцев" впереди очень важный поединок в АПЛ против "Манчестер Сити", который отдохнет на день больше, так что нужно будет сегодня поберечь силы. “Рапид” в первом матче в Лондоне абсолютно ничего не показал, так что выход резерва и сейчас не должен составить никаких проблем. Результат прошедшего тура поединка против “Генка” – это случайность, которая сегодня не подтвердится, чтобы стать правилом. Прогноз: сухая победа "Вест Хэма".