Разные миры. Зенит – Бетис. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.02.22

Лига Европы, стыковые матчи

17 февраля, 22:00. "Крестовский" (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Прямая трансляция: Мегого

Классическая пара середнячков Лиги Европы. "Зенит" спустился по турнирной лестнице ниже с ЛЧ, а вот "Бетис" заслужил этот плей-офф своими выступлениями в Лиге Европы. Уровень чемпионов, в которых играют команды, существенно отличается, но вот сами коллективы по оценкам букмекеров достаточно равны. Подтвердят ли "сине-бело-голубые" и "зелено-белые" потенциальные прогнозы перед матчем?

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"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)

"Бомжи" входят в сезон еврокубков с классической проблемой - отсутствием практики официальных игр. В последний раз они играли в РПЛ еще 12 декабря, проведя с того времени только товарищеские матчи. Да, подопечные Семака одержали пять побед и однажды сыграли вничью, однако и соперники были на уровне болгарских и датских чемпионатов, да и спарринги – это не то, что нужно.

Если принимать во внимание первую часть сезона, то "Зенит" завершил ее на лидерской позиции в чемпионате с двухочковым преимуществом над московским "Динамо" Ивана Ордеца. В Лиге чемпионов же петербуржцы смогли лишь победить "Мальме" и сыграть вничью с теми же шведами и "Челси", заняв третье место в квартете.

Кадры хозяев

Важной потерей в “Зенита” является центрбек Деян Ловрен, который не сыграет из-за травмы. Компанию ему в лазарете составит и основной голкипер на старте сезона Станислав Крицюк.

"Бетис" (Севилья, Испания)

Команда, выстрелившая в этом сезоне. Однако речь не идет о еврокубках, а именно о внутреннем чемпионате, ведь "зелено-белые" является реальным претендентом на Лигу чемпионов. Более того, подопечные Пеллегрини идут третьими в Ла Лиге, имея отрыв от четвертой "Барселоны" в четыре очка (у каталонцев еще матч в запасе) и уступая второй "Севилье" семью зачетными пунктами.

Успех “Бетиса” является постепенным, ведь в прошлом розыгрыше Примеры команда заняла еврокубковое место, благодаря чему прошла сразу в группу Лиги Европы. В квартете испанцы не смогли обогнать только "Байер", опередив "Селтик" и "Ференцварош". В общем "зелено-белые" - одна из самых интересных команд группового розыгрыша ЛЕ, ведь за шесть ее матчей было забито 24 гола. Много атаковали и плохо защищались подопечные Пеллегрини.

Кадры гостей

У команды из Севильи гораздо больше потерь, чем у ее соперника. В лазарете находятся сразу пять игроков: Браво, Камараса, Монтоя, Миранда и Каналес. Однако только последний, Серхио, играет немаловажную роль в коллективе Пеллегрини. Также не сможет помочь своим партнерам один из лидеров "Бетиса" Набиль Фекир - причиной тому является удаления француза, которое он получил еще на финальных секундах четвертого тура группового этапа ЛЕ в поединке против "Байера". УЕФА его дисквалифицировала на три матча.

Последние матчи команд

Последние пять встреч хозяев

11.02. Брондбю – Зенит 1:2 (Атлантический кубок)

10.02. Копенгаген – Зенит 1:1 (победа гостей в с. п.) (Атлантический кубок)

03.02. Зенит – Мидтьюлланн 1:0 (Атлантический кубок)

25.01. Зенит – Жилина 5:0 (ТМ)

22.01. Зенит – Ботев Пловдив 2:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

13.02. Леванте – Бетис 2:4 (Ла Лига)

09.02. Райо Вальекано – Бетис 1:2 (Кубок Испании)

06.02. Бетис – Вильярреал 0:2 (Ла Лига)

03.02. Реал Сосьедад – Бетис 0:4 (Кубок Испании)

21.01. Эспаньол – Бетис 1:4 (Ла Лига)

Личные встречи Зенита и Бетиса

Коллективы в официальных матчах не играли между собой ни разу. История помнит только одно противостояние команд, которое произошло в феврале 2015 года в рамках спарринга. Тогда "Зенит" с помощью дубля Халка разгромил испанцев со счетом 3:0.

Цифры и факты

"Зенит" в противостояниях с испанскими клубами победил всего четыре раза из 22 попыток. Еще в шести матчах была зафиксирована ничья.

"Бетис" не забил только в одном из последних девяти поединков.

"Зелено-белые" всего дважды встречались с российскими клубами: в 2014-м году на стадии 1/16 финала прошли "Рубин" (1:1 дома, 2:0 в гостях), а в 1978-м уступили московскому "Динамо" в Кубке обладателей кубков (0:0, 0:3).

"Бетис" почти на 60 млн евро дороже "Зенита" по данным аналитического портала Transfermarkt: 230,1 млн евро против 170,55 млн.

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Ставки и коэффициенты на матч Зенит – Бетис

Прогноз на матч Зенит – Бетис от UA-Football

У обеих команд примерно равноценное количество потерь, однако главное оно именно у россиян – отсутствие игровой практики. "Бетис" об этом знает и к этому готов, и именно этот фактор может сыграть злую шутку. Ввиду того, что коллективы неплохо играют на атаку, да еще и не очень удачно действуют в защите (особенно в еврокубках), то не стоит ожидать сухой матч. Прогноз: Обе забьют.