Каталонский дебют. Барселона - Наполи. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги Европы на 17.02.2022

Невероятно, но факт: "Барселона" дебютирует в Лиге Европы! 17 сезонов подряд она стабильно выхода в плей-офф Лиги чемпионов - и вот система наконец дала сбой.

"Наполи", в свою очередь, играл в плей-офф ЛЕ 9 раз - больше всех наряду с "Аяксом" и "Олимпиакосом". Конечно, это ничем не поможет "Партенопеи" на "Камп Ноу", просто забавный факт - дебютант ЛЕ сыграет против ее рекордсмена.

Когда каталонцы последний раз опускались во второй по рангу еврокубок, он еще звался Кубком УЕФА. Было это в сезоне-2003/04 - за год до появления Лео Месси. Ушел аргентинец - и Кубок УЕФА вернулся на "Камп Ноу".

Кубок и Суперкубок Испании для каталонцев уже потеряны, в Ла Лиге они отстают от "Реала" на 15 очков. Де-факто Лига Европы остается их последним шансом на трофей в сезоне-2021/22, но стоит ли игра свеч? Борьба за ТОП-4 в Примере нешуточная - 4-е место опережает 8-е лишь на 5 очков. "Барсе" нужны силы, прежде всего, на чемпионат - на это намекает и непопадание в заявку на ЛЕ Дани Алвеса.

None of the players who scored or assisted Barcelona's 4 goals in the previous tie vs Napoli are going to play on Thursday.



• Only Lenglet is still at the club, and is hasn't even been 2 years.



1. Griezmann Semedo.

2. Lenglet Rakitić.

3. Messi.

4. Suaréz. pic.twitter.com/2RQauRrrHs