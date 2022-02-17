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Каталонский дебют. Барселона - Наполи. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги Европы на 17.02.2022

Лига Европы
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Каталонский дебют. Барселона - Наполи. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги Европы на 17.02.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Romano/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/8 финала, 1-й матч
17 февраля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 19:45 "Наполи"
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Невероятно, но факт: "Барселона" дебютирует в Лиге Европы! 17 сезонов подряд она стабильно выхода в плей-офф Лиги чемпионов - и вот система наконец дала сбой.

"Наполи", в свою очередь, играл в плей-офф ЛЕ 9 раз - больше всех наряду с "Аяксом" и "Олимпиакосом". Конечно, это ничем не поможет "Партенопеи" на "Камп Ноу", просто забавный факт - дебютант ЛЕ сыграет против ее рекордсмена.

"Барселона"

Когда каталонцы последний раз опускались во второй по рангу еврокубок, он еще звался Кубком УЕФА. Было это в сезоне-2003/04 - за год до появления Лео Месси. Ушел аргентинец - и Кубок УЕФА вернулся на "Камп Ноу".

Кубок и Суперкубок Испании для каталонцев уже потеряны, в Ла Лиге они отстают от "Реала" на 15 очков. Де-факто Лига Европы остается их последним шансом на трофей в сезоне-2021/22, но стоит ли игра свеч? Борьба за ТОП-4 в Примере нешуточная - 4-е место опережает 8-е лишь на 5 очков. "Барсе" нужны силы, прежде всего, на чемпионат - на это намекает и непопадание в заявку на ЛЕ Дани Алвеса.

Вообще "Барса" неплохо играет дома - у нее лишь 3 поражения в 14 матчах. В последней игре на "Камп Ноу" "Кулес" по делу обыграли "Атлетико" (4:2). Но, опять же, надо смотреть состав. Если Хави выпустит всех сильнейших - "Барса" автоматически станет фаворитом; если же в основе объявятся, например, Абде и Дембеле - ну, тогда все ясно.

"Наполи"

Мы говорим, что "Наполи" - рекордсмен по выходам в плей-офф ЛЕ, но правда и то, что он ни разу не играл даже в финале. Зачастую "Партенопеи" сливаются уже в 1/8 финала, как это произошло год назад с "Гранадой".

В текущем сезоне все могло произойти еще быстрее - два поражения от "Спартака" в группе на это неслабо намекали; "Наполи" чудом выпутался благодаря провалившемуся вдрызг "Лестеру". Яркие 3:2 в решающем, 6-м туре - очевидно лучший поединок команды Лучано Спаллетти в текущей еврокубковой кампании.

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Как и "Барса", "Наполи" уже выбыл из Кубка, зато отчаянно борется в чемпионате - и не за ТОП-4, а за титул. Отставание от выбившегося в лидеры "Милана" - 2 очка. ЛЕ при таком раскладе - ненужная обуза, но имя соперника не даст "Партенопеи" повторить прошлогодний трюк. Даже сейчас "Барса" не "Гранада", и пройти ее почетно. Мы специально не говорим "победить" - прибережем это слово на матч на "Сан-Паоло". В гостях в ЛЕ "Наполи" играет не очень - лишь 1 победа в 5 последних поединках.

"Барселона" - "Наполи": статистика личных встреч

Последний раз команды встречались между собой в 1/8 финала ЛЧ-2019/20, и тогда один матч был сыгран в феврале, а второй в августе из-за весеннего карантина. "Барса" тогда победила дома 3:1 и прошла дальше.

Больше в XXI веке команды в официальных играх не встречались и только катали товарняки - три победы у "Барсы", одна - у "Наполи".

"Барселона" - "Наполи": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Каталонский дебют. Барселона - Наполи. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги Европы на 17.02.2022 - изображение 1

Последние матчи "Наполи"

Каталонский дебют. Барселона - Наполи. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги Европы на 17.02.2022 - изображение 2

Ориентировочные составы

Лазарет "Барсы", как и всегда, впечатляет - там сейчас Ансу Фати, Серхи Роберто, Рональд Араухо; под вопросом Клеман Ленгле и Мемфис Депай, а Дани Алвес, как уже говорилось, вне заявки на ЛЕ.

У "Наполи" отмечаем травмы Ирвинга Лосано, Маттео Политано, а Аксель Туанзебе, точно, как Алвес, не заявлен на турнир.

"Барселона": тер Штеген - Дест, Эрик Гарсия, Пике, Альба - Педри, Бускетс, Нико - Дембеле, Обамеянг, Абде

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй - Замбо-Ангисса, Фабиан Руис - Эльмас, Зелинский, Инсинье - Осимхен

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"Барселона" - "Наполи": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Наполи": прогноз от UA-Футбол

В последних 10 матчах защита "Барсы" на ноль сыграла только против "Алавеса" и "Мальорки". Вы верите, что они остановят Осимхена, Зелинского и Инсинье? Мы - нет, поэтому берем ставку "обе забьют" - БК предлагают ее с коэффициентами 1,65-1,7.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Прогнозы
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2022 в 03:37
Никогда не видел игр Наполи, по крайней мере не помню. Всего два очка их отделяет от лидера. Посмотрим, кто на что способен.
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hardcorepwnz (Украина)
17.02.2022 в 03:19
Ух, поболеем)
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NORDOS
17.02.2022 в 03:04
За Наполі!
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