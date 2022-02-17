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Каталонский дебют. Барселона - Наполи. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги Европы на 17.02.2022
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Romano/NurPhoto
Лига Европы. 1/8 финала, 1-й матч
17 февраля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 19:45 "Наполи"
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Невероятно, но факт: "Барселона" дебютирует в Лиге Европы! 17 сезонов подряд она стабильно выхода в плей-офф Лиги чемпионов - и вот система наконец дала сбой.
"Наполи", в свою очередь, играл в плей-офф ЛЕ 9 раз - больше всех наряду с "Аяксом" и "Олимпиакосом". Конечно, это ничем не поможет "Партенопеи" на "Камп Ноу", просто забавный факт - дебютант ЛЕ сыграет против ее рекордсмена.
"Барселона"
Когда каталонцы последний раз опускались во второй по рангу еврокубок, он еще звался Кубком УЕФА. Было это в сезоне-2003/04 - за год до появления Лео Месси. Ушел аргентинец - и Кубок УЕФА вернулся на "Камп Ноу".
Кубок и Суперкубок Испании для каталонцев уже потеряны, в Ла Лиге они отстают от "Реала" на 15 очков. Де-факто Лига Европы остается их последним шансом на трофей в сезоне-2021/22, но стоит ли игра свеч? Борьба за ТОП-4 в Примере нешуточная - 4-е место опережает 8-е лишь на 5 очков. "Барсе" нужны силы, прежде всего, на чемпионат - на это намекает и непопадание в заявку на ЛЕ Дани Алвеса.
None of the players who scored or assisted Barcelona's 4 goals in the previous tie vs Napoli are going to play on Thursday.— Barça Buzz (@Barca_Buzz) February 15, 2022
• Only Lenglet is still at the club, and is hasn't even been 2 years.
1. Griezmann Semedo.
2. Lenglet Rakitić.
3. Messi.
4. Suaréz. pic.twitter.com/2RQauRrrHs
Вообще "Барса" неплохо играет дома - у нее лишь 3 поражения в 14 матчах. В последней игре на "Камп Ноу" "Кулес" по делу обыграли "Атлетико" (4:2). Но, опять же, надо смотреть состав. Если Хави выпустит всех сильнейших - "Барса" автоматически станет фаворитом; если же в основе объявятся, например, Абде и Дембеле - ну, тогда все ясно.
"Наполи"
Мы говорим, что "Наполи" - рекордсмен по выходам в плей-офф ЛЕ, но правда и то, что он ни разу не играл даже в финале. Зачастую "Партенопеи" сливаются уже в 1/8 финала, как это произошло год назад с "Гранадой".
В текущем сезоне все могло произойти еще быстрее - два поражения от "Спартака" в группе на это неслабо намекали; "Наполи" чудом выпутался благодаря провалившемуся вдрызг "Лестеру". Яркие 3:2 в решающем, 6-м туре - очевидно лучший поединок команды Лучано Спаллетти в текущей еврокубковой кампании.
Как и "Барса", "Наполи" уже выбыл из Кубка, зато отчаянно борется в чемпионате - и не за ТОП-4, а за титул. Отставание от выбившегося в лидеры "Милана" - 2 очка. ЛЕ при таком раскладе - ненужная обуза, но имя соперника не даст "Партенопеи" повторить прошлогодний трюк. Даже сейчас "Барса" не "Гранада", и пройти ее почетно. Мы специально не говорим "победить" - прибережем это слово на матч на "Сан-Паоло". В гостях в ЛЕ "Наполи" играет не очень - лишь 1 победа в 5 последних поединках.
"Барселона" - "Наполи": статистика личных встреч
Последний раз команды встречались между собой в 1/8 финала ЛЧ-2019/20, и тогда один матч был сыгран в феврале, а второй в августе из-за весеннего карантина. "Барса" тогда победила дома 3:1 и прошла дальше.
Больше в XXI веке команды в официальных играх не встречались и только катали товарняки - три победы у "Барсы", одна - у "Наполи".
"Барселона" - "Наполи": последние матчи команд
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Наполи"
Ориентировочные составы
Лазарет "Барсы", как и всегда, впечатляет - там сейчас Ансу Фати, Серхи Роберто, Рональд Араухо; под вопросом Клеман Ленгле и Мемфис Депай, а Дани Алвес, как уже говорилось, вне заявки на ЛЕ.
У "Наполи" отмечаем травмы Ирвинга Лосано, Маттео Политано, а Аксель Туанзебе, точно, как Алвес, не заявлен на турнир.
"Барселона": тер Штеген - Дест, Эрик Гарсия, Пике, Альба - Педри, Бускетс, Нико - Дембеле, Обамеянг, Абде
"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Мариу Руй - Замбо-Ангисса, Фабиан Руис - Эльмас, Зелинский, Инсинье - Осимхен
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"Барселона" - "Наполи": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Наполи": прогноз от UA-Футбол
В последних 10 матчах защита "Барсы" на ноль сыграла только против "Алавеса" и "Мальорки". Вы верите, что они остановят Осимхена, Зелинского и Инсинье? Мы - нет, поэтому берем ставку "обе забьют" - БК предлагают ее с коэффициентами 1,65-1,7.
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