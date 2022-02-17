Малиновский вновь в запасе? Аталанта - Олимпиакос: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.02.2022

"Аталанта" страстно хочет увенчать Золотую Эру Джан Пьеро Гасперини трофеем. Тем более, когда возникают опасения её близкого окончания. В Кубке Италии вновь не выйдет, из него команда уже вылетела. Остается шанс в турнире, в котором не играла 3.5 года и оказалась не по своему желанию. По стоимости игроков на нынешней стадии Лиги Европы, согласно Transfermarkt, бергамцы шестые и потому уж "Олимпиакос", предпоследний, обязаны пройти. Впрочем, учитывая их общую форму, такой исход ни в коем случае не обеспечен.

17 февраля. 22:00. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Олимпиакос"

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Бергамцы сейчас в кризисе, не меньше. Они не побеждали в пяти последних матчах во всех турнирах, побеждали лишь дважды в девяти. Впервые в каденции Гасперини выдавая такие серии на такой поздней стадии сезона. Вопросы об окончании эры сыпятся отовсюду. Они несколько утихли после игры против "Ювентуса", но и там победа не была добыта. Даже потеряна на 92-ой минуте. "Слишком много пессимизма вокруг нас? Мы не вдыхаем этот пессимизм. Те, кто вдыхают, должны опасаться отравления". Но пессимизма и вправду много.

Особо следует обратить внимание на плохие результаты команды дома. Лишь пять побед в 17-ти матчах во всех турнирах. Лишь одна в последних семи.

В "Олимпиакосе" все гораздо спокойнее. После семи тренеров за три года и потери двух титулов чемпиона Греции подряд Педру Мартинш работает уже почти четыре года и более двухсот матчей. Второй в списке тренеров команды за последние сорок лет. Он принёс ей два уверенно выигранных чемпионата, не менее уверенно ведёт к третьему. Правда, игра команды не впечатляет, в лиге по забитым (38 в 22-ух матчах) она отстает от лидера в этом компоненте на восемь голов. Причем 15 из этих 38-ми забиты со стандартных положений.

"Оли" также играл Топ-матч в этот уикэнд. Победил АЕК при слабоватой игре благодаря как раз замыканию углового опорником М'Вилой на 84-ой минуте. В статье по итогам матча на SDNA доминирование пирейцев в лиге было описано как "одноглазый доминирует над слепыми". "Его оппоненты даже хуже его". Отмечали в качестве позитива лишь солидность, мощь и характер. А Мартинш признал страдания в этом матче.

В Еврокубках "Олимпиакос" сохраняет неплохой уровень. Вылет от "Динамо" в сезоне 2018/19 в 1/16 финала Лиги Европы мы помним. Затем он дважды подряд из группового турнира Лиги Чемпионов опускался в ЛЕ, проходил там "Арсенал" и ПСВ, дважды вылетая в 1/8 - от "Вулвз" и того же "Арсенала". А вот этот сезон выглядит слабее. Вылет от "Лудогорца" в Квалификации ЛЧ, второе место в группе ЛЕ с "Айнтрахтом", "Фенербахче" и "Антверпеном".

"Аталанта" в двух своих последних сезонах в ЛЕ вылетала рано. В сезоне 2017/18 - от дортмундской "Боруссии" в 1/16 финала, через год - от "Копенгагена" в серии пенальти ещё в Квалификации. Правда, после этого она дважды пробивалась в плей-офф Лиги Чемпионов и даже однажды дошла до четвертьфинала. Однако в нынешнем сезоне заняла лишь третье место в группе с "Манчестер Юнайтед", "Вильярреалом" и "Янг Бойз". Открывая счёт в пяти матчах, но добыв лишь одну победу.

Кадры

У Гасперини вновь кадровые проблемы. Травма Паломино оставляет его лишь с тремя центральными защитниками. В атаке нет Иличича, Сапаты и Миранчука. А Муриэль в плохой форме, как и Пашалич и Пессина. Отлично игравший и забивший в проигранном матче Кубка против "Фиорентины" Бога должен сыграть. Из-за потерь и для укрепления баланса возможен выход сразу трех опорников - Де Роона, Фройлера и Коопмейнерса.

Что касается Руслана Малиновского, забившего шедевральный гол "Ювентусу", по логике, он должен подтвердить свой прорыв, выход из плохой формы игрой с первых минут. Но Гасперини считает иначе. "Он отыграл великолепно, но до этого провел несколько неудачных матчей. У меня большой трудный выбор среди игроков". Большинство СМИ не видят его в стартовом составе.

Мартинш планирует переход от привычной 4-3-3 к игре с тремя центральными защитниками. 30-33-летниe отлично знакомые с Италией Манолас (вернулся домой из "Наполи" в январе) и Папастатопулос составят компанию чемпиону Африки Сиссе. На флангах выйдут молодые Лала и молдованин Рябчук. В центре поля готовы экс-игрок сборной Франции М'Вила, гвинейцы Агиду и Мохамед Камара, местный игрок Бухалакис. В атаке ожидаются Тикиньо и Масурас. Возможно, Эль-Араби.

37-летний Матье Вальбуэна скорее суперсаб. Хотя, возможно, на такой матч его выпустят с первых минут. Он ассистировал против АЕКа подачей углового.

Манолас, Папастатопулос, М'Вила, Эль-Араби, Вальбуэна, экс-вратарь "Севильи" Вацлик - несколько лет назад такой состав звучал бы очень мощно. Но сейчас все они едут с ярмарки.

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Бога, Муриэль

"Олимпиакос": Вацлик, Манолас, Папастатопулос, Сиссе, Лала, Бухалакис, М. Камара, М'Вила, Рябчук, Масурас, Эль-Араби

Прогноз: Аталанта - Олимпиакос 2:1

"Это всегда Европейский матч, даже если не Лига Чемпионов". Гасперини ещё и заявляет, что его команда не среди фаворитов Лиги Европы. То есть вроде бы уважает турнир. Но на самом деле в Бергамо слишком привыкли к ЛЧ. Чувствуется, что ЛЕ - уже не то. Да и общая форма не лучшая, напряжение велико, скорости низки. Так что опытный, спокойный, умеющий держать мяч и нацеленный (Мартинш заявляет, что команда ждёт этого матча два месяца) "Олимпиакос" более чем способен перенести решение вопроса домой.