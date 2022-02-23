С надеждой на камбэк. Рейнджерс – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 24.02.22

Лига Европы, стыковые матчи плей-офф

24 февраля, 22:00. "Айброкс" (Глазго)

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Прямая трансляция: Мегого

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

В немецком матче на прошлой неделе между этими командами произошло чудо, из-за которого "Боруссию" спасет еще одно чудо. "Львы" неожиданно одержали выездную победу, да еще и с разницей в два мяча - дортмундцам теперь точно не позавидуешь. На выходных "шмели" реабилитировались перед своими болельщиками молниеносной победой над принципиальным соперником, однако получится ли выйти сухими из воды и на этот раз?

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"Рейнджерс" (Глазго, Шотландия)

Стивен Джеррард оставил за собой мощную команду, которая немного сбавила обороты под руководством ван Бронкхорста. Хотя и "львы" в целом продолжают идти по тропе хороших результатов, однако в том же чемпионате они уже уступили лидерство "Селтику". Совсем недавно "Рейнджерс" разгромно проиграл своим заклятым врагам (0:3) и теперь идет третьим во внутреннем первенстве.

Еще и в крайнем матче "львы" едва вырвали ничью против "Данди". Стоит отметить, что после того стыда против "Селтика" команда четырежды подряд победила с общим счетом 14:2 - просто ворота "Данди" были словно бы на волшебном замке, да и усталость дала о себе знать. Важным фактором стала и игра на выезде, ведь в домашних стенах “Рейнджерс” выглядит куда более уверенным.

Кадры хозяев

Опытный защитник Балогун пропускал прошлую встречу и не сыграет и против немцев. Также ему компанию в лазарете составляет румынский вингер Хаджи. А вот два хороших зимних трансфера готовы к игре: Амад Диалло и Аарон Рэмси в составе и без повреждений. Хотя пока валлиец не набрал нужных кондиций.

"Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Шмели" - это пример команды без стабильности. И ее результаты не зависят от наличия в составе хорошего игрока типа Холанда, а они порой очень нелогичны. Розе еще не привык к новому коллективу, а руководство уже хочет говорить с ним о его будущем. Это странно. Дело в том, что дортмундцы идут вторыми в Бундеслиге с существенным восьмиочковым отрывом от третьего "Байера". При этом первая "Бавария" опережает "шмелей" всего на шесть зачетных пунктов.

Конечно же главная сила "Боруссии" – это атака. Подопечные Розе является второй наиболее результативной командой внутреннего чемпионата с 63-мя голами, уступая (кто бы мог подумать) только мюнхенцам. На выходных дортмундцы разбили своих тезок из Менхенгладбаха со счетом 6:0. Весельчаки.

Кадры гостей

В поединке против Гладбаха особо выделился Ройс, записавший в свой актив сразу пять результативных действий (два гола и три ассиста). Именно он является лидером команды при отсутствии Холанда – у норвежца травма бедра. Также вне игры находятся еще Аканджи, Менье, Морей и Шмельцер. Неплохая компания.

Последние пять матчей Рейнджерса и Боруссии Дортмунд

Последние пять встреч хозяев

20.02. Данди Юнайтед – Рейнджерс 1:1 (Шотландская Премьер-лига)

17.02. Боруссия Дортмунд – Рейнджерс 2:4 (Лига Европы)

12.02. Аннан – Рейнджерс 0:3 (Кубок Шотландии)

09.02. Рейнджерс – Хиберниан 2:0 (Шотландская Премьер-лига)

06.02. Рейнджерс – Хартс 5:0 (Шотландская Премьер-лига)

Последние пять встреч гостей

20.02. Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах 6:0 (Бундеслига)

17.02. Боруссия Дортмунд – Рейнджерс 2:4 (Лига Европы)

13.02. Унион – Боруссия Дортмунд 0:3 (Бундеслига)

06.02. Боруссия Дортмунд – Байер 2:5 (Бундеслига)

22.01. Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:3 (Бундеслига)

Личные встречи между командами

Пути коллективов пересекались четырежды. О матче на прошлой неделе уже было упомянуто: "Рейнджерс" победил в Дортмунде со счетом 4:2. А вот прошлые встречи датируются XX веком.

В 1995 году команды играли между собой в группе Лиги чемпионов – тогда дважды поединки завершились со счетом 2:2. Также те же цифры на табло были и в сезоне 1999/00, когда "Рейнджерс" и "Боруссия" встретились в 1/16 Кубка УЕФА. В первом поединке у Глазго был зафиксирован счет 2:0 в пользу хозяев, в Дортмунде – такой же. Лишь пенальти помогли тогда определить окончательного победителя и им стали "шмели". А поединки 1982-го в 1/32 финала Кубка УЕФА завершились проходом "Рейнджерса" (2:0, 0:0).

Цифры и факты

"Боруссия" забила 30 голов за последние 10 игр.

"Рейнджерс" не сильно уступает, отличившись в воротах соперников 24 раза за 10 матчей.

"Львы" победили в девяти последних домашних поединках подряд.

"Дмели" взяли верх только в двух из пяти крайних матчей в гостях.

Ставки и коэффициенты на матч Рейнджерс – Боруссия Дортмунд

Прогноз матча Рейнджерс – Боруссия Дортмунд от UA-Football

Суператакующие команды, которые не очень умеют играть в обороне – прекрасный тандем для нейтрального болельщика. Вряд ли коллективы предадут традициям матча прошлого четверга, поэтому снова нужно ожидать на шквал голов. Можно рискнуть и поставить на голы обоих в первом тайме с кф 3,5.