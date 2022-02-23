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С надеждой на камбэк. Рейнджерс – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 24.02.22
Смогут ли "шмели" покусать "львов"?
Фото: Faisal HQ
Лига Европы, стыковые матчи плей-офф
24 февраля, 22:00. "Айброкс" (Глазго)
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Прямая трансляция: Мегого
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В немецком матче на прошлой неделе между этими командами произошло чудо, из-за которого "Боруссию" спасет еще одно чудо. "Львы" неожиданно одержали выездную победу, да еще и с разницей в два мяча - дортмундцам теперь точно не позавидуешь. На выходных "шмели" реабилитировались перед своими болельщиками молниеносной победой над принципиальным соперником, однако получится ли выйти сухими из воды и на этот раз?
"Рейнджерс" (Глазго, Шотландия)
Стивен Джеррард оставил за собой мощную команду, которая немного сбавила обороты под руководством ван Бронкхорста. Хотя и "львы" в целом продолжают идти по тропе хороших результатов, однако в том же чемпионате они уже уступили лидерство "Селтику". Совсем недавно "Рейнджерс" разгромно проиграл своим заклятым врагам (0:3) и теперь идет третьим во внутреннем первенстве.
Еще и в крайнем матче "львы" едва вырвали ничью против "Данди". Стоит отметить, что после того стыда против "Селтика" команда четырежды подряд победила с общим счетом 14:2 - просто ворота "Данди" были словно бы на волшебном замке, да и усталость дала о себе знать. Важным фактором стала и игра на выезде, ведь в домашних стенах “Рейнджерс” выглядит куда более уверенным.
Кадры хозяев
Опытный защитник Балогун пропускал прошлую встречу и не сыграет и против немцев. Также ему компанию в лазарете составляет румынский вингер Хаджи. А вот два хороших зимних трансфера готовы к игре: Амад Диалло и Аарон Рэмси в составе и без повреждений. Хотя пока валлиец не набрал нужных кондиций.
"Боруссия" (Дортмунд, Германия)
"Шмели" - это пример команды без стабильности. И ее результаты не зависят от наличия в составе хорошего игрока типа Холанда, а они порой очень нелогичны. Розе еще не привык к новому коллективу, а руководство уже хочет говорить с ним о его будущем. Это странно. Дело в том, что дортмундцы идут вторыми в Бундеслиге с существенным восьмиочковым отрывом от третьего "Байера". При этом первая "Бавария" опережает "шмелей" всего на шесть зачетных пунктов.
Конечно же главная сила "Боруссии" – это атака. Подопечные Розе является второй наиболее результативной командой внутреннего чемпионата с 63-мя голами, уступая (кто бы мог подумать) только мюнхенцам. На выходных дортмундцы разбили своих тезок из Менхенгладбаха со счетом 6:0. Весельчаки.
Кадры гостей
В поединке против Гладбаха особо выделился Ройс, записавший в свой актив сразу пять результативных действий (два гола и три ассиста). Именно он является лидером команды при отсутствии Холанда – у норвежца травма бедра. Также вне игры находятся еще Аканджи, Менье, Морей и Шмельцер. Неплохая компания.
Последние пять матчей Рейнджерса и Боруссии Дортмунд
Последние пять встреч хозяев
- 20.02. Данди Юнайтед – Рейнджерс 1:1 (Шотландская Премьер-лига)
- 17.02. Боруссия Дортмунд – Рейнджерс 2:4 (Лига Европы)
- 12.02. Аннан – Рейнджерс 0:3 (Кубок Шотландии)
- 09.02. Рейнджерс – Хиберниан 2:0 (Шотландская Премьер-лига)
- 06.02. Рейнджерс – Хартс 5:0 (Шотландская Премьер-лига)
Последние пять встреч гостей
- 20.02. Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах 6:0 (Бундеслига)
- 17.02. Боруссия Дортмунд – Рейнджерс 2:4 (Лига Европы)
- 13.02. Унион – Боруссия Дортмунд 0:3 (Бундеслига)
- 06.02. Боруссия Дортмунд – Байер 2:5 (Бундеслига)
- 22.01. Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:3 (Бундеслига)
Личные встречи между командами
Пути коллективов пересекались четырежды. О матче на прошлой неделе уже было упомянуто: "Рейнджерс" победил в Дортмунде со счетом 4:2. А вот прошлые встречи датируются XX веком.
В 1995 году команды играли между собой в группе Лиги чемпионов – тогда дважды поединки завершились со счетом 2:2. Также те же цифры на табло были и в сезоне 1999/00, когда "Рейнджерс" и "Боруссия" встретились в 1/16 Кубка УЕФА. В первом поединке у Глазго был зафиксирован счет 2:0 в пользу хозяев, в Дортмунде – такой же. Лишь пенальти помогли тогда определить окончательного победителя и им стали "шмели". А поединки 1982-го в 1/32 финала Кубка УЕФА завершились проходом "Рейнджерса" (2:0, 0:0).
Цифры и факты
- "Боруссия" забила 30 голов за последние 10 игр.
- "Рейнджерс" не сильно уступает, отличившись в воротах соперников 24 раза за 10 матчей.
- "Львы" победили в девяти последних домашних поединках подряд.
- "Дмели" взяли верх только в двух из пяти крайних матчей в гостях.
Ставки и коэффициенты на матч Рейнджерс – Боруссия Дортмунд
Прогноз матча Рейнджерс – Боруссия Дортмунд от UA-Football
Суператакующие команды, которые не очень умеют играть в обороне – прекрасный тандем для нейтрального болельщика. Вряд ли коллективы предадут традициям матча прошлого четверга, поэтому снова нужно ожидать на шквал голов. Можно рискнуть и поставить на голы обоих в первом тайме с кф 3,5.
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