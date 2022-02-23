Простая формальность? Динамо Загреб - Севилья. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24 февраля 2022

После небольшой разлуки, "Севилья" славно вернулась в Лигу Европы. Неделю назад команда Лопетеги не заметила сопротивления загребского "Динамо", добыв победу со счетом 3:1. В этот четверг "нервионцы" приедут в Хорватию с целью завершить начатое. У Загреба же задача иная - более сложная. Подопечным Желько Копича нужно сотворить чудо, выбив из турнира одну из лучших команд Испании.

"Динамо" (Загреб) 19:45 "Севилья"

Первый матч 1:3

Лига Европы, 1/16 финала, 2-й матч

24 февраля, Загреб, стадион "Максимир"

Арбитр: Ф.Летесье

Трансляция: MEGOGO

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Последние новости и составы

"Динамо" (Загреб):

Перед поездкой в Севилью у "синих" было все здорово. "Динамо" лидировало в местном чемпионате, имело серию из семи побед кряду и настраивалось дать бой фавориту. Не получилось. "Севилья" была лучше, и лишь забитый гол в гостях немного скрасил общую картину печального путешествия в Испанию. На выходных, к слову, прервалась серия "Динамо" и в чемпионате - 0:0 с "Локомотивой".

Копич вновь сможет рассчитывать на Мишича, который вернется после дисквалификации. Но есть и плохие новости. В воскресенье в чемпионате досрочно игру завершил Адеми, в то время как Иванушец и Теофиль-Катрен пока что находятся под вопросом. Все трои - футболисты старта и всех троих заменить будет непросто.

Ориентировочный состав: Ливакович - Франич, Шутало, Лауристен - Ристовски, Толич, Мишич, Толич, Бочкай - Андрич, Оршич

"Севилья":

Неделю назад коллектив Лопетеги в очередной раз доказал свою любовь к Лиге Европы. Если не считать несколько небольших сонных отрезков, испанцы уверенно контролировали игру против Загреба, по делу забив три гола. Да, второй тайм был неидеален и местами выручал Буну, но все это останется в истории. Проблема "Севильи" в другом. После хорошей игры против "Динамо" команда в Ла Лиге не обыграла "Эспаньол", потеряв по ходу встречи Марсьяля из-за травмы. Отрыв от "Реала" только увеличился.

Сразу после Загреба команда Лопетеги дома примет "Бетис". Это и дерби, и борьба двух крепких команд Испании, идущих в зоне ЛЧ, а потому коуч "нервионцев", вероятно, немного перетасует состав в четверг, дав отдохнуть некоторым лидерам. Это не касается Кунде, который заработал красную против "Эспаньола" и на выходных будет недоступен. То есть, будет доступен в четверг.

Ориентировочный состав: Буну - Навас, Карлос, Кунде, Акунья - Ракитич, Дилейни, Фернандо - Окампос, Эн-Несири, Мир

Путь в плей-офф

"Севилья" и "Динамо" попали в 1/16 финала Лиги Европы разными путями. Хорватский клуб оказался здесь из-за второго места в группе, испанцы - после того, как не смогли достойно выступить в Лиге Чемпионов. По итогам двум встреч один из коллективов окажется в 1/8, другой - аут.

Первая игра закончилась в пользу "Севильи" со счетом 3:1. Напомним, что с этого сезона не работает правило "выездного гола".

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Очные встречи

Лига Европы, 1/16 финала, 17.02.2022

"Севилья" - "Динамо" 3:1

Лига Чемпионов, групповой этап, 02.11.2016

"Севилья" - "Динамо" 4:0

Лига Чемпионов, групповой этап, 18.10.2016

"Динамо" - "Севилья" 0:1

"Динамо" (Загреб) - "Севилья": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" (Загреб) - "Севилья" от UA-Football

Победа "Севильи" 2:1. Можете не сомневаться в том, что все мысли испанской команды будут связанны с будущей игрой против "Бетиса". В Хорватию они приедут лишь за тем, что доделать нудную работу и пройти в 1/8 финала. С одной стороны, возможная недооценка открывает некоторые двери перед Загребом, однако в их победу верится с трудом. Класс игроков "Севильи" и тактическое мастерство находятся просто на другом уровне, а потому ставим, что "красно-белые" одержат еще одну победу.