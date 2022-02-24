Наполи - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.02.2022

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

24 февраля. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Первый матч на "Камп Ноу" даже не намекнул на итогового победителя - 1:1 в условиях, когда правило "выездного гола" отменено, не дают никому ничего.

Единственное, что стало понятно по первому матчу - и те, и другие реально хотят пройти дальше, поэтому ставят всех основных и играют по серьезному. Конечно, сегодня будет так же. Вопрос лишь в тактике "Наполи" - неужели и дома он тоже закроется и будет выбегать вперед по праздникам?

"Наполи"

"Партенопеи" после ничьей на "Камп Ноу" совершенно бездарно съездили в Кальяри (1:1), где их спас от поражения поздний гол Виктора Осимхена. Это уже третья ничья южан кряду.

Главный козырь команды Спаллетти сейчас- ее оборона; в 26 турах "Наполи" пропустил 18 раз, меньше всех в Италии. Самый высокий процент владения в Серии А (57%) помогает команде не забивать, а нейтрализовать соперников. Конечно, с "Барсой" это не пройдет - она всегда играет с мячом.

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Спаллетти придется экспериментировать, выбора нет. Первый матч показал, что Зелинский удачно ищет бреши из глубины, а Осимхен убежит от Пике даже во сне, зато опорники "Наполи" не выдерживают 90 минут давления. От этого надо отталкиваться. А еще от того, что "Барса" очень не любит, когда ее давят физически, как это уже делали "Реал" или "Атлетик". Чтобы пройти дальше, "Наполи" нужен не контроль - его не будет; ему нужны жесткость и качественный отбор.

"Барселона"

"Матч с "Наполи" покажет истинную силу "Барселоны", - заметил Хави на предматчевой пресс-конференции, и это правда. Мы до сих пор не знаем, насколько сильна эта "Барса".

Она то громит "Атлетико" (4:2), то едва уносит ноги с поля "Эспаньола" (2:2), то опять размазывает "Валенсию" по газону "Местальи" (4:1). Где логика? Где хоть какая-то серийность? В этом смысле матч с "Наполи" действительно определяющий. Если "Барса" возвращается, она должна брать свое и подтверждать то, что мы увидели на выходных. Если же опять случится сбой - ну, значит, эти сбои и есть ее уровень.

Barcelona fans watching Ferran Torres’ finishing against Napoli: pic.twitter.com/r7C71J4MDN — B/R Football (@brfootball) February 17, 2022

Козыри каталонцев всем прекрасно известны - яркий набор хавов, кроссы Альбы, вариативные фланги. В Валенсии вдобавок выстрелил хет-триком Обамеянг - еще одна потенциальная надежда. Минусы тоже широко разрекламированы - взять хотя бы защиту во главе с Пике. Хави нечем удивлять "Наполи", но есть кем его побеждать - по крайней мере, в теории. На практике эта "Барса" уже не раз вызывала реакцию, типа WTF, даже у собственных фанатов в откровенно проходных матчах.

"Наполи" - "Барселона": статистика личных встреч

Неделю назад, как уже говорилось, команды расписали мировую 1:1 - открыл счет в контратаке Петр Зелинский, а Ферран Торрес сравнял с пенальти. Кроме того, тот же Ферран запорол еще пару шансов, так что был одновременно и героем, и антигероем для своих.

Если копнуть чуть глубже, то "Наполи" и "Барса" встречались в ЛЧ-2019/20, и тогда в Неаполе была зафиксирована ничья (1:1), а на "Камп Ноу" победили каталонцы (3:1).

"Наполи" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Наполи"

Последние матчи "Барселоны"

Ориентировочные составы

Жерар Пике возвращается в состав после дисквалификации, но это то еще усиление. Также отмечаем у "Барсы" возвращение к тренировкам Мемфиса Депая и Клемана Ленгле - они, как и Френки де Йонг остаются под вопросом.

У "Наполи" Marca не ждет в составе травмированного капитана Лоренцо Инсинье, опорника Андре Замбо-Ангисса, а также давно травмированных Лоботки, Политано и Лосано. Правый бек Ди Лоренцо приходил со Спаллетти на пресс-конференцию и, кажется, готов играть.

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Жуан Жезус - Фабиан Руис, Демме - Ельмас, Зелинский, Мертенс - Осимхен

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Альба - Педри, Бускетс, Гави - Траоре, Обамеянг, Торрес

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"Наполи" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Наполи" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Последние матчи показывают, что "Барса" Хави созрела для первого серьезного успеха. Вот уже пять поединков кряду во всех турнирах каталонцы доминируют, создают моменты и если даже не побеждают, то, скорее, из-за невезения.

Поставим же на то, что именно команда Хави пройдет в следующий раунд ЛЕ - БК предлагают это событие с коэффициентами от 1,8 и выше.