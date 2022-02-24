Лацио - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.02.2022

Сегодня "Лацио" поборется с "Порту" за путевку в 1/8 Лиги Европы. Именно ответный матч должен расставить все точки над "і", ведь в первой встрече португальцы победили соперника лишь с минимальным перевесом. Чего же ожидать от этого поединка - сейчас разберемся.

Лига Европы, 1/16 финала

24 февраля, 19:45, Стадио Олимпико (Рим)

Главный арбитр: Д. Айтекин (Германия)

Прямая трансляция: МЕГОГО

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Лацио

Римляне прошли весь групповой этап Лиги Европы, и только в последних матчах смогли приблизиться к выходу в плей-офф. Стоит отметить, что после четвертого тура в их активе было пять очков. Именно победа в пятом туре над “Марселем” и ничья в шестом с “Галатасараем” дала возможность пройти дальше. Как известно, в группе с итальянцами также был “Локомотив”, но этот клуб никого не удивил и занял свое заслуженное четвертое место.

В Серии А команда сейчас демонстрирует очень нестабильный футбол. В последних пяти матчах подопечные Сарри победили только "Болонью" (3:0) и "Фиорентину" (3:0). Три другие матчи закончились двумя ничьими и разгромом от Милана (4:0). Вполне предсказуемо, что путь в Лигу чемпионов для римлян фактически закрыт, но за Лигу Европы клуб Сарри точно будет бороться.

В прошлом матче с "Порту" команда из Рима выглядела очень пресно и тривиально. Забросы в штрафную площадку не давали особого результата, а игра в короткий пас удавалась плохо из-за прессинга соперника. Однако, сегодня Сарри точно бросит все силы на достижение позивного результата. Домашние трибуны могут очень помочь клуб на пути к победе. К слову, даже минимального перевеса хватит, чтобы перевести матч в добавленное время и решить все вопросы уже в нем.

Порту

Как известно, в осенней части сезона "драконы" играли в Лиге чемпионов, в одной группе с "Ливерпулем", "Атлетико" и "Миланом". Против англичан шансов почти не было, а с итальянцами подопечные Консейсау сыграли вничью. Именно в поединке с испанцами решилась судьба второго участника 1/8 финала Лиги чемпионов. В финальном матче группового этапа "Порту" нужна была только ничья из "Атлетико", еще и играли команды на "Драгау". Однако, все сложилось в пользу "матрасников", а португальцы отправились в Лигу Европы.

В чемпионате Португалии “драконы” продолжают лидировать с серьезным отрывом. Так, в матче на прошлых выходных, подопечные Консейсау победили "Морейренсе" с минимальным перевесом (1:0). Также стоит отметить, что клуб вышел в 1/2 финала Кубка Португалии, а с Кубка лиги вылетел еще на стадии группового раунда.

Если анализировать первый матч с "Лацио", то португальцы имели много шансов, большинство из которых реализировать не удалось. Клуб мог забить гораздо больше, чем два гола, и фактически снять вопрос об участнике 1/8 финала. Однако, атакующая линия подвела, и теперь именно в ответном поединке определится имя победителя.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

"Лацио" будет очень мотивированно на этот матч и приложит максимум усилий для достижения поставленных целей. Вполне предсказуема атакующая тактика от Маурицио Сарри, но это может значительно ослабить далеко не безупречную линию обороны. "Порту" в свою очередь будет играть на сохранение результата. Можно ждать что-то похожее на автобус, или же одну из его вариаций. Прогноз: ничья, ТМ 2,5.