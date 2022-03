Сладкая булочка. Барселона - Галатасарай. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЛЕ на 10.03.2022

"Галатасарай" занимает 12-е место в чемпионате Турции и на выходных проиграл 0:2 "Коньяспору". "Барселона" не проигрывает во всех турнирах уже 8 матчей кряду, забивает уйму голов, а из ЛЕ вынесла "Наполи" на его же поле (4:2).

Кто тут фаворит, а кто аутсайдер - понятно даже ребенку. Вопрос только один - сколько голов Обамеянг и компания наколотят сопернику, который даже в слабом турецком первенстве пропустил 41 раз в 28 турах?

Мы считаем, что три - это минимум. У "Барсы" в последних матчах работает если не все, то почти все. Боевой дух такой, что даже Усман Дембеле, которого освистывает "Камп Ноу" за непродление контракта, выходит на замену и исполняет 1+2.

При этом "Барса" Хави после зимних трансферов обрела не только стабильность, но и гибкость - команда атакует по-разному. "Наполи", к примеру, был разбит за счет высокого прессинга и контратак; "Атлетик" задушили в концовке благодаря нарастающему давлению после замен; "Эльче" пал жертвой бесконечных позиционных атак.

55 - Jordi Alba ???????? has provided 55 assists since he arrived @FCBarcelona in 2012/13 season, more than any other defender in the Top 5 European Leagues in this period. Danger#ElcheBarca #FCB pic.twitter.com/SI5DzZRLP7