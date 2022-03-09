Сладкая булочка. Барселона - Галатасарай. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЛЕ на 10.03.2022

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

10 марта. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Галатасарай"

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Галатасарай" занимает 12-е место в чемпионате Турции и на выходных проиграл 0:2 "Коньяспору". "Барселона" не проигрывает во всех турнирах уже 8 матчей кряду, забивает уйму голов, а из ЛЕ вынесла "Наполи" на его же поле (4:2).

Кто тут фаворит, а кто аутсайдер - понятно даже ребенку. Вопрос только один - сколько голов Обамеянг и компания наколотят сопернику, который даже в слабом турецком первенстве пропустил 41 раз в 28 турах?

"Барселона"

Мы считаем, что три - это минимум. У "Барсы" в последних матчах работает если не все, то почти все. Боевой дух такой, что даже Усман Дембеле, которого освистывает "Камп Ноу" за непродление контракта, выходит на замену и исполняет 1+2.

При этом "Барса" Хави после зимних трансферов обрела не только стабильность, но и гибкость - команда атакует по-разному. "Наполи", к примеру, был разбит за счет высокого прессинга и контратак; "Атлетик" задушили в концовке благодаря нарастающему давлению после замен; "Эльче" пал жертвой бесконечных позиционных атак.

55 - Jordi Alba ???????? has provided 55 assists since he arrived @FCBarcelona in 2012/13 season, more than any other defender in the Top 5 European Leagues in this period. Danger#ElcheBarca #FCB pic.twitter.com/SI5DzZRLP7 — OptaJose (@OptaJose) March 6, 2022

Обамеянг забивает, Альба, Траоре и Дембеле отдают, даже Френки ожил. Конечно, это еще не идеал - тот же "Реал" имеет функционал, чтобы сбить прыть каталонцев; даже "Севилья" попробует сковать их в центре - ресурса у нее хватает. Но "Галатасарай"? Нет, нет и еще раз нет. Дело пахнет избиением.

"Галатасарай"

Честно говоря, до сих пор загадка, как "Галатасарай" при катастрофичных результатах дома выиграл группу, где помимо него были "Марсель", "Лацио" и "Локомотив"? Впрочем, это футбол, здесь и не такое бывает.

Фатиха Терима, однако, успех в ЛЕ не спас - его уволили после череды неудач в Суперлиге, и теперь "Львов" тренирует испанец Доменек Торент. Стартовал он бодро - 2 ничьи, 2 победы. Но затем выезд в Конью, где нынче выступает половина сборной Боснии и Герцеговины - и сразу 0:2.

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Костяк "Галатасарая", как обычно, составляют легионеры далеко не первой свежести. Самые знаменитые - 36-летний Гомис, 35-летний Бабел и 35-летний Муслера. Деды, можно сказать. А, ну и еще ловите факт - в 10 последних выездных матчах во всех турнирах "Сарай" выиграл ровно один раз. Что еще непонятно?

"Барселона" - "Галатасарай": статистика личных встреч

Здесь ничего свежего нет - последний раз команды встречались между собой еще в ЛЧ-2002/03, когда Хави Эрнандес был молодым и прогрессирующим хавбеком. "Барса" тогда оба раза победила - 2:0 в Стамбуле и 3:1 на "Камп Ноу".

"Барселона" - "Галатасарай": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Галатасарая"

Ориентировочные составы команд

У "Барсы" вне заявки на ЛЕ Дани Алвес; Фати и Роберто продолжают лечиться; Гави пропустит матч из-за перебора карточек.

Главная потеря "Галатасарая" - дисквалифицированный вратарь Фернандо Муслера, вместо которого придется ставить Иньяки Пенью, ранее арендованного у… "Барселоны"!

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Альба - Педри, Бускетс, Френки де Йонг - Траоре, Обамеянг, Торрес

"Галатасарай": Пенья - Эльабделлауи, Маркао, Нельсон, ван Анхольт - Пульгар, Моруцан, Кутлу. Чикылдэу - Актюркоглу, Мохаммед

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"Барселона" - "Галатасарай": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Галатасарай": прогноз от UA-Футбол

"Галатасарай" - это команда уровня нижней части таблицы Примеры, которая вдобавок плохо обороняется. "Барса" обязана ее громить. Выберем индивидуальный тотал 1 больше 2,5 - БК предлагают такой вариант с коэффициентами от 1,7.