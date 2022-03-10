Севилья – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.03.22

Лига Европы, 1/8 финала

10 марта, 19:45. "Рамос Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Прямая трансляция: Мегого

Эта пара - одна из сильнейших из всех сейчас представленных в Лиге Европы. Обе команды из топ-2 европейских чемпионатов – прекрасный повод двум первенствам снова сойтись в бою и определить более сильного (хотя бы эпизодически). Коллективы ведут плотную борьбу в своих чемпионатах, однако ли с такой же интенсивностью они готовы играть в еврокубках?

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"Севилья" (Севилья, Испания)

Андалусийцы неожиданно по ходу сезона навязали борьбу "Реалу" за чемпионство в Испании. На данный момент подопечные Лопетеги идут вторыми в турнирной таблице, уступая "сливочным" восемью очкам. Впереди еще 11 туров и этот отрыв можно наверстать, но хотя бы с атаками сзади все более или менее хорошо: третья “Барселона” расположилась на расстоянии в семь зачетных пунктов.

В Лигу Европы "Севилья" опустилась из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе с "Лиллем", "Зальцбургом" и "Вольфсбургом". Для нынешних андалусийцев – это провал. На некоторые матчи (как вот против австрийцев) они недостаточно настроились и на полусогнутых ногах потеряли путевку в 1/8 ЛЧ. Ну хотя бы "Динамо" Загреб с горем пополам в раунде плей-офф ЛЕ прошли, и на том спасибо.

Кадры хозяев

Потерь у андалусийцев очень много. Из-за дисквалификации не сыграет Делейни, который в предыдущем матче еврокубков заработал удаление на 90+1. Также в лазарете находятся: Диего Карлос, Папу Гомес, Ламела, Марсьяль, Монтьель, Рекик, Сусо и Фернандо. Почти все – железные игроки основы.

"Вест Хэм" (Лондон, Англия)

Немного сдали свои позиции "молотобойцы". На данный момент они уже выпали из топ-4 и расположились на шестом месте, уступая четвертому “Арсеналу” тремя очками и с тремя матчами преимущества. Да еще и команда в последних пяти поединках победила всего раз: очень тяжело, заслуженно, но "Вулверхэмптон" был преодолен. А вот с “Лестером” (2:2), “Ньюкаслом” (1:1) и “Ливерпулем” (0:1) в чемпионате справиться не смогли и еще и вылетели от “Саутгемптона” в Кубке Англии. Мини-черная полоса на фоне предварительных хороших результатов.

До текущего этапа еврокубков лондонцы дошли благодаря групповому этапу Лиги Европы: они без проблем победили в квартете с “Динамо” Загреб (с которым “Севилья” встречалась в раунде плей-офф), “Рапидом” Вена и “Генком”. Более того, подопечные Мойеса заранее гарантировали себе место в решающих матчах на вылет, сначала будучи на голову сильнее всех. Потом немного сдали позиции.

Кадры гостей

Одним из основных во встречах группового этапа был украинец Андрей Ярмоленко – он принял участие в пяти матчах (четыре в старте), забив один гол. Правда, последние пять поединков лондонцев вингер пропускал: сначала три из-за травмы, а потом два в связи с событиями в Украине. Неизвестно, готов ли он сыграть сегодня. А если готов психологически, то выйти на поле шанс есть, ведь травмирован его основной соперник Джеррорд Боуэн. Также не смогут сыграть Огбонна и Цоуфал. Потерь меньше, чем у андалусийцев, однако они не менее важны.

Our final training session at Rush Green before we fly out to Spain! ???? pic.twitter.com/k8UcL3ruwD — West Ham United (@WestHam) March 9, 2022

Последние матчи Севилья и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

04.03. Алавес - Севилья 0:0 (Ла Лига)

27.02. Севилья - Бетис 2:1 (Ла Лига)

24.02. Динамо Загреб - Севилья 1:0 (Лига Европы)

20.02. Эспаньол - Севилья 1:1 (Ла Лига)

17.02. Севилья - Динамо Загреб 3:1 (Лига Европы)

Последние пять встреч гостей

05.03. Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

02.03. Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

27.02. Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

19.02. Вест Хэм - Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

13.02. Лестер – Вест Хэм 2:2 (АПЛ)

Личные матчи между командами

До этого коллективы между собой не играли. Встреча в Севилье станет легендарной – первой в их истории.

Цифры и факты

В этом сезоне "Севилья" дома уступила всего раз: "Лиллю" со счетом 1:2.

“Вест Хэм” в гостях за последние пять матчей не победил ни разу в основное время. Также одержал на выезде всего три победы в последние 14 встречах.

У андалусийцев – лучшая оборона в испанском чемпионате (18 пропущенных мячей).

Наиболее результативный игрок среди обеих команд – Джеррорд Боуэн. На его счету 20 голевых действий в нынешнем сезоне (11+9).

Последняя гостевая победа была одержана “Вест Хэмом” еще 1 января (“Кристал Пэлас”, 3:2).

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Ставки и коэффициенты на матч Севилья - Вест Хэм

Прогноз на матч Севилья - Вест Хэм от UA-Football

Андалусийцы – очевидные фавориты дома. Да еще ввиду результатов "молотобойцев" можно было сразу "Севильи" отдавать победу в сегодняшнем матче. Однако большое количество травмированных сыграют свое дело – Лопетеги будет тяжело против Мойеса. Недавняя встреча с "Алавесом" стала тревожным звоночком, что без важных игроков основы победы так легко, как раньше, будут даваться. Прогноз: "Вест Хэм" не проиграет.