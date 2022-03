Севилья – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.03.22

Лига Европы, 1/8 финала

10 марта, 19:45. "Рамос Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Прямая трансляция: Мегого

Эта пара - одна из сильнейших из всех сейчас представленных в Лиге Европы. Обе команды из топ-2 европейских чемпионатов – прекрасный повод двум первенствам снова сойтись в бою и определить более сильного (хотя бы эпизодически). Коллективы ведут плотную борьбу в своих чемпионатах, однако ли с такой же интенсивностью они готовы играть в еврокубках?

Андалусийцы неожиданно по ходу сезона навязали борьбу "Реалу" за чемпионство в Испании. На данный момент подопечные Лопетеги идут вторыми в турнирной таблице, уступая "сливочным" восемью очкам. Впереди еще 11 туров и этот отрыв можно наверстать, но хотя бы с атаками сзади все более или менее хорошо: третья “Барселона” расположилась на расстоянии в семь зачетных пунктов.

В Лигу Европы "Севилья" опустилась из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе с "Лиллем", "Зальцбургом" и "Вольфсбургом". Для нынешних андалусийцев – это провал. На некоторые матчи (как вот против австрийцев) они недостаточно настроились и на полусогнутых ногах потеряли путевку в 1/8 ЛЧ. Ну хотя бы "Динамо" Загреб с горем пополам в раунде плей-офф ЛЕ прошли, и на том спасибо.

Потерь у андалусийцев очень много. Из-за дисквалификации не сыграет Делейни, который в предыдущем матче еврокубков заработал удаление на 90+1. Также в лазарете находятся: Диего Карлос, Папу Гомес, Ламела, Марсьяль, Монтьель, Рекик, Сусо и Фернандо. Почти все – железные игроки основы.

Немного сдали свои позиции "молотобойцы". На данный момент они уже выпали из топ-4 и расположились на шестом месте, уступая четвертому “Арсеналу” тремя очками и с тремя матчами преимущества. Да еще и команда в последних пяти поединках победила всего раз: очень тяжело, заслуженно, но "Вулверхэмптон" был преодолен. А вот с “Лестером” (2:2), “Ньюкаслом” (1:1) и “Ливерпулем” (0:1) в чемпионате справиться не смогли и еще и вылетели от “Саутгемптона” в Кубке Англии. Мини-черная полоса на фоне предварительных хороших результатов.

До текущего этапа еврокубков лондонцы дошли благодаря групповому этапу Лиги Европы: они без проблем победили в квартете с “Динамо” Загреб (с которым “Севилья” встречалась в раунде плей-офф), “Рапидом” Вена и “Генком”. Более того, подопечные Мойеса заранее гарантировали себе место в решающих матчах на вылет, сначала будучи на голову сильнее всех. Потом немного сдали позиции.

Одним из основных во встречах группового этапа был украинец Андрей Ярмоленко – он принял участие в пяти матчах (четыре в старте), забив один гол. Правда, последние пять поединков лондонцев вингер пропускал: сначала три из-за травмы, а потом два в связи с событиями в Украине. Неизвестно, готов ли он сыграть сегодня. А если готов психологически, то выйти на поле шанс есть, ведь травмирован его основной соперник Джеррорд Боуэн. Также не смогут сыграть Огбонна и Цоуфал. Потерь меньше, чем у андалусийцев, однако они не менее важны.

